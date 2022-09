Washington D.C. contará con una oficina para inmigrantes transportados en autobús desde Texas y Arizona

Washington D.C. aprobó un proyecto de ley para creará una oficina dedicada a dar la bienvenida a miles de inmigrantes que han llegado desde Texas y Arizona en autobús hasta la capital de los Estados Unidos.



La idea de la oficina es proveer de ropa, albergue, atención médica urgente e incluso ayudas económicas a los miles de inmigrantes que han llegado de ambos estados sureños.



“D.C. no es una ciudad fronteriza, pero no nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos pasar las acciones de quienes quieren crear inestabilidad para las personas que buscan una mejor vida”, dijo la alcaldesa, Muriel Bowser, a través de un comunicado de prensa.



La ciudad destinará para este proyecto $10 millones y buscará un reembolso por parte del gobierno federal de los fondos que se destinen para esta nueva oficina, aseguró Bowser.



Pese a que el proyecto nace con una buena intención, organizaciones en defensa de los derechos

humanos han criticado la ley al asegurar que los inmigrantes se verán limitados a acceder a todos los servicios disponibles para las personas inscrita como residentes en la ciudad.



“La ley erosiona el derecho a un refugio de los migrantes que viven en el distrito justo a las puertas de la temporada de hipotermia, arriesgando la salud y las vidas de miles de personas sin techo”, escribieron más de 36 organizaciones en una carta previa a la votación de la ley.



En el mismo comunicado, Bowser indicó que dicha ley nace después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, empezó a enviar a decenas de inmigrantes a diferentes ciudades, entre ellas Washington D.C. en respuesta a la decisión de la Administración de Biden de mantener la frontera abierta.



La ley no solo nace como respuesta a Abbott, sino al gobernador de Arizona, Doug Ducey, quien también ha enviado varios autobuses hasta la capital de Estados Unidos.

Te puede interesar:

– EE.UU. supera por primera vez los 2 millones de migrantes detenidos durante el año fiscal 2022

– Greg Abbott envía otros 50 inmigrantes de Texas a la residencia de Kamala Harris