Califican a DeSantis de “actos cobardes” por su trato a inmigrantes en Florida

Luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, enviara en avión a refugiados venezolanos a Martha’s Vineyard el jueves, líderes republicanos de dicho estado se mantuvieron en silencio ante la acción del mandatario, pero quien habló fuerte fue Vanessa Cárdenas, subdirectora de America’s Voice.

“Es una mezcla única de cobardía e hipocresía, por no hablar de una inquietante falta de autoconciencia, que los congresistas republicanos de Florida celebren una conferencia de prensa en la Casa Blanca destacando a las víctimas de la opresión de Venezuela el mismo día en que el gobernador DeSantis se compromete con su maniobra y que luego se queden callados o se pongan del lado de DeSantis. Hablando de hipocresía y fallando una gran prueba de liderazgo”, sentenció Cárdenas.

El mismo día, un contingente de republicanos provenientes del sur de Florida, incluidos los senadores Marco Rubio y Rick Scott y los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, llevaron a cabo una conferencia de prensa frente a la Casa Blanca.



Dicha aparición ante los medios fue para realizar un llamando a la administración del presidente Joe Biden, para “apoyar los movimientos por la libertad, la democracia y la seguridad en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia”.



El representante Díaz-Balart, indicó que Cuba, Venezuela y Nicaragua son “algunos de los entornos más opresivos del mundo”, mientras que el senador Rubio señaló sin ironía: “Necesitamos un liderazgo real y soluciones reales”, reporta americasvoice.org.



Pese a alzar la voz por esa causa, dichos republicanos del Sur de Florida, guardaron silencio respecto a la acción de DeSantis con los indocumentados.



Ninguno de ellos lo criticó por tratar como peones políticos deshumanizados a las mismas personas que supuestamente les importan.



No obstante, esa actitud y la acción de DeSantis fueron criticadas por otros personajes.



El líder de los derechos de los inmigrantes de Florida, Thomas Kennedy expresó: “¿Dónde están Carlos Giménez, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y otros ‘líderes’ republicanos que hablan sobre el comunismo pero no hacen nada para apoyar a las personas que huyen de esos países a los EE. UU. en busca de una vida mejor? Son aduladores aterrorizados de criticar a DeSantis. Es patética”.



Mientras que la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo: “En Miami sabemos muy bien por qué los venezolanos vienen a nuestra nación huyendo de la opresión y en busca de libertad. Hoy, al comienzo del Mes de la Herencia Hispana, deberíamos celebrar las muchas contribuciones de los inmigrantes que construyeron nuestra comunidad, no usarlas para ganar puntos políticos”.



Con el envío de inmigrantes del jueves, DeSantis parece haberse unido al gobernador de Texas Greg Abbott en una campaña contra las políticas de inmigración de los demócratas y el presidente Biden.



El gobernador de Texas se propuso llevar a las personas indocumentadas a las llamadas ciudades santuario para obligar a sus homólogos demócratas a lidiar con los problemas de la red de seguridad

social.

