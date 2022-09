Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de septiembre de 2022

Leo

No actúes ni hagas nada sin antes pensar bien las cosas, puedes meterte en problemas así que déjate de cosas y analiza mejor la situación antes de tomar una decisión. Ponte perra o te va a llevar la fregada si andas con p3ndejadas que no te dejan nada de provecho. Recibirás noticias de una persona que fue muy importante en tu vida pasada, te va hablar de sus sentimientos o te dará a entender que está interesado en ti. No siempre quieras ganar pleitos con tu pareja, a veces es mejor quedarse con la boca cayado para evitar meternos en problemas discusiones que puedan meternos en apuros. Te vienen cambios de humor muy perros, ten cuidado pues andarás con cambios de humor muy fuertes. Deja de meterte en lo que no te importa y atienda tu vida, porque eres rebueno o rebuena para dar consejos mientras a tu vida se la lleva la tiznada. Amor de una noche está por llegar.

Virgo

Aprende a ser más cul3ra con quien te han jugado el dedo en el hocico más de una vez. Amistad se va de tu vida, el pasado retorna y los días cambiarán mucho, empezarás a ver la luz. Recuerda que nada es para siempre así que disfruta las cosas el tiempo que tengan que durar. Golpe o caída está por presentarse, ten mucho cuidado. Aguas con personas tontas que quieren arruinarte la semana con chismes o actitudes tontas, demuéstrales que para culera nomas tú. Recuerda que nada es para siempre así que disfruta las cosas el tiempo que tengan que durar. No te sientas mal si una persona cercana a ti te llega a quedar mal, hay muchas posibilidades de que rompan promesas o compromisos que se tenían planeados para esta semana, ¡así que ni gastes tus energías en bufarlos! No te dejes impresionar por gente tonta y altanera y sin quehacer, sácales la vuelta y sigue en tu camino, son solo piedras que quieren dejarte en tu camino, es mejor sacarles vuelta y no ponernos a bufar que solo nos va a quitar la energía.

Libra

Deja de meter las manos al fuego y de confiar tanto en tus amigos y amigas, ellas son muy de buscarte solo cuando necesitan algo los hijos de la fregada, mándalos bien lejos o léeles la cartilla sobre lo que es una amistad pa que entren en regla y si no les gusta que le busquen al fin no perderás nada que no se pueda reemplazar. Déjate ya de tonterías y quiérete un poco más, tu no naciste pa estarle rogando a nadie, quien te quiera que te busque y quien no mándalo a la shingada y en moto. La llegada de persona de piel blanca te cambiará mucho la manera de ver la vida, ten mucho cuidado con lo que comes pues podrías enfermarte. Posibilidades de gratinar mollete a finales de semana con un amigo o amiga, ten cuidado y no te metas tanto en esos problemas porque te atontas mucho y al final sales bien enamorado o enamorada.

Escorpio

Ten presente que la vida solo es una así que aprende a disfrutarla al cien por cienta. Cuidado con no mostrarte como eres ante las demás personas, pues podrías crear apariencias falsas y cuando descubran la verdad alejarse de ti. Separación o culminación de una relación, ni pedo la vida sigue y tu ganando como siempre. Practica algún deporte te va a ayudar mucho con tu mal humor y estrés que te andas cargando por tonterías sin importancia pero que tú ves como tormentas que solo te apendejan. Hay un amigo o amiga a quien le gustas mucho, no dejes pasar esa oportunidad e identifical@ y hazle guato ya verás que caerá bien rápido tiene interés en ti. Dos amores muy importantes se aproximan ten cuidado pues podrías equivocarte. Si tienes pareja bájale a tu nivel de celos pues podrías perder lo que tienes por nada. Ponte buza caperuza sino quieres salir afectado o afectada. Retorno de persona del pasado que te va a meter en un problema por meterte en chismes de lavadero.

Aries

Noticias inesperadas aparecerán y podrían ponerte de mal carácter. Andas bien brujo o bruja en cuestión de lana, eso te pasa por deber en todos lados y andar gastando en mamada y media que no necesitas. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no dejes ir lo que se te va presentando al momento. Mejoras en los negocios y sobre todo en el área de tus sentimientos, comprenderás con quien sí y con quién no. Vienen días de muchos cambios en los cuales tendrás que meditar sobre qué has hecho de bueno y qué de malo y sacarle provecho a cada cosa. Te vienen días llenos de cambios en los cuales aprenderás a valorar lo que tienes a tu alrededor, no permitas que nadie robe tu paz y tu felicidad es momento de que cambies tu forma de pensar y comiences a ver las cosas de manera distinta. Si te pones perra vas a lograr un ascenso laboral o algún aumento de sueldo, exige lo que sabes que por derecho te corresponde y no te ap3ndejes.

Tauro

Es importante que no pierdas el piso y dejes en claro qué es lo que quieres y necesitas en tu vida para consolidar tu felicidad, la vida te va a llenar de nuevas oportunidades en muchas cuestiones de tu vida. Aguas con accidentes y caídas que estarán a la orden del día, podrías partirte la madre en cualquier momento y hasta terminar en el hospital. No te metas en relaciones prohibidas y si lo haces después no te andes quejando o llorando en cualquier rincón como es de costumbre. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de que en los próximos días conozcas a alguien que te va a mojar la paparrucha, o quizás ya le conociste, te gusta mucho pero no es amor, solo quieres que te la deje caer y ya. Si has tenido problemas con tu pior es nada ni te preocupes que las cosas van a mejorar bien rápido y recuperaras el terreno perdido. No seas tan puerca en el sexo o te mandarán pero si bien lejos, todo con calma para que sea mas la gozadera.

Geminis

A veces eres bien hijo e hija de la shingada y lanzas comentarios muy perros sin darte cuenta de que están hiriendo a terceras personas. Sentirás mucha impotencia al no poder resolver una situación que te ha venido afligiendo en las últimas semanas. Ustedes son bien difíciles de complacer porque son muy especiales, pero sin embargo cuando se llegan a enamorar lo hacen perdidamente y entregan todo por la persona amada. Ciertas conversaciones o problemas que habían quedado sin resolver en días pasados comenzarán a tomar forma y llegar a conclusiones, no te apresures a tomar decisiones, necesitas analizar bien lo que sucede antes de lanzar el veneno. Una amistad anda ladrando de tu familia, métele unos shingazos para que entienda. Ten presente que todo tiene fecha de caducidad y si pierdes tu tiempo podrías perder una oportunidad importante muy buena para ti.

Cancer

Te vas a enterar de un embarazo y te pondrás bien feliz. Oportunidad de crecimiento en el área de los negocios, sin embargo, tu economía podría verse afectada. Reunión con amigos y familiares en los próximos días, no tomes mucho porque después andas aflojando la quijada y diciendo tontería y media que el mundo no tiene necesidad de saber. Amistad te va a buscar para pedirte apoyo en uno de sus planes o sueños. Perdida de objetos o se descompone aparato electrónico. Si tienes pareja no andes de cabron o cabrona porque te van agarrar con las manos en la masa. No te claves en tu trabajo o la familia o los amigos, recuerda que tiene que haber un balance en todo porque por darle importancia a una cosa descuidaras otra y así te la llevaras hasta quedar como la perra o el perro de las dos tortas.

Piscis

Vienen oportunidades muy buenas para ti en cuestione de negocios y de amor sin embargo podrías cometer un error grave que te va hacer perder mucho dinero. Vienen muchos cambios en los cuales tendrás que aprender que vida solo una, aprende a disfrutar y a no dar explicaciones a quienes no te las pidan. Chismes muy fuertes que podrían ponerte en boca de muchas personas. Recuerda que la vida es corta, no le des importancia a gente tonta que solo busca desprestigiarte o hacerte sentir mal, mándalos bien lejos. ¡Te vas a enterar de un chisme que te va a poner en el ojo del huracán! no digas nada y guarda esa información, te servirá para aclarar problemas en el futuro. Aprende a decir que no y no trates de quedar bien con nadie, ¡preocúpate por tus cosas y ve por ti que los demás no meterán ni un dedo por ti al fuego! ojo con eso, no te atontes. Te viene un viaje perro en el cual conocerás a personas que se convertirán en personas muy importantes para ti.

Acuario

Días de cambios muy fuertes, ten cuidado con lo que saldrá de tu boca pues dañarás muy fuerte a quien de verdad te importa y ama. No cambies por agradar a otras personas, se tú mismo, si te quieren será con tus defectos y virtudes y si no les fusta que le busquen. La vida te ha fregado un montón y prueba de eso es que te has hecho bien perro o perra con quien trata de abusar de ti o de decirte tus verdades, no te tomes las cosas tan apecho y ve la vida, más positiva, no todo lo que ocurre es malo así que bájale dos rayitas a tu humor.No exijas más de lo que tienes o puedes ofrecer tú porque de lo contrario te vas a quedar a vestir santos. Dinero extra pero un problema algo fuerte donde pueden estar involucradas amistades o familia.

Capricornio

Visita de familiares lejanos está por presentarse. Cuídate de tus piernas criminales y de dolores de espalda, bájales a los refrescos y toma más agua, traes muchas toxinas, necesitas cuidarte más o estas expuesto o expuesta a que se te afecten los riñones. Te viene una partida de madre o caída, fíjate más por donde shingados caminas criatura. Vienen movimientos para ti en el amor los cuales te harán entender el por qué no funcionaron muchas cosas con personas del pasado. En la economía andarás con la madre en rastra, pero es porque gastas en mamadas que no necesitas, sino te pones perro vas a perder más de lo que imaginas. Si tienes una relación aprende a ser más cariñoso o cariñosa que no se pierda la magia de cuando iniciaron ese compromiso, no caigan en la monotonía y en el aburrimiento, la innovación es la clave para que la relación salga a flote, también bájales a tus niveles de celos injustificados o se la va llevar la tiznada, estás hartando mucho a tu pareja por tanta pinche tontería.

Sagitario

Un amigo o amiga necesitará mucho de ti esta semana que se aproxima dale tu apoyo, recuerda que debes de estar para quienes siempre han estado para ti, y recuerda que quien te quiere te busca así que no gastes tu tiempo en gente tonta que no hace nada por acercarse a ti. ¡Deja de quejarte por tu gordura y ponte hacer mucho ejercicio pa que recuperes tu cuerpo criminal, eres muy de que ya mañana empiezas la dieta y así te la vives y no empiezas! Momento de mandar a la miércoles amistades falsas de doble cara. No descuides tu físico, le has entrado mucho a las garnachas y estás subiendo mucho de peso. Amores de una noche, te vas encamar con conocido o amistad y andarás bien feliz, pero después te vas arrepentir, no pasa nada, sigue adelante y hazte la pendeja y solo disfruta lo que tenga que durar. Deja de tratar de complacer a todo el mundo que jamás vas acabar, recuerda que a quien tienes que complacer es a ti no a la gente que lo único que busca es su beneficio y no el tuyo y que además no te da pa el gasto!