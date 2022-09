California promulga una ley para ayudar a veteranos militares LGBTQ

El gobernador de California Gavin Newsom anunció hoy que ha firmado una legislación para ayudar a los veteranos LGBTQ dados de baja bajo la política “No preguntes, no digas” (Dont’Ask, Don’t Tell, en inglés) de la administración Clinton. La política prohibía a los hombres homosexuales y lesbianas servir abiertamente en el ejército hasta que fue derogada bajo la administración de Obama.

La asistencia que el gobernador convirtió en ley incluiría la actualización de sus registros y el acceso a la educación, la salud, el entierro y otros beneficios disponibles para los miembros del servicio dados de baja con honores.

Aunque los miembros del servicio LGBTQ podrían servir abiertamente después de la derogación de esta política, los veteranos eran dados de baja de manera menos que honorable según esta y aún enfrentan un proceso oneroso que puede requerir asesoría legal y otra asistencia para obtener una mejora en su clasificación de baja.

Los gays y las lesbianas estaban prohibidos en el ejército hasta la aprobación de 1993 de “no preguntes, no digas”, que les permitía servir solo si no reconocían abiertamente su orientación sexual. En lugar de ayudar, dicen los defensores, la política creó más problemas. En toda su historia, el ejército despidió a más de 100,000 miembros del servicio en función de sus identidades sexuales o de género, 14,000 de ellos durante “no preguntes, no digas”.

La ley AB 325 de la asambleísta Jacqui Irwin (D-Thousand Oaks) establece el programa de subvención de actualización de baja militar para veteranos, para ayudar a financiar a los proveedores de servicios que educarán a los veteranos sobre el proceso de actualización de su baja militar y ayudarán a los veteranos elegibles a presentar su solicitud, informó la Oficina del Gobernador en un comunicado.

Newsom dijo en un video compartido en Twitter: “Los veteranos merecen nuestro respeto y agradecimiento por su servicio: CA y @ASM_Irwin están ayudando a estos héroes a obtener los beneficios que ganaron y se merecen. Los veteranos podrán acceder a recursos que los ayuden a mejorar su estado de baja si fueron dados de baja bajo Don’t Ask, Don’t Tell.” Veterans deserve our respect & thanks for their service – CA & @ASM_Irwin are helping these heroes get the benefits they earned & deserve.



Veterans will be able to access resources that help them upgrade their discharge status if they were discharged under Don’t Ask, Don’t Tell. pic.twitter.com/G5va6QDi3K— Office of the Governor of California (@CAgovernor) September 17, 2022

“Si bien la derogación de ‘No preguntes, no digas’ puso fin a una vergonzosa injusticia contra los estadounidenses LGBTQ que sirven en nuestras fuerzas armadas, su legado sigue siendo una carga para las mujeres y los hombres injustamente expulsados ​​bajo la política discriminatoria”, dijo Newsom. “Con esta legislación, el estado ayudará a estos héroes a navegar el proceso para corregir el registro y acceder a importantes beneficios que se merecen y que se han ganado muchas veces. Agradezco a la asambleísta Irwin por promover esta medida para hacer lo correcto por nuestros veteranos y promover el compromiso de California con la igualdad”.