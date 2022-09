Juez niega al Departamento de Justicia petición para revisar documentos de Trump incautados por el FBI en Mar-a-Lago

Foto: U.S. District Court, Southern District of Florida, West Palm Beach Division / Cortesía

La jueza de distrito Aileen Cannon denegó el jueves por la noche la solicitud del Departamento de Justicia de una suspensión parcial de su fallo que limitaba la investigación del gobierno sobre cómo Donald Trump manejó material sensible en su finca de Mar-a-Lago, a la espera de una revisión por parte de terceros de lo que los agentes encontraron en la casa del exmandatario.



Al emitir su orden, la jueza dijo que no estaba dispuesta a aceptar las afirmaciones del gobierno de que más de 100 documentos confiscados por el FBI en Mar-a-Lago estaban clasificados como “Secreto”, “Top” y “Secreto/SCI”.



“La Corte no considera apropiado aceptar las conclusiones del Gobierno sobre estos temas importantes y en disputa sin una revisión adicional por parte de un tercero neutral de manera expedita y ordenada”, escribió Cannon en su orden.



De acuerdo con especialistas en el tema, los fallos de Cannon le están dando la oportunidad a Trump de hacer valer tanto el privilegio abogado-cliente, así como del ejecutivo, pese a los representantes legales del exmandatario no han buscado de manera oficial hacer vales ninguno de los dos en los tribunales.



“El Tribunal se niega a realizar un análisis parcial, subconjunto por subconjunto, de la propiedad incautada”, resaltó Cannon y agregó: “De hecho, si el Tribunal estuviera dispuesto a aceptar las representaciones del Gobierno de que partes seleccionadas de los materiales incautados son, sin excepción, propiedad del gobierno no sujeta a ningún privilegio, y no pensó que un maestro especial serviría para un propósito significativo, el Tribunal habría denegado la solicitud de maestro especial del Demandante”.



Su declaración llegó acompañada del nombramiento del juez federal Raymond Dearie como maestro especial que revisará los documentos incautados por el FBI de su residencia de Palm Beach a quien exhortó a “priorizar la revisión” de los 100 documentos con marcas de clasificación y le pidió que completara su revisión de todos los documentos antes del 30 de noviembre.

Te puede interesar:

– Trump advierte grandes problemas si es acusado penalmente

– Por qué es un polvorín para Estados Unidos que Trump se lance contra el FBI y se asuma como víctima

– Departamento de Justicia publicó la lista detallada de bienes incautados a Trump por parte del FBI

– Exasesor de Mike Pence desconfía de la investigación del FBI sobre Trump