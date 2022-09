Exnovia de Fernando Gago reveló las infidelidades del exfutbolista argentino: “Me fue infiel con media Argentina y con media Europa”

Mica Vázquez, exnovia del argentino Fernando Gago, reveló la historia de su relación con el exfutbolista durante su etapa en el Real Madrid y por qué terminó. Vázquez aseguró que aún no existía Instagram y que eso lo hubiera complicado todo.

“Dobles relaciones, infidelidades… estaba completamente enamorada de él”. “¡Porque me cagó con media Argentina y con media Europa!”, fue la respuesta de la expareja tras una pregunta del porqué se separó de Fernando Gago.

A pesar de la infidelidad, Vázquez relató que no le guarda rencor porque entiende lo que significó para Gago haberse ido con apenas 20 años a Madrid para uno de los equipos más importantes del mundo.

“Siempre intenté justificarlo, y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranquilo, humilde incluso, pasar a que te grite ‘¡Gago!’ toda una cancha”. Ir a una discoteca y que te traigan a todas las minas que quieres, tener dinero para lo que quieras”, relató la actriz.

Mica Vázquez también contó cómo tomó la decisión de irse a vivir con Gago a pesar de que sus padres no querían, y se fue con 19 años de edad a Madrid con el exfutbolista argentino.

Estuve con Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Me caso, me divorcio, me voy a vivir a España. Tenía 19 años”, relató.

Además, la argentina contó también que luego de un tiempo tomó venganza contra Fernando Gago por las infidelidades y sin terminar su relación con él también estuvo con otro hombre como para que ambos quedaran a mano.

“Yo fui fiel hasta un momento que medio estuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije ‘me tengo que vengar’. Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más”, dijo la argentina.

Gago disputó 121 partidos con el Real Madrid y jugó con el equipo blanco tras la época de los Galácticos donde compartió equipo con Cristiano Ronaldo, Raúl, Benzema, Xabi Alonso, Casillas, entre otros y estuvo dirigido por Mourinho, Pellegrini.

