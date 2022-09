Messi y Neymar como en los viejos tiempos: El argentino le dio la victoria al PSG con solitario gol tras gran pase de ‘Ney’ [Video]

Un gesto de la sociedad Messi-Neymar que finalizó el argentino fue suficiente para el París Saint Germain, que salió del Groupama Arena ante el Lyon (0-1) con los tres puntos y la posición de líder consolidada y en solitario.

Fallan los perseguidores y solo por desgaste se caen de la carrera por el primer lugar que tiene amarrado el conjunto de Christophe Galtier. No ganó el Marsella, con el que tenia un mano a mano. Queda a dos puntos. También falló el Lens.

PSG GANÓ UN PARTIDAZO Y LIDERA EN SOLEDAD



Con un golazo de Messi, victoria 1-0 vs. Lyon como visitantes para sumar 22 puntos en 8 fechas de Ligue 1



Tagliafico fue titular

Al conjunto de Galtier le fue suficiente con el peligro que generan los tres fantásticos y su acierto. Si no es uno, es otro. Todos pudieron marcar, pero se estrellaron con Anthony Lopes y la falta de puntería.

La tercera derrota seguida del conjunto de Peter Bosz llegó a los cinco minutos en una pared entre Messi y Neymar. Devolvió el brasileño y marcó el argentino.

¡QUÉ GOLAZO, LEO! Messi se juntó con Neymar y firmó un remate TOP vs. Lyon en Francia.





Cuatro tantos acumula Messi en la Ligue 1. Ocho lleva Neymar y siete Kylian Mbappe, que lo intentaron pero no marcaron. Lionel Messi en el año natural 2022:



➠ 17 goles.

➠ 20 asistencias (líder).

➠ 33 partidos.



Más participación directa en anotaciones que juegos.



Y algunos decían que estaba 'acabado', JA.



THE BEST. pic.twitter.com/f2yJu0ILtm— Invictos (@InvictosSomos) September 18, 2022

La falta de convicción condenó al Lyon, que apenas amenazó la meta de Gianluigi Donnarumma. Alguna estirada al contraataque de Moussa Dembele y un tiro sin fe de Alexander Lacazette que no intimidaron a los visitantes.

Pudo ampliar su ventaja en el tramo final el París Saint Germain con un tiro libre al palo de Messi y, a continuación, un gol anulado a Sergio Ramos por fuera de juego.