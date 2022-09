Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de septiembre de 202

LEO

Nada de rogar y mendigar amor. Se te caerá la venda de los ojos sobre ciertas cuestiones, momento de que salga a la luz verdades imperdonables, tómalas con calma y reflexiona sobre el camino que debes seguir para estar bien. Date la oportunidad de ser tú y a quien no le guste que le busque, has cambiado demasiado solo para complacer a las demás personas, no es momento de hacer eso, es momento de ser tú mismo y disfrutar tus aciertos y errores. Cuida más tu imagen y tu entorno pues podrías estar expuesto a enfrentamientos. Ten presente que nadie merece tus lágrimas así que déjate de ridiculeces y si te traicionan next ponte más perra que bonita. No tengas miedo a lo desconocido y los retos pues esos son los que necesitas en tu vida para multiplicar los dineros, deja que la gente ladre es señal que vas creciendo y avanzando, noticias de expareja se aproximan. Ten mucho cuidado con amores de una noche porque se te van a meter en el corazón y será complicado sacarlos de ahí.

VIRGO

Infidelidad en una amistad y un proceso algo complicado que tiene que ver con los dineros, un viaje o tu corazón, has estado pensando mucho y hay días en los que tu tristeza es muy fuerte, vida solo una vívela. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no tienen nada bueno que ofrecerte más que dolores de cabeza. Se fuerte y no te detengas ya por nada, has enfrentado pruebas muy fuertes y has resultado triunfante, no es fácil que te tumben y conoces muy bien las estrategias para no caer y seguir de pie. Amores de una noche y cambios en tus estados de ánimo que podrían hacerte mandar al diablo tus verdaderos planes y sueños. Un amor muy fuerte podría entrar en cualquier momento, vendrá acompañado de mucha paz y estabilidad. Mientras quieras lo podrás conseguir, cuidado con amigos que solo te buscan para la fiesta, esos no pueden ser llamados amigos sino los que están a tu lado cuando en verdad se requieren en los casos difíciles.

LIBRA

No cuentes tus planes pues te rodea gente muy envidiosa que hará que tus sueños se ceben. Quizás el amor no sea lo que pensabas, pero sabrás salir a flote. Enfócate en ese negocio que tanto has imaginado, ya es momento de que se haga realidad, pero para eso tendrás que empezar ahora mismo, sino te pones metas a corto plazo no lo lograrás. Vienen días en los cuales tu cabeza deberá de estar enfocada a esos proyectos que en realidad te dejan algo bueno. Fuerte de carácter y muy intenso al vivir tu vida, eso te ha hecho un ser único e irrepetible, da gracias a Dios por lo que tienes y has conseguido, vienen más triunfos, pero para eso tendrás que bajar un poco la guardia sobre todo en el amor. Cuida mucho la manera en que actúas con las personas que te rodean pues tu carácter está cambiando mucho y podrías lastimar a quien no lo merece. Ya déjate de tonterías y enfócate en todo eso que te falta y no has conseguido, la vida te llenará de friegos de oportunidades, pero deberás de saber aprovecharlas.

ESCORPIO

Cambios de actitud muy fuertes. Momento de dar un giro de 360° a tu vida, ya no perdones errores, se más estricto con lo que quieres, deseas y necesitas y se te será dado. La vida te compensará de muchas maneras sin embargo deberás de ponerte las pilas en esas cuestiones que no has dejado definidas del todo. Tienes todo para estar bien y salir adelante en sueños y metas, pero si te atontas o bajas la guardia no lograrás ninguna de tus metas y objetivos. Cuídate de una infección y de un viaje podría haber problemas con él. Ya es momento que pienses más en ti antes que las demás personas, grandes lecciones de vida vienen y una noticia de alguien que estabas esperando. Ten presente que quien en realidad importa eres tú, hay momentos en que quieres soltar la toalla, no lo hagas, si las cosas se pusieron difíciles es porque pronto saldrá el sol y lograrás lo objetivos esperados. Momento de aprender de todo lo que sucede a tu alrededor, de ser más perra que bonita para de esta manera aprender e ir consolidando oportunidades.

ARIES

Deja que cada uno se haga responsable de sus actos, llegó el momento de detenerte y dejar de cargar en tu espalda con cuestiones que no te corresponden. Deja que hablen y digan lo que tengan que decir, mientras no te mantengas que no te afecte o perjudique, algunas personas solo hablan porque tienen hocico y porque su envidia no les da paz y tranquilidad. Abre tu corazón a quien te ama y empieza una nueva etapa para mejorar en todas las áreas de tu vida, nunca será tarde para luchas por sueños y metas, cierre de ciclo e inicio de etapa llena de cambios y sorpresas. Dios te llenará de amor y te dará señales importantes para que crezcas. Vienen momentos de cambios y de oportunidades, enfócate en lo que en realidad importa y vale la pena. No te dejes llevar por la soberbia que no te va a conducir a ningún sitio. Cuidado con pensar en lo que no es, sino lo ven tus ojos no lo creas al menos que sea Dios. Algunas veces te dejas llevar por lo que las personas comentan sin que eso realmente sea cierto. Amor de una noche se hará presente.

TAURO

La vida te compensará tus buenas obras, pero también cada una de tus fallas, vienen nuevas amistades, pero también una traición por parte de ella, sola se alejará con la cola entre las patas. Te vienen grandes oportunidades en el área de los negocios sin embargo deberás de aprender a pedir consejos para mejorar en eso que te hace falta, tu carácter está de la fregada pero conforme pasen los días irás mejorando mucho más. No te dejes llevar por chismes de lavadero que solo te van a afectar más de lo que te imaginas, vienen días de muchos cambios en los cuales deberás aprender a ser más fuerte de lo que te imaginas. Aprende amar a quien te ama pues podrías en el futuro enfrentarte a una situación bien complicada al voltearse la tortilla. Momento de madurar y reflexionar mucho sobre lo que has hecho en tu vida y las ganancias que te ha dejado, toma cada prueba como lecciones para que sepas que errores no volverás a cometer y hacia dónde te diriges en tu vida, la vida es hermosa, pero la has desperdiciado en banalidades y personas xs.

GÉMINIS

Cuidado con brujería o mala energía pues estarás muy propenso, hay envidias muy fuertes. Grandes oportunidades para ti en el área laboral. Viene un viaje y se concretará un gran sueño. Tus sentimientos tan fuertes te delatan, te cuesta mucho trabajo mentir y eso es bueno, pero habrá personas que quieran aprovecharse de tu buena voluntad. No te acostumbres a nadie y no vivas pensando en lo que no existe, vive tu presente y disfruta cada día como el último. Momento de cambiar todo lo que te estorba, de ser fuerte y de no dejarte manipular por nadie, la vida es muy corta, aprovecha las cosas buenas que te pone frente a ti, tienes la capacidad de lograr todo lo que deseas. No dudes en tu capacidad de hacer y deshacer, puedes lograr cuanto te propongas siempre y cuando lo hagas con amor y no porque te lo ordenan o mandan. Que el mundo ruede y que la gente que te quiere ver destruido se ahogue con su veneno, envíales bendiciones que eso será peor para ellos pues sentirán lo que en verdaderamente son a tu lado: nada.

CÁNCER

No temas a lo nuevo y a los cambios, te darán nuevos resultados. Metas por cumplir y una navidad llena de amor y buenos deseos, recuerda que la familia siempre será lo más importante. Noticias inesperadas te darán esperanzas de cumplir cierto sueño que has tenido. Inicia el proceso de desintoxicación de personas falsas, haces bien en quitar de tu vida toda esa gente que no te aporta nada y te hace sufrir, ya no des otra oportunidad, ahora solo piensa en ti. Debes aprender a ser más hija de la shingada con quienes te criticas o desean algún mal, no esperes nada de nadie y busca la manera de sobresalir y hacer lo que te llene el alma y el corazón. Momento de emprender en lo que deja, en lo que realmente vale la pena, el amor es incierto así que deja de preocuparte por esas cuestiones. Vienen cuestiones que tienen que ver con pérdidas de dinero que tendrás que solucionar a la brevedad para no meterte en problemas en pocas semanas.

PISCIS

Amistades falsas y convenencieras donde quiera vas a encontrar, no te tomes las cosas tan apecho y aprende a lidiar con esas personas las cuales solo buscan desestabilizarte y hacerte pasar un mal rato. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro. En lo laboral hay cambios, a veces te cansas de la misma rutina, si es así, es porque así lo has decidido, si ya te hartaste de tu shingado jale busca mejores opciones, pero no sueltes lo que tienes hasta asegurar algo mejor. Te cargas de un shingado humor que ni la más grande de tu casa te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Antes de andar de wilona aprende a verte bien y no ser tan exigente, eres muy de esperar una pareja bien sexy, pero tú no estás dispuesto o dispuesta a ofrecer lo mismo, ponte las perras pilas.

ACUARIO

En el amor se ve un escenario complejo pues ahorita lo más importante debe de ser tu persona antes que gastar tus energías en alguien que lejos de ayudarte o beneficiarte podría truncar tus sueños y metas al punto de perder tu libertad e individualidad. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdonen o no te den segundas oportunidades. Algunas veces llegas ap3ndejarte un shingo pues sueles seguir creyendo en personas que te han traicionado una y otra vez, no pierdas más tu tiempo y aprende a desconfiar hasta en tu shingada sombra pues las decepciones en tu vida se deben por dar todo y confiar tanto en los demás. Cambios en la casilla del dinero, andarás modo pobre, bien jodido, pero es una pequeña racha que pasará muy pronto, ten en cuenta que eres de las personas que suelen gastar en fregadera y media que no necesita.

CAPRICORNIO

Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser miel sobre hojuelas es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amor. Posibilidades de un encuentro amoroso con amistad, ni te claves, disfruta el momento y lo que sigue. Si estas en plan de solterón o solterona recuerda que no tienes por qué dar explicaciones. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta, ten presente que el sexo siempre será parte fundamental en tu vida, pues eres muy de vivir arriba o abajo del guayabo. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa un chorro no te ausentes tanto de su vida. Cambios drásticos en tu economía, podrías salir de una deuda gracias a un dinero extra, no gastes lo que no tienes y no inviertas en cuestiones que sabes que no te dejarán ninguna ganancia.

SAGITARIO

Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos, no canses a tu pareja atosigándola o quitándole su libertad porque no va a tardar en hartarse, quizás no te sea infiel con los actos, pero si con palabras. Recuerda que si te lo propones puedes a-completar para tus gastos solo es cuestión que te sepas organizar de manera correcta. Una gastritis perra y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías shingarte más tu estómago. Un proyecto podría ser cancelado, no te desanimes, aprende de errores para mejorar en los próximos. No permitas que la monotonía o rutina shinguen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día.