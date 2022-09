Google paga $250,000 dólares a un ingeniero por error… y se los piden de vuelta

Sam Curry, un ingeniero de seguridad de la empresa de criptomonedas Yuga Labs, recibió por error un pago de casi $250,000 dólares de parte de Google, pese a que no tiene relación alguna con la compañía.

Curry describió el pago como “desconcertante”, a través de su cuenta de Twitter, ya que luego de que se realizó la transacción, nadie lo contactó para reclamar una devolución del dinero.

En el tuit, Curry bromea con que tal vez Google no quería su dinero de vuelta, insistiendo en que habían pasado tres semanas desde que recibió el ingreso y abrió un ticket para seguir su caso.

Además, quiso ponerse en contacto con la empresa para comunicarles lo sucedido, pero no había recibido respuesta.

“Han pasado un poco más de 3 semanas desde que Google me envió aleatoriamente $249,999 dólares y todavía no he tenido actualizaciones sobre el ticket de soporte”, escribió Curry.

“¿Hay alguna manera de que podamos ponernos en contacto con @Google?”, escribió. “Está bien si no lo quieres de vuelta”.

Curry aseguró que suele recibir ingresos relacionados con los agujeros de seguridad y las vulnerabilidades de diversas compañías tecnológicas, pero dijo a NPR que no pudo encontrar un vínculo entre su trabajo y la suma depositada en su cuenta bancaria.

El ingeniero señaló que, en caso de que el gigante tecnológico tarde demasiado en retirar el dinero, dijo que tendría que “mover el efectivo a una cuenta separada para evitar pagar impuestos“.

Sin embargo, después de su mensaje, al parecer Google dijo a CNN que estaba trabajando para recuperar el dinero enviado por error.

A través de un comunicado enviado a la cadena de noticias, Google señaló que el pago fue el resultado de un “error humano”.

“Nuestro equipo recientemente realizó un pago a la parte equivocada como resultado de un error humano”, escribió un portavoz de Google en un correo electrónico a CNN. “Agradecemos que el socio afectado nos lo comunique rápidamente y estamos trabajando para corregirlo“.

Curry indicó que tenía curiosidad por saber la frecuencia en la que suceden este tipo de fallos y cuánto tiempo tardan en verificar dichos errores.

El mes pasado se dio un incidente similar cuando Crypto.com, un intercambiador de criptoactivos, transfirió accidentalmente $10 millones de dólares a una mujer, en lugar de los 100 dólares que debía haber remitido.

En aquel caso, la compañía tardó 7 meses en darse cuenta del error, y para entonces la mujer ya se lo había gastado o transferido grandes cantidades.

