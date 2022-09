El Tata Martino dejaría fuera del Mundial Qatar 2022 al ‘Bebote’ Santiago Giménez y se gana fuertes críticas de la afición

A pesar de los graves problemas de gol que tiene la Selección de México y las cada vez más crecientes dudas cuando se acerca el Mundial de Qatar 2022, el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino parece tener decidido dejar fuera de la máxima cita mundialista al goleador Santiago Giménez.

A pesar de su corta edad (21 años), el ‘Bebote’ Giménez destacó rápido con el Cruz Azul y partió con destino a Países Bajos para romperla con el Feyernoord. Actualmente suma 5 tantos en 7 encuentros con los neerlandeses y está en una muy buena forma.

NO VA AL MUNDIAL😡🤦‍♂️



Según David Medrano, Santi Giménez está fuera de la lista del Tata Martino para ir al Mundial de Qatar.🇲🇽



Solo llevarán 3 delanteros; Henry Martin y Rogelio Funes Mori estarán acompañando a Raul Jimenez al ataque.#SelecciónMexicana #Tri pic.twitter.com/PxobIcxaHC — RN DEPORTES (@RNDeportes1) September 20, 2022

Pero estos argumentos futbolísticos no son suficientes para un Tata Martino que no se guía de formas físicas sino de procesos, y parece ser que mantendrá su estructura (a pesar que no le ha funcionado) en Qatar 2022: Rogelio Funes Mori, Alexis Vega, Henry Martín y Raúl Jiménez; fuera de la lista el ‘Tecatito’ Corona que no estará por una grave lesión.

David Medrano, analista de TV Azteca, en su columna para el Diario Récord informó recientemente que el entrenador argentino llevará solo tres delanteros y entre esos no está Santi Giménez:

“Martino no va a llevar cuatro delanteros, va a llevar tres, y sabe el técnico que va a generar polémica. De acuerdo a como se manejó en el caso de (Carlos) Acevedo, está claro: si corta alguno por cuestión futbolística todo apunta que será Santi Giménez, por el proceso”

A través de Twitter algunos fanáticos se expresaron en contra de la aparente decisión, que todavía carece de oficialidad y más contando que el Bebote estará presente en la doble fecha FIFA de El Tri contra Perú y Colombia.

El presente de Raúl Jiménez y Funes Mori es bastante gris, ambos con irregularidades y sumando minutos fuera de los terrenos de juego. Otro que no pasa por un buen momento es Alexis Vega, que aunque es fijo en las alineaciones de las Chivas de Guadalajara, no se la está llevando bien de cara al arco.

El único que está en un dulce momento es el ‘Búfalo’ Henry Martín, líder goleador del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y figura de las Águilas del América, que resaltan como los principales favoritos a levantar el campeonato.

Sigue leyendo: