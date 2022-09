El asesinato de Breonna Taylor en manos de la policía

Poco después de la medianoche del 13 de marzo de 2020, Breonna Taylor, una técnica médica de emergencia negra de 26 años, fue asesinada a tiros por la policía en su apartamento de Louisville, Kentucky, después de que los agentes atravesaran su puerta con un ariete.

Taylor y su novio, Kenneth Walker, quienes no tenían antecedentes penales, estaban durmiendo en la cama.

Walker, quien luego declaró que temía que un intruso hubiera entrado, usó su arma de propiedad legal para disparar un tiro, que hirió al sargento Jonathan Mattingly en la pierna.

Mattingly y los oficiales Myles Cosgrove y Brett Hankison, todos blancos y vestidos de civil, devolvieron el fuego, disparando a ciegas 32 veces en la oscuridad, alcanzando a Taylor seis veces.

Según The New York Times, la policía de Louisville había recibido una orden de arresto aprobada por el tribunal para registrar el apartamento en busca de signos de tráfico de drogas mientras investigaba al exnovio de Taylor, Jamarcus Glover. Esas órdenes se cambiaron a “tocar y anunciar” antes de la redada, informa el periódico. La policía involucrada declaró que cumplió con la orden, pero Walker dijo que no escuchó tal anuncio.

“Alguien pateó la puerta, le disparó a mi novia”, le dijo Walker a un despachador en una llamada al 911.

Los tres oficiales fueron puestos en licencia administrativa en espera de una investigación. Walker fue arrestado por intento de asesinato de un oficial de policía, cargo que se retiró el 22 de mayo, cuando el FBI, el Departamento de Justicia y el fiscal general de Kentucky comenzaron sus propias investigaciones, según el Times. No se encontraron drogas en el apartamento.

Los manifestantes posan para una foto frente al edificio del Capitolio de Georgia mientras marchan por el centro de la ciudad en honor a Breonna Taylor el 13 de marzo de 2021 en Atlanta, Georgia. (Megan Varner/Getty Images)

Luego de una investigación interna, Hankison fue despedido por el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville el 23 de junio por violar el procedimiento y un gran jurado lo acusó formalmente el 23 de septiembre de tres cargos de poner en peligro sin sentido, ya que las balas que disparó entraron en un apartamento vecino con personas adentro. Se declaró inocente; en marzo de 2022, fue absuelto de los tres cargos.

El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, le dijo al gran jurado que Mattingly y Cosgrove tenían justificación para devolver el fuego, no se presentaron cargos contra ninguno de los dos.

Tras la muerte de Taylor y las posteriores protestas nacionales, incluida una campaña viral en las redes sociales con el hashtag #SayHerName y las protestas de celebridades, activistas de derechos civiles y líderes políticos, se prohibieron las órdenes de arresto en Louisville en una ordenanza conocida como “Ley de Breonna”. La ciudad también acordó pagarle a su familia una suma histórica de $12 millones en un acuerdo de demanda por muerte injusta.

