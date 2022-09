“Nos ganó la ansiedad”: Ricardo Cadena asegura que este fue el motivo por el cual Chivas de Guadalajara cayó ante Tigres UANL

Las Chivas de Guadalajara cayeron 4-1 ante Tigres UANL en el estadio Akron. Sin embargo, según lo explicado por el mismo entrenador del cuadro tapatío, Ricardo Cadena, el cuadro regio no debía ganar por tantos goles.

“Hoy realmente son de esos partidos accidentados para nosotros, así puedo considerarlo, fue un accidente lo que pasó hoy, se refleja demasiado margen en un resultado que, a mi parecer, por lo visto en la cancha, no fue tanto . Ellos han aprovechado lo que hemos dado y no fuimos capaces de convertir las oportunidades cuando se nos presentaron”.

Además, el mismo entrenador explicó que la ansiedad pasó factura al cuadro de Guadalajara, siendo este el motivo por el cual recibieron tantos en excesos.

“El equipo me deja en los primeros minutos una grata sensación, lo que viene trabajando en los partidos anteriores, tuvimos buenas chances pero no podemos convertir, ellos tuvieron una buena participación con su portero Nahuel y eso no nos dejó acercarnos más.

Ricardo Cadena