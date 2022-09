Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de septiembre de 2022

LEO

Deja de pensar que los demás cambiarán para tu bien, no será así ni tú deberías de hacerlo por los demás. Debes entender que solo tienes esta vida para ser feliz y lograr cada uno de tus objetivos, no vayas tan aprisa y aprende a llevar las cosas con calma, días en los cuales deberás comprender porque muchas cosas no han resultado como tu esperaba. Un viaje se empezará a planear y podría salir de la mejor manera, ponte las pilas en tu cuerpazo criminal y conseguirás cuanto quieras y desees. Vienen días de mucha incertidumbre, pero poco a poco lograrás poner las cosas en claro, hay dudas en tu cabeza y estás buscando o esperando respuestas que quizás tarden en llegar, pero llegarán. Cuida tus sentimientos y llévate las cosas con calma, no es necesario que te apresures hacer las cosas pues no te podrían resultar como quieres, para llegar a la meta deberás ir paso a paso.

VIRGO

Momentos de reflexionar y entender por qué muchas cosas no funcionaron. Date la oportunidad de creer más en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que desees, la vida te compensará y te enseñará con quién sí y con quién no. Recuerda quién eres y de qué estás hecho o hecho, hay días en los cuales no sabes qué camino seguir y por esa razón muchas veces te pierdes en tu camino. Trata de no tomarte nada a pecho pues andarás en un ambiente en que todo te podría afectar o dañar. Vienen muchas oportunidades para ti en el área de los negocios y del amor, pero deberás de llevarte las cosas con calma pues cualquier mínimo error podría estropearlo todo. Amor de una noche u oportunidad de encamarte con una amistad. Deja de creer y confiar en quien ya te ha dado motivos para no permanecer en tu vida.

LIBRA

No trates de aparentar alguien que no eres ni vayas tan aprisa en tu vida pues te pierdes de disfrutar buenos momentos. Hay chismes sobre tu familia y en el trabajo cuidado con compañeros hay muchas envidias de por medio. Es momento de que comiences a visualizar hacia dónde vas y lo que quieres y necesitas para ser feliz y tener estabilidad en todas las áreas de tu vida. Hay días en que no te encuentras o no sabes qué camino seguir, piensas demasiado en tu pasado y eso te ha traído ciertos problemas los cuales podrían dañar tu relación en caso de tener actualmente una. Cuidado con meter las manos por alguien no valdrá la pena hacerlo pues no lo merece. Cuídate mucho de amistades pues andarán con el hocico muy flojo y podrían hablar demás al punto de dañar tu reputación. Cuida tu entorno y la parte de tus sentimientos pues si tú no lo haces nadie lo hará por ti.

ESCORPIO

Familiar cae en cama y una noticia que tiene que ver con documentos sale a flote. Debes de saber que los sueños solo se logran con trabajo y esfuerzo, nada llegará a ti por arte de magia y si tú no pones empeño y dedicación en lo que quieres jamás lograrás obtenerlo. Mucha desconfianza si tienes una relación, podría haber una tercera persona en cuestión, ten cuidado y si buscas donde tú ya sabes podrías encontrar algo raro. No debes de contar tus planes pues por esa razón nada te resulta como tu espera, en el amor hay mucha desconfianza e inseguridad y debido a eso podrías no encontrar a la persona que quieres o desconfiar de quien tienes a tu lado demasiado. Movimientos importantes y cambios que te van a enseñar a darte cuenta de quien merece estar o no en tu vida. Aprende a darte cuenta de que nada en este mundo es gratis y que lo que quieras para ti deberás de trabajar duro y ponerte las pilas.

ARIES

Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. No dejes de creer en tu capacidad para lograr cuanto desees, hay días en que te deprimes demasiado y piensas en lo que pudiste haber hecho y no hiciste, nunca te dejes caer, ya no, y menos por una persona que jamás apostaría o daría algo por ti. Embarazo en una amistad y cambio de casa o de auto se aproxima. Tu economía comenzará a mejorar muchísimo. Recuerda quién eres y de qué estás hecho o hecha, no trates de aparentar alguien que no eres para retener a una persona o de lo contrario el más afectado vas a hacer tú. Es muy probable que te lleguen chismes de amistades, debes aprender a no confiar en toda persona que te rodea por muy cercana que sea a ti o te podrías llevar grandes sorpresas. Espera que la vida y Dios te compensen por todo lo que haces, no vayas tan aprisa y disfruta el camino hacia tus metas. Noticia de última hora te pondrá muy de buenas.

TAURO

Vienen cambios en los cuales entenderás porque muchas cuestiones no te han resultado, personas empezarán a salir de tu vida y nuevas amistades llegarán. Ya no dejes nada pendiente para mañana, es momento de que te comas al mundo y comiences a ir por eso que siempre te ha movido, pero no has logrado conseguir. Debes de tener mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías empezar a dañar a personas que son muy importantes para ti. Días de reflexionar y comenzar a quitar de tu vida todas esas personas que solo te han dañado con palabras y con actos. Deja que el mundo ruede, no te preocupes por personas que solo llegan a tu vida a manchar tu nombre, eres de las pocas personas que cuando se lo propone logra todo, no des pie a chismes ni a nada que pudiera ensuciar tu reputación.

GÉMINIS

Cambios de actitud de quienes te rodean te van a hacer que madures más de la cuenta. Cierra ciclos inconclusos y comienza a ver más por tu persona y por tus deseos. No es momento de creer en promesas falsas sino de ir por todo eso que te mueve y hace sentir bien. Chismes siempre va a haber pues eres una persona que suele despertar demasiadas envidias. No dejes que las personas traten de sobrepasarse contigo, es momento de poner a esas personas en su lugar. No cambies nada por nadie y empieza a juntar tu dinerito pues en el futuro te va a hacer mucha falta. Controla un poco tu carácter pues sólo de esa manera podrás conseguir cuanto quieras y te propongas. Vienen amores de los cuales aprenderás demasiado y al poco tiempo se irán de tu vida, que les va bien, que eso no te quite el sueño, recuerda que su estancia en tu vida ya termino.

CÁNCER

Hay cambios de actitud importantes y noticias de una persona que te interesa mucho. Es momento de mirar atrás y darte cuenta si ha valido la pena lo que has hecho, sino es así no te sientas mal, estás en buen tiempo de comenzar desde cero, hay días en los cuales te sientes algo deprimido o alejado de la realidad, eso se debe a que no has encontrado la estabilidad y paz que necesitas en tu vida. Hay momentos en que tu dinero no te alcanza y no te rinde, checa tus finanzas pues gastas en cosas que no necesitas, un trabajo extra o tocar nuevas puertas como negocio independiente podría ayudarte mucho a mejorar tus ingresos. Cambios muy buenos que te beneficiarán en lo económico, un amor empezará a ser más fuerte y una noticia laboral o de viaje te pondrá muy de buenas.

PISCIS

Vienen días de mucha reflexión, pero te van a ayudar mucho a saber para donde tienes que agarrar, quitarás a muchas personas de tu vida y poco a poco comenzarás a desprenderte de quienes te hacen daño. Cuidado con esperar más de quien sabes no puede darte ya nada. Noticia inesperada. No descuides tu salud, el ejercicio te ayudará a mejorar tu estado de ánimo muchísimo. Si tienes pareja empezarás a buscar maneras de mejorar la relación pues te darás cuenta de que han caído en la monotonía y cada día se enfría un poco más. Cambios inesperados. Cuida más tu entorno y tu salud, pues solo así empezarás a sentir menos estrés, depresión e inclusive ansiedad. Hay días en los cuales no sabes pa donde ir eso se debe a que existe cierta inestabilidad en tu vida la cual no ha logrado poner tus metas y sueños sobre la mesa para comenzar a cumplirlos.

ACUARIO

Tus sentimientos son los que te hacen distinto a otras personas, debes aprender a que nadie debe de faltarte y que eres quién eres gracias a tu esfuerzo y dedicación. Amor de una noche se aproxima y con él un encuentro casual el cual te dejará el mejor sabor de boca pues será con una persona de tu pasado. En el amor un cambio que te va a ayudar a mejorar ciertas cuestiones negativas que venías cargando desde relaciones pasadas. No es momento de que te dejes manipular por nadie y menos por amor, el amor no se trata de eso y mucho menos de mendigar algo. Hay días en los que no te encuentras o no sabes cuál es la mejor decisión que debes de tomar, deja que tu corazón te lleve por el mejor camino. Tus sueños y metas simbolizan muchas cosas importantes para ti, ya no pierdas el tiempo en ir por ellos, pon todo de tu parte para conseguirlos y de la mejor manera.

CAPRICORNIO

Hay muchos cambios en ti que están sucediendo y los cuales te van a ayudar mucho a ser mejor ser humano y sobre todo a conseguir todo lo que te propongas. Hay días en que te deprimes mucho y no sabes qué camino seguir, las situaciones y ciertas cuestiones que sucederán en estos días podrían darte señales y respuestas a muchas dudas que has tenido en tu vida. Dolor de espalda o cuerpo en los próximos días. Dinero extra, entras en un ciclo muy perro y te va a traer contigo un cambio y una noticia para mejorar mucho en el área de los negocios. Cuidado con dejar que otras personas se inmiscuyan en tu vida o en tu relación en caso de tener alguna. Deja que cada quien se haga responsable de sus actos, no estás para ayudar a medio mundo mientras tú no puedes ayudarte.

SAGITARIO

Piensa en tus sueños y metas para los próximos meses y no bajes la guardia por ningún motivo pues solo así lograrás lo que deseas y te propongas. Amor de una noche o te enredarás con un amor del pasado. Recuerda que meter el corazón donde sabes que no hay futuro no es algo bueno que te vaya a beneficiar. Hay días en los cuales sentirás que las cosas no están resultando como tú quieres. Deja de darle vueltas al asunto y ve directo hacia lo que te mueve el piso. Cuidado con llevar la vida tan aprisa y no vivir y disfrutar el momento. Tus números de suerte son el 15, 34 y 56. Vienen días en que te deprimirás al irte a dormir y también amistades hipócritas del pasado empezarán a retornar. Debes aprender que la vida es solo una, así que aprende a vivirla y disfrutarla y más ahora que estás a pocos meses de terminar el año. Cuida quién eres y hacia dónde vas pues podrías perderte en ese andar. No permitas que nadie te manipule ni haga de tu vida un papalote, recuerda cada momento quién eres, lo que vales y lo que puedes lograr si te pones las pilas.