“Será muy difícil ser titular”: Brian Rodríguez habla sobre su experiencia en Club América y sus retos en México

Dejando atrás a la Major League Soccer para llegar a la Liga MX con el Club América, Brian Rodríguez explicó como ha sido su adaptación al gigante de la Liga MX, pero el mismo dejó saber que no será fácil ser titular y más cuando el equipo está jugando tan bien.

El mismo Rodríguez habló con TUDN y en exclusiva para el portal habló sobre el equipo que cuenta con nueve victorias seguidas en la Liga MX, además explicó que está tratando de aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que tiene dentro del equipo azulcrema.

“De a poco adaptándome, con todos los minutos, aprovechando las oportunidades, pero sí es mi juego, trato de buen, explotar en esos espacios, ahora que me lo pide el Tano, así que nada, adaptándome también a lo táctico del equipo, cada vez me toque voy a dejarlo todo”.

Además, el mismo Rodríguez explicó que cuenta con la confianza necesaria de Fernando ‘Tano’ Ortíz, algo que ayuda para tener minutos de juegos importante, dejando claro nuevamente que el equipo está en un buen nivel y que tiene compañeros con mucha calidad.