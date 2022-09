En tanga nude Alicia Machado presume al máximo su retaguardia mientras recibe un masaje

Alicia Machado nunca duda en compartir con sus fans videos en los que muestra los tratamientos a los que se somete con tal de lucir espectacular. Ahora apareció recostada y usando una microtanga nude, presumiendo su retaguardia mientras le daban un masaje para tonificar: “Aquí me están haciendo, moldeándome, para que me vean guapísima en esta serie “Juego de mentiras” con cuerpazo”.

A sus 45 años la actriz tiene un cuerpo escultural y no descuida sus rutinas de ejercicios; en otros clips ella aparece de camino al gimnasio y luego de correr por la noche, acompañada de su amigo y entrenador Orlando Monterrosa: “Tengo un compromiso muy grande con ‘Alejandra Edwards’, un personaje que estoy haciendo, pero también este personaje requiere que ustedes me vean como toda una mami, una Motomami. ¡Saludos a Rosalía con las Motomamis! Yo ando en modo Motomami”.

Alicia se siente muy a gusto con nuevo look, y presumió su cabello rubio a su llegada a los estudios de Telemundo: “Mi color divino, quedó perfecto. Vengo de probarme un vestuario…me encantaría trabajar con Silvia Navarro, es de las súper actrices con las que no he tenido el gusto de trabajar”. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

