Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de septiembre de 2022

LEO

No tengas miedo a correr riesgos siempre y cuando sean para obtener algo que siempre has soñado. Vienen oportunidades de un viaje y cambios en el área laboral. Cuidado con amistades pues vienen traiciones importantes de las cuales te será difícil librarte. Vienen grandes oportunidades en el área de los negocios, pero debes ser muy inteligente o de lo contrario podrías perder más de lo que te imaginas. Se visualizan nuevos amores en tu casilla, pero debes ser un poco más inteligente porque podrías terminar con una persona que te hará daño y hará sentir lo peor. Debes de poner un alto a esas personas que buscan aprovecharse de ti y sacar algo de provecho. Te viene una oportunidad bastante buena para viajar inclusive podría ser a otro país, pero debes ponerte las pilas en los dineros porque estás gastando de a madre en cuestiones que no necesitas y que solo acumulas en tu casa. Vienen días en los cuales debes comenzar a confiar en tu capacidad de lograr todo porque se te dará de la mejor forma y manera.

VIRGO

Cambios bastante buenos en tus estados de ánimo y si tienes pareja la pasarán a todo dar. Amores de una noche y posibilidad de encamamiento con una amistad o vecino, te va a sacar un buen susto, pero te la vas a pasar a toda madre. Momento de callar el hocico a una amistad que andará vociferando y ladrando mam4da y media de ti, ponla en su lugar para que no le queden ganas ni intente pasarse de listo o lista contigo. Arreglaras documentos y te llegarán noticias de expareja nada gratas. Vienen días cargados de buena energía y buena vibra, no te limites en lo que quieres, deseas y necesitas o de lo contrario te podrían ganar ese sueño o meta que has tenido en tu cabeza. Movimientos lunares te ayudarán a mejorar en el área de los negocios solo debes ser bien pinche inteligente para que no tengas perdidas. Ten mucho cuidado con tratar de cambiar la forma de ser de las personas que te rodean o de lo contrario solo te meterás en problemas.

LIBRA

Momento de aprender de los errores para no cometerlos, dale vuelta a la página y céntrate en lo que en realidad importa y vale la pena. Te enteras de verdades que salen a la luz y tiene que ver con tu expareja, te vas a enterar cuantas veces te hizo de chivo los tamales. Tus números de la suerte son el 13, 12 y el 21. SI estas soltero o soltera te llegan propuestas bien buenas en la cual podrías consolidar por fin una relación, solo deberás de ser más cuidadoso. Eventos importantes en los cuales te darás cuenta de la falsedad de shingos de personas, ya no tengas miedo a mandarlas a la shingada, no estas para aguantar m4mad4s, aprende a deshacerte de quien te impide avanzar. Un familiar cae en cama por cuestiones de salud, va a salir adelante en poco tiempo. Es momento de que se te quite lo p3ndejo o p3ndej4 y de una vez por toda te pongas las pilas para tener ese cuerpo criminal que siempre soñaste, se vienen tiempos mejores que deberás de aprovechar al máximo si quieres obtener mejores ingresos, ten cuidado con pérdidas materiales pues estarán a la orden del día.

ESCORPIO

En lo que respecta a los dineros andarás algo presionado o presionada, necesitas no gastar en lo que no necesitas y poner orden en tu economía o te va a llevar la shingada. Cerrarás ciclos con otras personas, pareciera que te has encontrado a ti mismo sin embargo andarás más perdido que nunca al no saber hacia dónde te diriges y que buscas y necesitas de la vida. Entras en un ciclo algo depresivo y si te cuelgas va a valer madre todo el pedo y jamás lograrás consolidar algo estale en tu vida. Cambios importantes se visualizan en el área sentimental pues te costará volver a creer en el amor debido a ciertas traiciones que recibirás en estos días. No desconfíes de quien te ha mostrado a sol y a sombra su cariño, atenciones y amor. Necesitas sueños, metas y una persona que esté ahí apoyándote para sentirte más seguro o segura. Vienen cambios buenos y muy dignos de ti pero también algunas faltas de respeto por parte de amistad o de familia.

PISCIS

En lo que respecta a cuestiones familiares necesitas acercarte más a tu familia para lograr mejorar cualquier problema que haya surgido en tu pasado. Cambia tu forma de ver la vida, te la complicas un shingo, te dejas caer al primer obstáculo y pretendes que te levanten. Las cosas no son así debes aprender a ser fuerte y no dejarte dormir por la derrota. Ya no intentes cambiar a quien no pretende hacerlo ni ayudar a quien no se deja, preocúpate por tu vida antes de ver por la vida de los demás. Vienen oportunidades bastante buenas en las cuales tus amistades comenzarán a estar más cerca de ti, pero solo para ir de fiesta, de peda y de prontas. Si bien es cierto que no requieres de otra persona para sobrevivir en tu caso se hará una necesidad pues algunas ocasiones del día sueltes sentirte muy solo o sola y te martirizas o deprimes. En tu shingao jale vienen cuestiones importantes posiblemente recibas un aumento o nombramiento o mejoras en tus ingresos.

ACUARIO

Amores a distancia se debilitan sin embargo existen posibilidades de conocer a una persona de otra ciudad con la cual solo habrá sexo ocasional. Un trámite no va a salir como pretendes así que toma tus shingadas precauciones. Finales de semana estará más relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras m4madas de las cuales no obtienes ni m4dre. Amores de una noche siempre presentes así que bájale a tu nivel de put3rí4. No te tomes las cosas tan apecho ni comentarios de amistades tan enserio porque podrías ofenderte demasiado. Cuidado con venganzas frías que no te llevarán a ningún sitio o ningún lado recuerda que el karma te anda siguiendo y en cualquier momento podrías lamentarlo. En la cuestión de los dineros un negocio en mente podría ser la salida o solución que estás buscando para mejorar tus ingresos y realizar ese viaje que tienes en mente.

CAPRICORNIO

Vienen momentos muy buenos en familia que deberás de aprovechar al máximo para que el día de mañana no te arrepientas de no haber dado todo y expresado lo que sientas. Tu actitud positiva será la mejor arma para que cumplas tus objetivos. Sufrirás una decepción bien inche grande por parte de una amistad, te enteras de malos comentaros que ha hecho de ti. Sino tienes perro o perra que te ladre ha sido porque te das mucho a desear, aplícate si quieres lograr o concretar algo. Posibilidad de desarrollar un sentimiento por una amistad, podrías salir lastimado o lastimada ancina que llévate las cosas tranquilas No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con mucha más fuerza. Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello. Cambia tu manera de pensar y actúa pues podrías cometer errores con la persona que te interesa.

SAGITARIO

No te quedes con ganas de nada en esta vida y en este tiempo, comete al mundo y disfruta al cien todo lo que se te va presentando en tu vida. Viene un accidente para una amistad o familia. Cuidado porque traes shingos de envidia sobre ti, viene de amistades o personas de tu trabajo. Trata de cuidar más tu alimentación pues podrías presentar problemas de salud que tienen que ver con presión o diabetes. Si tienes pior es nada deberás de ponerte las pilas porque tu pareja ha estado algo decepcionada o a comenzado a perder el interés por ti. Tus números de la suerte son el 14, 6 y 8. No temas a cambiar en aspectos negativos, estas madurando mucho y entenderás muchas cosas sobre el amor que se te dificulta aceptar. Vienen cambios bastante buenos en todas las áreas de tu vida, pero deberás ser muy inteligente pues dichos cambios te ayudarán a concretar sueños y metas que tenías pendientes de lograr.

ARIES

No te entregues tanto en el shingado amor, tu problema es que sueles enamorarte muy rápido y eso se debe a que detestas demasiado la soledad. Posibilidad de faje en esta semana con una amistad. Si estas saliendo con alguien podrías sentir que falta algo para que la relación se pueda dar, hay muchos miedos en ti que no te permitan confiar de todo en esa persona. Tus números de la suerte son el 13, 18 y 9. Posibilidad de reencontrarte con una amistad que tiene un shingo de no ver, te va a llamar mucho la atención. En la medida que cambies tu forma de pensar sobre el futuro podrás a comenzar a consolidar metas. Un proyecto que tiene que ver con ventas podría ser lo que requieres para que aumentes tus ingresos. Es momento que te deshagas de gente p3ndeja que solo te busca por interés. Espera un poco antes de tomar cualquier decisión. Es momento de que te detengas en tu camino y pienses que metas tienes que lograr pues el año va avanzando y solo faltan 3 meses para que se termine y no has concretado ni m4dres.

TAURO

Vienen días más descansados, aprovéchalos para meditar o pensar hacia donde te diriges y que es lo que buscas y necesitas de tu vida. Cambios muy perros en cuestiones de trámites o llenado de documentos. Tus números de la suerte son el 11, 13 y el 19 aprovéchalos porque andarás con toda la suerte del mundo. Muchos cambios tanto positivos como negativos, debes de aprender a ser una persona más cociente de tus actos y responsables. Algunas veces tiras la piedra y escondes el brazo eso te resta credibilidad y solo te deja ver como una persona insegura. Vienen momentos muy buenos para ti porque comenzarás a concretar algo que desde hace tiempo has deseado. Proyectos de amistades en los cuales te incluirán o pedirán que formes parte de ellos. Se viene una ola de bendiciones solo aplícate para que las aproveches. Tu expareja podría buscarte y seguir tratando de acercarse a ti, no caigas en errores que ya cometiste cuando tienes muchos más que cometer.

GÉMINIS

Eres una persona muy fuerte y siempre logra sus metas y objetivos, que estas semanas no sean la excepción, ve tras tus planes, sueños y metas y dale pa delante que si tu no lo haces nadie lo va a hacer por ti. Deja los miedos de tu pasado, vienen cambios importantes en tu vida pues comenzarás a desarrollar sentimientos muy especiales por una persona con la que comenzarás a salir, tienes miedo de ser traicionado y a pesar de que niegues el cariño que sientes, tu corazón y los hechos te harán ver que estás hasta las chanclas con esa persona. Tus números de la suerte son el 12, 34 y 18. Momento de que te sueltes la lengua y hables más directo y digas las cosas como son, no es momento de que te prives de nada ni te guardes nada. No temas a los cambios que vienen, es posible que te desesperes o no le encuentres sentido a algunas cosas que realizas, no te martirices por cuestiones p3ndej4s del pasado o del futuro que ya no existen, aprende de tus shingados errores y no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales.

CÁNCER

Muchos cambios en tu estado de ánimo te harán sentir incompleto y con un vacío muy grande. Algunas veces te deprimes por cuestiones muy p3ndej4s que cuesta trabajo creer. No te martirices por errores que no son tuyos y tú no tienes ni vela en el entierro, aprende a ver desde otro ángulo las situaciones por las que pasas. Vienen cambios bastante buenos para tu vida solo necesitas aplicarte y ponerte las pilas para que logres consolidar todo lo que te propongas. Podría presentarse la oportunidad de estar con alguien íntimamente si tienes pareja piensa bien lo que haces para que el día de mañana tu conciencia no sea tú, pero juez. Un viaje está por consolidarse y te la pasarás a toda mauser. Cuida más la parte de piernas y cadera pues podrías pasar por una molestia o accidente. Tus números de la suerte son el 12, 23 y 10. Aguas con una noticia que llegará a tus oídos es falsa y solo te pondrá de malas. Una amistad te contará cierta situación que está viviendo y querrá un consejo. Es posible que quieras algo más serio y formal en caso de estar soltero o soltera, pero si no te das a respetar en cuestión de amores jamás te tomarán en cuenta.