Así gane la pelea perderá sus campeonatos: desafortunada realidad de Shakur Stevenson que se muda al peso ligero

La realidad de la carrera de Shakur Stevenson no es para nada afortunada, sino todo lo contrario. El boxeador de 25 años, toda una promesa del boxeo, no cumplió hace unos días con el pesaje para su pleito contra el brasileño Robson Conceicao para poner en disputa su campeonato superpluma de la OMB y CMB, lo que trajo duras consecuencias.

Al subir a la báscula, Stevenson marcó 131.6 libras, 1.6 libras arriba del límite. Luego se negó a bajar el exceso de peso a pesar de las dos horas que le dio la Comisión Atlética de New Jersey para que pudiera lograr tal objetivo.

La penalización tardó poco en conocerse: una vez se suba al ring contra Robson Conceicao ya habrá perdido sus dos cinturones, independiente que pueda ganarle al sudamericano. Si logra quedarse con el pleito, los fajines quedarán en disputa para los próximos contendientes.

Al contrario de lamentarse, el pugilista estadounidense ha anunciado su retiro a la categoría y que se quedará en el peso ligero supuestamente por el bien de su salud, físico y carrera.

“Lo di todo. He sido profesional durante toda mi carrera y he dado el peso, pero mi cuerpo no puede aceptar las 130 libras de nuevo (…) Mi salud es lo primero. Subiré a las 135 para mi próxima pelea”

Shakur Stevenson