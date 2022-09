¿Qué es el colágeno y es bueno para tu piel?

Novedades importantes sobre este suplemento antiedad

By Sally Wadyka

El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo. Se utiliza para fabricar todos nuestros tejidos conectivos, incluyendo la piel, los huesos, los vasos sanguíneos, los cartílagos, los ligamentos, los músculos y los tendones. Esto ha llevado a los científicos a investigar si el consumo de suplementos de colágeno puede mantener la piel y las articulaciones jóvenes a medida que envejecemos. La respuesta es “tal vez”.

Por lo pronto, los suplementos de colágeno ya se han hecho populares. En una reciente encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports realizada a más de 3,000 adultos estadounidenses, el 7% de los hombres y el 19% de las mujeres dijeron que han utilizado colágeno. Y entre el 27% de los estadounidenses que dijeron haber tomado alguna vez suplementos para la salud de las uñas, la piel o el cabello, 3 de cada 10 han usado colágeno por ese motivo. Esto es lo que necesitas saber si estás considerando tomar un suplemento de colágeno.

¿Qué hace el colágeno?

“El colágeno es como el armazón de tu colchón, ya que proporciona la estructura y el soporte necesarios a los tejidos de la piel y de otras partes del cuerpo”, dice el médico Joshua Zeichner, profesor asociado de dermatología del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Cuando uno es joven, el cuerpo produce continuamente colágeno nuevo y desecha el viejo, lo que significa que siempre hay un suministro abundante para alimentar esos tejidos conectivos. Pero, como ocurre con muchas cosas, su producción disminuye a medida que envejecemos. Además, los factores relacionados con el estilo de vida pueden afectar a su suministro. “La exposición al sol, el tabaquismo, la ingesta excesiva de alcohol o azúcar, la falta de sueño y el sedentarismo pueden acelerar la pérdida de colágeno”, afirma el doctor Jamie I. Baum, director del Centro de Nutrición Humana de la Universidad de Arkansas en Fayetteville. Antes de que uno se de cuenta, estamos perdiendo colágeno a una velocidad mayor de la que podemos reemplazarlo. Sin la estructura que proporcionan las fibras de colágeno, la piel empieza a ceder y a arrugarse. Sin suficiente colágeno fresco y esponjoso en tus cartílagos, los tendones, ligamentos y articulaciones pueden volverse menos flexibles.

Los datos científicos sobre el colágeno

La investigación está lejos de ser definitiva, pero “algunos datos sugieren que los suplementos de colágeno tienen un efecto beneficioso en los índices de regeneración del colágeno en los adultos mayores”, dice el doctor Keith Baar, profesor de fisiología molecular del ejercicio en la Universidad de California, Davis.

Una revisión de 2017 de varios estudios pequeños sobre personas con osteoartritis concluyó que los suplementos diarios de colágeno (entre 10 mg y 40 mg) disminuyeron el dolor articular reportado en un 26% a 33%. Y un estudio de 2018, publicado en la revista Nutrients, analizó el efecto del colágeno en la densidad ósea de mujeres posmenopáusicas. Las que tomaron un suplemento de colágeno de 5 gramos tuvieron aumentos significativos de la densidad en la columna vertebral y el cuello frente a las que recibieron un placebo. (El estudio fue financiado en parte por un fabricante de suplementos).

“Creo que las investigaciones futuras mostrarán más efectos positivos”, dice Baar. “Pero la calidad de los datos actuales no es muy alta, y necesitamos pruebas de ensayos grandes y a largo plazo”.

Y los suplementos tienen un inconveniente: no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, según sus siglas en inglés), por lo que no hay garantía de que obtener exactamente lo que dice el envase. También han surgido preocupaciones por la contaminación con metales pesados. En 2020, la Organic Consumers Association (Asociación de Consumidores de Productos Orgánicos) y el Clean Label Project (Proyecto Etiqueta Limpia) analizaron 28 marcas de suplementos de colágeno y descubrieron que muchas contenían arsénico, plomo, mercurio y cadmio.

La mejor manera de conseguir colágeno

Por el momento, puedes mejorar tu producción de colágeno siguiendo una dieta saludable.

El colágeno se encuentra de forma natural en las proteínas animales, como la carne y el pescado. “El caldo de huesos y los cortes duros de carne, como la falda o el asado, contienen mucho tejido conectivo, que está compuesto de colágeno”, dice Baum. Pero no es necesario comer colágeno para producirlo. “Cuando comes cualquier tipo de proteína (animal o vegetal), tu cuerpo la descompone en aminoácidos individuales”, dice Baum. Estos se vuelven a ensamblar para fabricar las proteínas que el cuerpo necesita, incluido el colágeno. “El tipo de proteína no importa tanto como asegurarse de que se obtienen las cantidades adecuadas de aminoácidos esenciales en la dieta”, dice. En el caso de los adultos mayores, eso supone alrededor de 25 y 30 gramos de proteínas por comida.

Sabemos que la vitamina C, el zinc y el cobre contribuyen a la producción de colágeno, pero también pueden influir otros factores dietéticos. Los investigadores del laboratorio de Baar están estudiando los micronutrientes (como los fitoestrógenos de la soya y los polifenoles del chocolate negro) que pueden aumentar la capacidad del cuerpo para producir más colágeno, incluso a medida que envejecemos. “Creo que vamos a encontrar que los grupos de personas que tradicionalmente comen esos alimentos mostrarán menores índices de problemas de la musculatura esquelética”, dice.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció en la revista de septiembre de 2022 de Consumer Reports On Health.

