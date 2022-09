Regresaría a México: Raúl Jiménez ilusiona a Club América con un regreso a la Liga MX en un futuro

Raúl Jiménez es uno de los delanteros que conforman parte de la Selección de México, pero esto no sería todo, pues el que ahora hace como ariete dentro Wolverhampton de la Premier League no solo querría este puesto dentro de su carrera, sino que el mismo también reveló que en algún momento de su carrera le gustaría regresar al Club América, cuadro que le dio la oportunidad de comenzar en el fútbol.

Sin embargo, en charla con el podcast de TUDN, La Pelota Al Que Sabe, el mismo delantero enfatizó que esto será en un futuro, pues prefiere mantenerse en el futbol europeo por varios años más antes de regresar al Nido de Las Águilas.

“Me gustaría, siempre es una posibilidad, lo he dicho desde que salí si algún día me toca regresar, ‘yo encantado’, es una de las posibilidades, si se da qué bueno, adelante, a hacerlo de la mejor manera”.

Raúl Jiménez Alonso