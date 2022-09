Jonathan dos Santos se ve goleador con las Águilas del América y sabe que no tiene chances de ir al Mundial Qatar 2022

Dulce momento por el que pasa el menor de los hermanos Dos Santos. El mediocampista Jonathan dos Santos parece haber recuperado un nivel decente con unas Águilas del América que vuelan alto en la Liga MX y son claros favoritos para quedarse con el trofeo del Torneo Apertura 2022.

A pesar del buen nivel que experimenta, por un lado ‘Jona’ tiene muy claro que no tiene chances de asistir al Mundial de Qatar 2022. Si bien en el pasado fue un fijo en la Selección de México, no ha formado parte del proceso de Gerardo ‘Tata’ Martino y ni las más locas de las quiniela lo ve convocado a la máxima cita futbolística.

Pero por otro, el autoestima del jugador de 32 años está tan alto que aspira a marcar más goles, a pesar que tan solo ha marcado un tanto en la presente competición y no ha dado asistencias.

Luego de marcarle a los Rayos del Necaxa por la fecha 13 del Apertura 2022, que sirvió para que el América remontara de local y venciera 1-2 de visitante, pasó por los micrófonos de la prensa y no dudó en opinar sobre su tanto:

“No estoy acostumbrado a pisar el área. Fue algo diferente para mí. No la pensé dos veces. Cuando me llega el balón, controlo y me digo tengo que pegarle porque no tenía tiempo. Ya tenía al defensa pegado a mí. Entró en el lugar perfecto porque no tenía otro hueco. Fue un bonito gol”