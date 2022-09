Abogado había advertido a Trump el año pasado sobre el riesgo legal por no devolver documentos clasificados

Donald Trump fue advertido a finales del año pasado, por un antiguo abogado de la Casa Blanca, respecto a que podría enfrentar responsabilidad legal si no regresaba los documentos al gobierno que se llevó cuando dejó la Casa Blanca, revelaron tres personas familiarizadas con el asunto según The New York Times.



Los informantes detallaron que el abogado Eric Herschmann trató de hacerle ver al expresidente la seriedad del problema y el potencial de investigaciones y exposición legal si no devolvía los documentos, en especial cualquier material clasificado.



El diario indica que esta es la evidencia más reciente de que Trump había sido informado de los peligros legales de retener material que ahora está en el centro de una investigación criminal del Departamento de Justicia.



Se desconoce la fecha exacta de la reunión entre el expresidente y Herschmann, tampoco se sabe qué conocimiento tenía el abogado del contenido de las cajas, si es que lo tenía.



Poco después de haber hablado con Herschmann, Trump entregó en enero pasado a los Archivos Nacionales 15 cajas de material que se había llevado de la Casa Blanca.



El Departamento de Justicia indicó que en las cajas había 184 documentos clasificados.



No obstante, el magnate se quedó con una gran cantidad de documentos, entre los que se encontraban algunos con la clasificación de seguridad más alta, y en junio regresó algunos bajo citación.



Pero fue el 8 de agosto pasado luego de que el tribunal autorizara la redada del FBI en Mar-a-Lago, que se incautaron miles de documentos más.



Los funcionarios de los archivos ya le habían dicho para ese entonces al equipo de Trump que faltaban dos docenas de cajas de documentos que habían estado en la residencia de la Casa Blanca y que calificaban como registros presidenciales, que nunca se habían enviado a los archivos.



El magnate le dio las gracias a Herschmann por la plática, pero no se comprometió con sus planes para devolver los documentos, detallaron las personas familiarizadas con la conversación.

