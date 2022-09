Artista herrero se inspira en símbolos patrios de México para crear escultura

Desde hace más de un mes, Uriel Calderón vive obsesionado con una escultura de metal del escudo nacional de México, el águila devorando a una serpiente erguida sobre un nopal, una imagen que representa la fundación de México-Tenochtitlán durante la época colonial.

“Realmente esta escultura me atrapó. A veces me da la medianoche, y me doy cuenta que no he comido y que no puedo parar de trabajar. Cuando me meto de lleno, es como si entrara a otro mundo. Me apasiona este tipo de trabajo”, confiesa Uriel.

La escultura con los tres símbolos patrios más emblemáticos de México, el águila, el nopal y la serpiente, estará presente en el Desfile de la Independencia de México, el domingo 18 de septiembre en el este de Los Ángeles.

“Fue el señor Javier Medina de la organización no lucrativa Movimiento Migrante, quien me ha impulsado a hacer este tipo de trabajos artísticos”, dice el herrero artista.

Uriel Calderón junto a la escultura del águila devorando una serpiente. (Araceli Martínez/La Opinión)

Hace tres años que Uriel dejó su tierra, la ciudad de Rosarito en Baja California, México para venir a Los Ángeles, a trabajar en lo que su padre le enseñó desde niño, la herrería.

“Había la necesidad económica sobre todo para ayudar a mis hijos que están yendo a la universidad. Quería apoyarlos; y en México no estaba saliendo adelante”.

Uriel lleva más de 30 años dedicado a la herrería.

“Hago todo tipo de trabajos residenciales, puertas forjadas, portones, cercos. Soy especialista en hacer candelabros, candiles, faroles, muebles, sillas, mesas, y todo lo que sea de metal”.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo descubrió su parte creativa, pero ocupado por la supervivencia económica, no había encontrado el tiempo para enfocarse hasta que se encontró en Los Ángeles, con Javier Medina.

“El señor Medina me invitó a hacer un quiosco de puro metal para el evento México en el Corazón; y luego me lo compró para ponerlo en su casa”.

Y al acercarse las fiestas patrias mexicana, le propuso hacer la escultura del águila devorando a la serpiente que aparece en el Escudo Nacional de México.

Uriel Calderón junto a su promotor Javier Medina. (Araceli Martínez/La Opinión).

“Lo primero que hice es dibujarlo en un pedazo de triplay (madera contrachapada); y después empiezo a dimensionarlo. Y ahí voy, formando el cuerpo y moldeando cada pieza”.

Uriel dice que ha dejado todo sus trabajos, para concentrarse en la escultura del escudo nacional mexicano.

“Me tengo que meter de lleno. Si me detengo o me distraigo, se me va la secuencia”.

A pocos días de ver el resultado final de su trabajo, se siente orgulloso de lo logrado, y agradecido con Javier por impulsarlo a desplegar su lado artístico.

“Aún le faltan detalles a la escultura, como el pulido, quitar las escorias, pintarla, pero tiene que estar lista esta semana para que participe en el desfile de la Independencia organizado por el Comité Cívico Patriótico”.

Medina dice que la escultura de metal del águila devorando a la serpiente, irá en una carretera de la comitiva de Movimiento Migrante junto al estandarte de la Virgen de Guadalupe.

“Va a ir acompañada por todos nosotros que vamos a ir vestidos como indígenas insurgentes para recrear esa época”.

El águila devorando una serpiente, escultura de Uriel Calderón. (Araceli Martínez/La Opinión) Un trabajo muy detallado el de Uriel Calderón. (Araceli Martínez/La Opinión)

Y no pudo dejar de elogiar la escultura de Uriel. “Hace un trabajo muy limpio, y tiene mucho talento. Cuando lo invité a exponer algo de sus obras en el festival México en el Corazón, hizo un domo increíble. Puedo decir que ha superado mis expectativas con mucho”.

Agrega que en el área de Los Ángeles, no hay ningún herrero que tenga su capacidad artística.

Por eso quiere aprovechar su talento para ver si pueden hacer más esculturas de los símbolos patrios mexicanos para colocarlas en diferentes plazas de Los Ángeles.

“En la escultura del águila devorando a una serpiente sobre un nopal, está la historia de nuestro México, y es el escudo de nuestra bandera mexicana”, dice Medina.

El domo creado por Uriel Calderón. (Cortesía)

Uriel dice que uno de sus sueños es hacer una escultura de metal con la familia migrante, la mamá, el papá y el niño.

“Sería algo muy hermoso”.