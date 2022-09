VIDEO: Verónica Castro estalla contra ex pareja de su hijo Cristian Castro y la considera pésima pareja

A pesar de que Cristian Castro es un gran cantante los pleitos que sostuvo con sus exparejas y que ahora lo mantienen distanciado de sus hijos, siguen empañando su carrera.

Esto no sólo lo ha afectado a él sino también a su famosa madre, la actriz Verónica Castro, quien arremetió contra la ex pareja de su hijo, Valeria Liberman al culparla de no poder estar cerca de sus nietos.

En entrevista para “Ventaneando”, la actriz, de 69 años, fue cuestionada sobre la relación que tiene con sus nietos Simone Candy, de 17 años; Mikhail Zaratustra, de 15, y Rafaela 8, pues debido a las diferencias que existen con sus madres no ha tenido contacto con ellos en un largo tiempo, a excepción de la menor que vive en Colombia.

Verónica Castro se lanzó contra Valeria Liberman y aseguró que fue una “pésima pareja” para su hijo Cristian, además la culpó de haber interferido en su matrimonio anterior para que terminara.

“Yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran, ella lo sabía. No me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su primera esposa y para hacer un juego muy extraño para poderlo atrapar”. VERÓNICA CASTRO

Castro detalló que se trata de una persona agresiva y que llegó a lastimar a su propia madre al intentar meterla a la cárcel.

“Una gente así no la puedo aceptar, ya sentía y presentía a esta persona y no la quiero a ella. Quisiera que los niños se acercaran conmigo para que sintieran un poquito de amor”. VERÓNICA CASTRO

La también presentadora no pierde la esperanza de volver a tener contacto con sus nietos y que su madre no interfiera.

“Los que terminan perdiendo son los niños, se perdieron del amor, del cariño, de la entrega que yo tenía guarda para mis criaturas porque también son mías, son parte de mi sangre y de mi vida. Su mamá les ha inyectado una dosis de odio o de mentiras que no existen y todo el mundo lo sabe perfectamente bien”. VERÓNICA CASTRO

Valeria Liberman y Cristian Castro comenzaron una relación en 2004 y al poco tiempo se casaron, luego de cinco años y, pese a la negativa del cantante por admitir públicamente su separación, se ventiló que él presentó una demanda de divorcio en la corte de Miami en la que pedía la custodia compartida de sus hijos y establecer una pensión alimentaria.

También te puede interesar: