Celebrando el logro latino en la educación pública

Del 15 de septiembre al 15 de octubre, celebramos el Mes de la Herencia Hispana. Los latinos somos el grupo cultural más grande de California con más de 15.6 millones de californianos latinos. Nuestras raíces se extienden por América del Norte, Central y del Sur con aquellos que remontan su herencia a las comunidades indígenas originales de América Latina y África. Si bien los latinos hemos tenido un tremendo impacto en nuestro estado, nuestras comunidades enfrentan dificultades y muchos nos esforzamos por cerrar las brechas en el rendimiento educativo.

Cuando era adolescente, emigré de México llena de sueños y alimentada por la idea de que Estados Unidos ofrecía a todos la oportunidad de tener éxito. Pero rápidamente aprendí que el sueño aún no se ha realizado completamente para todos. Mi experiencia con la educación pública comenzó en el oeste de Texas hace treinta años, donde fui a investigar como parte de mis estudios de posgrado. Vi las aspiraciones y los desafíos de las familias de bajos ingresos mientras luchaban por un futuro mejor para sus hijos; vi un sistema lleno de buenas intenciones, pero muy por debajo de las necesidades de las familias. Esta experiencia me llevó a dedicar mi carrera a la defensa de la educación pública y a mejorar los resultados para nuestros estudiantes más vulnerables, para que la promesa de oportunidad pueda ser plenamente realizada por todos.

No estoy sola. Hoy en día, cada vez más latinos están sirviendo en diferentes niveles de la educación pública y están dedicados a la misión de mejorar las oportunidades para los estudiantes desatendidos.

El año pasado, Miguel Cardona se convirtió en el segundo secretario de Educación latino de los Estados Unidos. El secretario Cardona, quien es de ascendencia puertorriqueña, ingresó al jardín de infancia hablando solo español. Eventualmente, obtuvo una Maestría en Ciencias en educación bilingüe y bicultural, estudiando las brechas entre los estudiantes del idioma inglés y sus compañeros de clase, una experiencia que lo llevó a anclar su trabajo en este importante enfoque.

A principios de este año, Alberto Carvalho fue nombrado superintendente de LAUSD, el segundo distrito escolar más grande del país y donde el 74% de los estudiantes son latinos. Carvalho personalmente entiende los desafíos de ser inmigrante y aprendiz de inglés. Como superintendente de las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade, trabajó para lograr una mayor equidad para los estudiantes latinos desatendidos.

Ana Ponce, hija de inmigrantes mexicanos y la primera de su familia en graduarse de la universidad, es la directora ejecutiva de Great Public Schools Now, una organización sin fines de lucro dedicada a garantizar que todos los estudiantes de Los Ángeles reciban una educación de alta calidad. En 2011, la revista Forbes la nombró una de las diez educadoras más poderosas de la nación. Su experiencia al crecer en el vecindario de MacArthur Park / Mid-Wilshire la llevó a una carrera centrada en abordar la pobreza estudiantil, las barreras del idioma y la falta de acceso a recursos básicos.

Desde que llegué a los Estados Unidos, cuando tenía 17 años, hasta ahora he vivido en varios lugares del país; pero California es definitivamente el lugar donde me siento más anclada. Aquí, he encontrado una comunidad latina igual de apasionada por expandir las oportunidades para los estudiantes, porque creemos que nuestros sistemas deben y pueden hacerlo mejor. Las líderes educativas latinas, como María Casillas, Yolie Flores y la indomable Mónica García, han trabajado durante décadas centrando las necesidades de nuestros niños en cada política que defienden a nivel local, estatal y federal.

California es más fuerte debido a la innovación y el logro de los latinos, y continuaremos prosperando mientras luchamos por la igualdad y cerramos las brechas del rendimiento académico. Los estudiantes latinos están cambiando la trayectoria de las admisiones universitarias de primera generación en todo el estado, transformando radicalmente lo que significa la oportunidad para todos nosotros.

Una de las principales formas en que los latinos podemos crear un cambio en la educación pública es votando por candidatos que den una alta prioridad a la educación, creando más oportunidades para nuestros estudiantes. Al elegir funcionarios públicos que entiendan el valor de la educación, que entiendan esa representación, voz y activismo arraigados en la comunidad, continuaremos progresando en los tremendos avances que, como Latinos, hemos aportado para fortalecer a California.

El futuro es Latino. El futuro es hoy.

Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA por sus siglas en inglés).