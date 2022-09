Nick Cannon acaba de tener su noveno hijo y aún espera dos más

El rapero, actor, presentador y showman en general Nick Cannon, más conocido por ser el antiguo esposo de Mariah Carey, acaba de dar la bienvenida a una niña llamada Onyx con LaNisha Cole, que eleva a nueve el total de los hijos que tiene. En breve esa cifra cruzará la barrera de los dos dígitos porque está esperando otro par de bebés más que nacerán antes de que termine el año.

Nick ha recurrido a Instagram para anunciar la buena noticia y presentar públicamente a la benjamina de la familia, aunque hay que reconocer que se trata de un puesto que Onyx ocupará por poco tiempo.

“Una vez más, hoy estoy asombrado ante la divinidad femenina. Dios nos ha dado a mí y a @MissLanishaCole el privilegio de acoger a un Ángel aquí en la tierra. Juro proteger, proveer, guiar y amar a esta niña lo mejor que pueda”, ha escrito junto a una foto de la recién nacida.

El pasado mes de diciembre Nick perdió trágicamente al pequeño de cinco meses que tenía con Alyssa Scott debido a un cáncer cerebral y esa terrible experiencia no hizo más que reforzar su convicción de que lo importante no es el tiempo que pasemos en este planeta, sino la cantidad limitad de amor que damos y recibimos.

Por esa misma razón piensa ignorar cualquier comentario negativo sobre su fecundidad sin límites, pero ha pedido respeto para LaNisha, a quien describe como una de las personas más amables y menos dadas a la confrontación que ha conocido en toda su vida.

“Como todos sabemos, no soy fácil de provocar y tengo una piel bastante dura. Siempre he sido un libro abierto, pero no todo el mundo en mi familia tiene el mismo nivel de fortaleza. Así que rezo y pido a los demás que por favor proyecten todas las críticas y el cinismo hacia MÍ y no hacia las cariñosas es increíbles Madres de mis hijos”.

Hace tiempo que el artista renunció a justificarse o tratar de explicar por qué deja en manos de sus parejas la decisión de tener o no descendencia juntos, y a cualquier que esté preocupado por su estabilidad solo le pide que rece por él.

Nick ya es padre de los gemelos Moroccan y Monroe, de 11 años, con su antigua esposa Mariah Carey, y tiene un niño de cinco, Golden, y una niña de 19 meses, Powerful Queen, con Brittany Bell. Los gemelos Zion y Zillion nacieron hace poco más de un año fruto de su relación con Abby De La Rosa y hace dos meses tuvo otra niña con Bre Tiesi. Actualmente tanto Brittany como Abby están embarazadas de sus próximos retoños, lo cual implica que en tan solo un niño dará la bienvenida a tres nuevos hijos con tres mujeres distintas.

