VIDEO: Verónica Castro confiesa que le pidió perdón a la esposa del Loco Valdés por su amorío con el comediante

Verónica Castro es una de las actrices y conductoras que el público hispano más quiere. Y por ello cada declaración de la reconocida artista mexicana es noticia.

Durante una entrevista con Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”, Verónica contó cómo reaccionó el comediante al saber sobre su embarazo: “Obviamente yo creo que no le gustó porque sí se echó tiro pa’ atrás, pero dije bueno”.

La ex conductora de “Mala Noche, no” comentó que ella fue quien decidió terminar con su relación y explicó las razones.

“Sí decidí terminar porque si no reaccionan en ese momento bien, pues tampoco vas a tener a fuerza que ‘dame dinero’”. VERÓNICA CASTRO

Pese al amor que se tenían, Verónica indicó que luego de haber quedado decepcionada, fue muy fácil olvidarse de él.

“Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte se me sale de raíz como para no volverlo a ver y si no lo vuelvo a ver, mejor”. VERÓNICA CASTRO

Castro añadió a su anécdota lo duro que fue enfrentar su embarazo con los comentarios de la opinión pública.

“Lo amé tantos años porque fue desde los 14 que empecé a trabajar con él hasta los 19 años, 20 que quedó embarazada y tener que correr a la escuela embarazada y con todo y manejar”. VERÓNICA CASTRO

Verónica indicó también que le pidió disculpas a la última esposa de ‘El Loco’ tras quedar embarazada de Cristian.

“Madre soltera y famosa y joven, y luego con Manuel que había estado casado quien sabe cuántas veces, de hecho, yo a la última esposa hasta disculpas le pedí, ‘señora, discúlpeme, no sabía que estaba todavía casado con usted’. ‘No’, me dijo, ‘ya no estábamos juntos, no se preocupe Verónica’, pero sí me sentí con la obligación porque lo que menos quiero yo en la vida es lastimar a una mujer, porque lo que menos quiero yo es que me lastimen también a mí”. VERÓNICA CASTRO

Finalmente, la madre de Cristian Castro contó que salió adelante gracias al apoyo de su mamá y la empresa para la que trabajaba, Televisa.

“Tuve una respuesta maravillosa que fue la de mi mamá, que por eso sale a colación mi mamá, pues éramos como uña y mugre, mi mamá era parte de mí. Me dijo, ‘¿qué quieres hacer?’, y yo ‘¿cómo que qué quiero hacer? Abortar por supuesto que no’; le dije ‘quiero tener a mi hijo’, y me dice, ‘pues ya, no tengas problema, yo los tengo a ustedes y estoy sola, y donde comen tres, comen cuatro’”. Verónica Castro

