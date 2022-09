El vinagre de sidra de manzana puede ser un gran aliado en una dieta saludable, según investigación

El vinagre de sidra de manzana reduce modestamente el aumento de glucosa que el organismo obtiene después de comer un alimento y por lo tanto, el cuerpo no necesita producir tanta insulina.

Cuando hay menos insulina, tu cuerpo puede descomponer la grasa más fácilmente y es menos probable que la almacene, lo que lleva a un aumento de peso. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual es bueno para la cintura y la salud metabólica.

Cuando tienes una mejor sensibilidad a la insulina, es menos probable que acumule grasa abdominal profunda llamada grasa visceral.

Otro aspecto positivo, es que el vinagre de sidra de manzana tiene un leve efecto supresor del apetito, lo que significa que puedes comer menos cuando lo agregas a una comida. Lo que este líquido hace es reducir la velocidad en la que la comida sale del estómago.

Debes ser precavido al consumir vinagre de manzana de sidra

El ingrediente activo responsable de los beneficios del vinagre de sidra de manzana para reducir el azúcar en la sangre es el ácido acético, ya que este aumenta modestamente la tasa metabólica en reposo, según algunos autores.

Un estudio realizado a 39 personas que siguieron una dieta baja en carbohidratos, encontró que aquellos que agregaron vinagre de sidra de manzana a su dieta perdieron más peso durante 12 semanas que aquellos que comieron solo una dieta baja en calorías sin vinagre.

Pero como señala Mayo Clinic, es poco probable que el vinagre de sidra de manzana sea una fórmula mágica para perder peso. Obtendrás mejores resultados si comes una dieta no procesada y si no limitas el azúcar en tu dieta.

“La evidencia científica de que el consumo de vinagre (ya sea de la variedad de sidra de manzana o no) es un medio confiable a largo plazo para perder el exceso de peso no es convincente. Por otro lado, una serie de estudios sugieren que el vinagre podría prevenir los picos de azúcar en la sangre en personas con prediabetes y diabetes tipo 2 al bloquear la absorción del almidón”, explica la investigación.

También recomiendan si consumen vinagre lo diluyan en agua, ya que su alta acidez puede dañar el esmalte de los dientes cuando se bebe solo. Además, se ha informado que causa o empeora los niveles bajos de potasio. Eso es particularmente importante para las personas que toman medicamentos que pueden reducir el potasio (como los diuréticos comunes que se toman para tratar la presión arterial alta).

