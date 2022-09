Cómo ver los partidos de la NFL si no tienes cable

Este año, los servicios de streaming, desde Amazon Prime hasta YouTube TV, ofrecen a los aficionados al fútbol americano más opciones para ver los partidos.

Con la temporada de la NFL, los aficionados al fútbol americano que han decidido cortar el cable tienen muchas opciones para ver la acción de la NFL en streaming esta temporada. Con los servicios de streaming adecuados, puedes ver los partidos de los domingos por la tarde en CBS y Fox, el “Sunday Night Football” en NBC, y el “Monday Night Football” en ESPN.

Un gran cambio esta temporada es que Amazon Prime tiene ahora los derechos exclusivos de “Thursday Night Football”, que comienza el 15 de septiembre; ya no está repartido entre Prime, Fox y la NFL Network como el año pasado.

Bueno, más o menos. El juego del 8 de septiembre en realidad está disponible en NBC, y los tres juegos de la semana 12 -el Día de Acción de Gracias, 24 de noviembre-, se podrán ver en CBS, Fox y NBC en lugar de Amazon

Además, algunos partidos estarán disponibles en servicios de streaming más nuevos, como Paramount+ (antes llamado CBS All Access) y Peacock, de NBCUniversal.

Si usas un servicio de streaming que sustituya al cable, es posible que ya tengas acceso a un número decente de partidos, así como a el Super Bowl LVII, que se emite en Fox este año. Sin embargo, los canales locales en directo no están disponibles en todos los servicios de streaming por cable de todos los mercados. Necesitarás estos canales para ver los partidos en tu zona, así que revisa las líneas de canales antes de suscribirte a un servicio como DirecTV Stream, FuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV o YouTube TV.

Aquí te damos un par de observaciones más antes de enumerar todas las opciones de streaming.

En primer lugar, la noticia más importante es que la NFL acaba de lanzar su propio servicio de pago, llamado NFL+. Básicamente, el servicio sustituye a NFL Game Pass y a la aplicación NFL Mobile, y ofrece a los suscriptores acceso a los partidos en directo de los domingos por la tarde, así como a los partidos nacionales en horario de máxima audiencia los domingos, lunes y jueves por la noche, con una advertencia clave: sólo pueden verse en un smartphone o una tableta. (Más información sobre NFL+ a continuación).

También estamos a la espera de ver si Fox transmitirá algún partido de los domingos este año en resolución 4K HDR (o alto rango dinámico por sus siglas en inglés) como hizo el año pasado con “Thursday Night Football”. (Los partidos fueron transmitidos en realidad en 1080p; Fox los reconvirtió después para los espectadores con televisores 4K HDR). Fox transmitirá el Super Bowl LVII, así que esperamos que esté disponible en 4K HDR.

Para ver cualquiera de los partidos, te sugerimos que eches un vistazo a “Dale a tu televisor una puesta a punto para la temporada de la NFL” para que la imagen de tu pantalla luzca lo mejor posible esta temporada. ¿Necesitas actualizar tu dispositivo de streaming? Puedes ver algunas de nuestras mejores selecciones a continuación.

Amazon Prime

El año pasado, los partidos de “Thursday Night Football” se repartieron entre tres cadenas/servicios, pero esta temporada Amazon Prime es el hogar exclusivo de la acción de la NFL de los jueves por la noche. Es parte de un acuerdo a largo plazo que se extiende hasta 2032. Amazon -y su filial Twitch- retransmitirán el partido de “TNF” emitido a nivel nacional cada semana. Podrás seguir viendo las emisiones gratuitas de los equipos en cada uno de los mercados locales. Amazon también tiene derecho a emitir un partido de pretemporada al año.

Esperamos que, al igual que el año pasado, Amazon reciba uno o dos partidos exclusivos de final de temporada y que emita un partido de playoffs de wild-card que también esté en otras cadenas.

Suscríbete aquí: Amazon Prime Video

DirecTV Stream

DirecTV Stream es el nuevo nombre de lo que solía ser AT&T TV y AT&T TV Now.

Los planes de DirecTV Stream comienzan en $70 al mes por un paquete de aproximadamente 65 canales. Puedes ver partidos de la NFL en las cuatro cadenas (ABC, CBS, Fox y NBC) en la mayoría de los mercados, además de ESPN. Los únicos juegos a los que no tendrás acceso son los juegos exclusivos de “Thursday Night Football” en Amazon.

Desafortunadamente, los suscriptores de DirecTV Stream no pueden acceder al plan NFL Sunday Ticket Max de 2022, que te permite ver los juegos en vivo de la temporada regular de la NFL fuera del mercado los domingos. (Consulta con DirecTV NFL Sunday Ticket, a continuación).

Suscríbete aquí: DirecTV Stream

DirecTV NFL Sunday Ticket

NFL Sunday Ticket es el paquete de la NFL más completo que puedes obtener y ofrece todos los partidos de los domingos por la tarde fuera del mercado. (No incluye los partidos que se muestran en los canales locales).

Por lo general, necesitas el servicio de televisión satelital de DirecTV para obtener NFL Sunday Ticket. Pero AT&T ofrece una versión de retransmisión del paquete para aquellos que puedan demostrar que no pueden obtener el servicio satelital de DirecTV, así como para estudiantes universitarios activos o previamente inscritos.

Deberás proporcionar tu dirección para verificar tu elegibilidad. Luego, puedes obtener NFLSundayTicket.TV por $ 293.96 o $ 73.49 al mes durante cuatro meses. El plan mejorado NFL Sunday Ticket Max, que añade Red Zone Channel y DirecTV Fantasy Zone, cuesta $ 395.99 por temporada, o $ 99 al mes.

Los estudiantes universitarios pueden obtener NFLSundayTicket.TV U, que incluye todo en el plan TV Max, por solo $120 o $30 al mes durante cuatro meses.

Suscríbete aquí: NFLSundayTicket.TV

FuboTV

FuboTV, centrado en los deportes, cuesta $70 al mes. Con él, tendrás los partidos de CBS, Fox y NBC en muchos mercados.

El año pasado, FuboTV finalmente llegó a un acuerdo con ESPN, por lo que ahora tienes acceso a “Monday Night Football”. Pero, a diferencia del año pasado, no podrás ver los partidos de los jueves por la noche, que se retransmiten únicamente en Amazon y Twitch. Fox no ha dicho si ofrecerá algún partido de los domingos en 4K; el año pasado los partidos de los jueves por la noche se ofrecieron en esa alta resolución. Sin embargo, Fox podría mostrar el Super Bowl LVII en 4K en febrero.

NFL RedZone, con resúmenes y repeticiones de los partidos de cada domingo, puede añadirse como parte del paquete adicional Sports Plus de FuboTV, de $11 al mes, o del plan Ultimate, más caro ($100 al mes).

Suscríbete aquí: FuboTV

Hulu + Live TV

Con un precio de $70 al mes con publicidad (y $76 sin ella), el servicio de televisión en directo de Hulu, llamado Hulu + Live TV, proporciona acceso a las emisiones locales de ABC, CBS, Fox y NBC en muchos mercados.

También puedes obtener CBS Sports, ESPN y Fox Sports, así como la NFL Network, aunque, al igual que otros servicios, Hulu + Live TV ya no transmite los partidos de los jueves por la noche. Puedes añadir NFL RedZone por un precio adicional de $10 al mes como parte de un paquete de deportes.

Suscríbete aquí: Hulu + Live TV

Aplicaciones de las cadenas de TV

Si estás suscrito a un servicio de televisión por cable o por satélite, puedes ver los partidos de fútbol cuando estás fuera de casa mediante una aplicación móvil de la cadena. Las siguientes aplicaciones requieren autentificación, lo que significa que tienes que estar suscrito a un servicio de cable o satélite.

– CBS Sports: Además de las personas que se suscriban a Paramount+, la cadena permite a los espectadores “autentificados” de CBS -cualquier persona que reciba CBS a través de un servicio de televisión de pago- ver los partidos a través de la aplicación CBS Sports y en línea, en CBS.com.

– Fox Sports: La aplicación Fox TV Everywhere ofrece cobertura en directo de los partidos del mercado local y de las cadenas deportivas regionales. También puedes acceder a los partidos a través de la mayoría de los servicios de transmisión por cable, como FuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV. Puedes ver los partidos de la NFL a través de FoxSports.com en tu portátil o tableta y en algunos dispositivos de streaming, como Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast y Roku. Sólo tienes acceso a los canales de tu línea de televisión.

– NBC Sports: NBC retransmitirá en directo todos los partidos de “Sunday Night Football” de 2022 en NBCSports.com y en la aplicación NBC Sports. Ambas requieren una autentificación que demuestre que tienes una suscripción a la televisión por cable, por satélite o por streaming en directo, y ambas te permitirán ver los partidos de fútbol en un smartphone o tableta Android o iOS, una computadora, un televisor inteligente Samsung, muchos reproductores de streaming y consolas de juegos Xbox. Los partidos también estarán disponibles en el servicio de streaming Peacock de NBCUniversal (ver más abajo).

– WatchESPN: La aplicación móvil de ESPN ofrece “Monday Night Football”, junto con programas como “SportsCenter” una vez que se autentifica que se recibe ESPN a través de un servicio de televisión de pago. El nuevo servicio de streaming ESPN+, de $10 al mes, no tiene juegos de “Monday Night Football” en vivo, aunque llegarán en 2023. Este año, sin embargo, ESPN+ tendrá un partido internacional en directo, el de los Broncos contra los Jaguares en el estadio londinense de Wembley el 30 de octubre. Puedes acceder a WatchESPN en tu computadora, smartphone, tableta, consola de juegos Xbox y reproductores de streaming, incluyendo Amazon Fire TV, Apple TV, Google Chromecast y Roku.

NFL+

Básicamente, NFL Game Pass -que te permitía ver prácticamente cualquier partido que quisieras, pero sólo después de que terminara la emisión original del partido- se ha transformado en NFL+, el nuevo servicio de streaming de la liga. El servicio también sustituye a la aplicación NFL Mobile, que permitía ver los partidos en directo en un dispositivo móvil.

Hay dos niveles de precios. El plan básico de NFL+ cuesta $5 al mes y te permite ver los partidos en directo en un smartphone o una tableta, y también acceder a la biblioteca de NFL Films a la carta. El plan NFL+ Premium cuesta $10 al mes y añade repeticiones de partidos completos y condensados, además de acceso al Coaches Film (todas las jugadas de cada partido).

Suscríbete aquí: NFL+

Paramount+

Si te gusta ver los partidos de fútbol americano del domingo por la tarde, querrás tener acceso a CBS. Los usuarios de televisión por cable pueden acceder al servicio de streaming Paramount+ de la compañía (antes llamado CBS All Access). Ofrece acceso a toda la temporada de fútbol americano de la CBS. (Ten en cuenta que este año el Super Bowl se traslada a Fox).

Además de los partidos regionales de la AFC de los domingos por la tarde, también se puede ver un enfrentamiento de los Wild Card de la AFC, los partidos de los playoffs divisionales de la AFC y el partido del Campeonato de la AFC. (Se añadirá un segundo partido de Wild Card a la programación de CBS Sports durante las temporadas 2024, 2029 y 2033). También se incluyen todos los programas previos a los partidos de la NFL, incluyendo “The NFL on CBS”, además de “Inside the NFL”, que se ha trasladado de Showtime a Paramount+.

Los partidos estarán disponibles tanto en el servicio Paramount+ Essential, de $5 al mes, como en la versión Premium, de $10 al mes, sin publicidad. También puedes ver los partidos en streaming en dispositivos móviles.

Suscríbete aquí: Paramount+

Peacock

Peacock, un servicio de streaming de NBCUniversal, te permite ver los partidos de la NFL del domingo por la noche emitidos por la NBC, siempre que optes por uno de los servicios de pago de Peacock: los partidos en directo no están disponibles en la versión gratuita.

El servicio Peacock Premium, con publicidad, cuesta $5 al mes. El nivel Premium Plus, de $10 al mes y sin publicidad, elimina los anuncios, pero sólo en la programación que no es en vivo.

Peacock ha añadido recientemente algunas películas en 4K a su programación, pero la NBC aún no ha dicho si ofrecerá algún partido de la NFL en 4K este año.

Suscríbete aquí: Peacock

Sling TV

Sling TV es un paquete mixto para los aficionados al fútbol. Aunque incluye NBC, Fox, NFL Network y ESPN en muchos mercados, le faltan ABC y CBS, por lo que no podrás ver algunos de los partidos de “Monday Night Football” transmitidos en simultáneo por ABC, o los partidos de la AFC que CBS transmite los domingos por la tarde. Además, tendrás que suscribirte a los planes Azul (NBC, Fox, NFL Network) y Naranja (ESPN) para poder ver todos los partidos. Cada plan cuesta $35 al mes, pero puedes conseguir un plan combinado por $50 al mes. Puedes añadir NFL Red Zone como parte de un complemento de Sports Extra de $11 al mes.

Suscríbete aquí: Sling TV

YouTube TV

YouTube TV ofrece más de 70 canales -incluyendo las principales cadenas de televisión, además de las cadenas ESPN y Fox Sports- por $65 al mes. Así que los suscriptores de YouTube TV deberían tener acceso a toda la acción de la NFL, excepto a “TNF” en Amazon.

También tiene la NFL Network, además de la posibilidad de añadir NFL RedZone en el nivel Sports Plus por $11 adicionales al mes.

Además, YouTube TV tiene ahora una opción de 4K HDR, que cuesta $10 adicionales al mes durante el primer año. Como señalamos anteriormente con FuboTV arriba, no está claro si Fox ofrecerá algún partido de la temporada regular en 4K este año, como lo hizo con los juegos “TNF” en 2021. Pero es probable que Fox emita el Super Bowl LVII en 4K en febrero.

Suscríbete aquí: YouTube TV

Productos destacados

Sea cual sea el servicio que elijas, disfrutarás más del juego si usas un dispositivo de confianza para reproducirlo en tu televisor. Estos son algunos de los dispositivos de transmisión multimedia mejor valorados según las calificaciones de CR, ordenados alfabéticamente.

Corrección: Una versión anterior de este artículo, publicado recientemente el 8 de septiembre de 2022, indicó que DirecTV’s NFL Sunday Ticket estaba disponible para algunos suscriptores de DirecTV Stream. Está disponible sólo para los clientes de satelite y para las personas que no tienen acceso a los servicios de satelite. El artículo también se actualizó para aclarar que los partidos en el Día de Acción de Gracias de 2022 serán transmitidos por CBS, Fox, y NBC .

