Lady Gaga dice lo siento a sus fanáticos, llorando después de cancelar concierto en Miami

Lady Gaga subió en sus redes sociales un video llorando, después de tener que cancelar el último concierto de la gira ‘Chromatica’ en Miami, Florida. La razón fue que la ciudad empezó a tener fuertes rayos que anunciaban una tormenta eléctrica.

Debido a está situación por la seguridad de los fanáticos, de su equipo y la suya, Gaga informó en persona a los 50 mil asistentes que debía terminar el show y dejarlo a la mitad porque no le permitían continuar. Después del episodio, y acongojada porque no pudo terminar el concierto como quería, la estrella recurrió a las redes sociales para pedir disculpas por la suspensión del show.



“Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros”, dijo entre lágrimas en el video.

Sin duda el emotivo clip que subió la intérprete de ‘Love Game’ a sus más de 53 millones de fans y seguidores: “Sé que durante mucho tiempo siempre quise ser esa perra mala e incondicional, pero lo que realmente quiero es también ser responsable y amorosa, y no sé qué haría si algo le pasara a alguno de los espectadores, o a cualquier miembro de mi equipo o mi banda o mis bailarines”.

Cabe señalar que el concierto tuvo lugar en el Hard Rock Stadium, hogar del equipo de futbol americano Miami Dolphins, un recinto que solo tiene un techo parcial. Luego de compartir el video, Gaga optó por subir otra publicación en donde escribió un mensaje una vez más disculpándose por terminar el concierto a mitad de la presentación.

“Lo siento, no pude terminar el programa, era demasiado peligroso, los relámpagos estaban siendo impredecibles y cambiando momento a momento”, escribió.

“Miren, durante años algunos de ustedes me han llamado ‘madre monstruo’, en mi corazón sabía que era mejor mantenerlos a salvo. Gracias por creer en mí”, mencionó.



Finalmente, la famosa agradeció a todo su equipo y a sus fanáticos: “Por supuesto, quería cantar ‘Rain on me’ para ustedes bajo la lluvia. Supongo que de alguna manera sabía que este momento sucedería y estoy muy agradecida con ustedes, mis bailarines, mi banda, todo el equipo, toda mi familia y amigos. Seguridad primero. Los amo”.



Hasta el momento se desconoce si se reembolsará a los fans que asistieron al concierto en Miami. Cabe señalar que ahora Gaga empezará a enfocar su tiempo y esfuerzos en su próximo proyecto de actuación, en donde co-protagonizará la segunda parte de la película Joker a lado del actor Joaquin Phoenix.

