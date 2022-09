Raymond J. Dearie: lo qué hay saber del maestro especial que revisa documentos incautado por el FBI en Mar-a-Lago de Trump

Raymond J. Dearie, exjuez federal en jefe de Nueva York, fue nombrado como maestro especial por la jueza Aileen Cannon para revisar más de 11,000 documentos, incluidos materiales clasificados, que los agentes del FBI incautaron en la redada en Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump.



Cannon no cedió ante el Departamento de Justicia, que argumentaba que un maestro especial es legalmente innecesario y, incluso si se designa, no debería encargarse de revisar ninguno de los 100 o más documentos incautados marcados como clasificados.



Asimismo, señalaba que eso podría retrasar una investigación criminal sobre el posible mal manejo de información clasificada y podría representar un riesgo para la seguridad nacional.

Pero, ¿quién es Raymond J.Dearie?

Raymond J.Dearie fungió como juez federal principal en Nueva York, actualmente tiene 78 años. Fue nominado por el presidente Ronald Reagan para el tribunal federal en Brooklyn después de haber servido como fiscal federal en el mismo distrito, señala The Washington Post.



Es descrito como un jurista ejemplar que se adapta bien al trabajo de maestro especial, según sus compañeros abogados y colegas, ya que anteriormente se desempeñó en el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que supervisa casos delicados de seguridad nacional.



Tomó una decisión polémica en 2015, cuando redujo las sentencias de prisión de tres terroristas canadienses convictos, diciendo que el caso lo había “obsesionado” y su creciente sensación de que sus sentencias eran injustas.



De acuerdo con la ley federal, Dearie debía sentenciar a los hombres a 25 años pero posteriormente redujo esas sentencias a 15 años.

La selección de Dearie

Luego de que Cannon aceptara la solicitud del expresidente de nombrar a un maestro especial, pidió que el Departamento de Justicia y el equipo legal de Trump le presentaran una lista conjunta de posibles candidatos.



Posteriormente, en una presentación conjunta, el Departamento de Justicia nombró a dos jueces como candidatos. Mientras que el equipo de Trump propuso a un abogado que no es juez, y Dearie.



Los abogados de Trump le dijeron al juez que no creían que ninguno de los candidatos del Departamento de Justicia fuera un maestro especial adecuado. Mientras que la agencia federal dijo que pensaba que Dearie sería aceptable.



Luego de unos días, Cannon nombró a Dearie para el trabajo de alto perfil.



El maestro especial deberá completar la revisión antes del 30 de noviembre, de acuerdo con lo dictado por Cannon, quien apuntó que Dearie debería priorizar la clasificación de los documentos clasificados, aunque no dio un cronograma.



En una presentación judicial anterior, el Departamento de Justicia había solicitado que la revisión se completara antes del 17 de octubre. Mientras que el equipo legal de Trump habían dicho que un maestro especial necesitaría 90 días para completar una revisión.

