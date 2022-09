Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de septiembre de 2022

LEO

Día de reflexionar y de pasarla bonito con tu familia celebrando esta fecha y agradeciendo las situaciones que has vivido hayan sido buenas o malas. Te esperan cambios en los dineros y una mejora en tu estado de ánimo en caso de estar deprimido. La vida te dará una gran sorpresa en próximas fechas y vendrá acompañada de una proposición indecorosa de una amistad, si te gusta atáscate y que te valga, no estás para dar explicaciones ni darte golpes de pecho cuando bien sabes que te la has comido hasta entera. Tienes una posibilidad de mejorar en tus ingresos aprovéchala y no la dejes ir. Si tienes una relación no te compliques con celos absurdos, aprende a vivir en armonía y busca momentos para convivir más y complementarse. No cometas errores de los cuales te podrías arrepentir en el futuro, es importante que tomes el toro por los cuernos y enfrentes a esas personas que lejos de beneficiarte solo te han puesto trabas en tu camino, tienes todo para salir adelante y ser feliz sin embargo te has aferrado a personas que solo te sirven para arruinar tu felicidad.

VIRGO

Posibilidad de un reencuentro con viejo amor, ni te sientas mal, la vida está por cobrarle la factura y no la pasará nada bien. Sueles hacerte ideas en tu cabeza y pensar cosas que no son y no han pasado, no vale la pena llegar a esos extremos, sino confías en la fidelidad del ser amado no vale la pena seguir ahí desgastándote. No te dejes manipular por nadie, habrá una persona de piel blanca que buscará dañarte puede ser en tu trabajo o en tu familia, pon mucha atención a esa cuestión. Ten cuidado a quien le confiesas tus secretos, podrías cometer una indiscreción, recuerda que no todas las personas que te rodean son de fiar, muchas de ellas solo están contigo por cierto interés o para sacar alguna información que les podría ayudar a mejorar. Aprende a controlar esas cuestiones pues a la larga podrían alejarte de personas que de verdad importan. Ten cuidado con contar tus planes hay demasiadas envidias que podrían salártelos.

LIBRA

Te vienen oportunidades de mejoras laborales y mucha unión en la familia, ya no te quejes si algo no sale como quieres, la vida te pondrá las cosas en los tiempos adecuados. Si tienes posibilidad de cambiar de imagen hazlo pues te traerá contigo nuevas oportunidades en el amor, y en el área de los dineros, recuerda que todo cambio es importante pues traerá nuevos resultados. Pon atención a tus actos pues sin dar cuenta estas lastimando a una persona que de verdad te aprecia y te quiere mucho. Cuida tu economía y no gastes más de la cuenta o enfrentarás problemas económicos a finales de mes, sin embargo, iniciando el mes de octubre mejorará mucho los dineros en tu cartera. Las mejores lecciones que llegarán a tu vida serán las más dolorosas pues con ellas no les será fácil volver a jugarte el dedo en la boca. Vienen muchas sorpresas, pero también con calma que deberás saber manejar para tu bienestar. Si tu pareja se ha mantenido un tanto distante de ti posiblemente se deba a tus cambios repentinos de humor y a tu manera de querer tener siempre el control.

ESCORPION

Momento de iniciar un ciclo en el cual abrirás bien tus ojos y te darás cuenta de las verdaderas intenciones de una amistad que ha andado muy pegada contigo. Expareja o ex amor regresa, pero ya no te quitará el sueño, será asunto olvidado. Cuídate de alimentos como harina y picantes, se avecinan problemas de gastritis y colitis. Es momento de hacer cambios en tu casa, tienes que sacar todo eso que no te sirve pues solo está absorbiendo tus energías, deshazte de objetos rotos, pegados y dañados pues suelen robar energía. Chismes en la familia y enfermedad. Recuerda que no hay mal que por bien no vega y si la vida o una persona te afectaron en el pasado algo debiste de haber aprendido de esa situación, Next y sigue tu camino, recuerda lo que eres y vales. Tu capacidad para descubrir las mentiras te hará descubrir la verdadera cara de cierta persona que se ha disfrazado de ángel para lastimarte la existencia.

ARIES

Culmina relación de conocido o conocida. En tus amistades hay dos personas que podrían hacerte daño pues han estado complotando en tu contra y buscando la manera de afectarte. Es probable que en estas fechas te sientas algo solo o sola y busques refugio en personas que lejos de ayudarte podrían perjudicarte, no busques en la calle lo que tienes en casa, ten presente que una persona no constituye tu todo en esta vida y quien más importa en tu vida eres tú mismo. Pérdida de dinero y posibilidad de recibir una visita inesperada. En Reencuentro con persona del pasado, una aventura surgirá en próximas fechas. Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso por nadie. Se visualiza un embarazo por parte de una amistad o familiar en las próximas semanas. Cuidado con chismes por parte de familiar o de amistad cercana estarán a la orden del día. Una noticia de un familiar lejano se hará presente y te llenará de alegría. Nuevos amores se aproximan y cambios en tu estado de ánimo, te notarás más positivo.

TAURO

Podrías enfrentarte a una situación algo complicada con una amistad a causa de un chisme que se está cocinando, no hagas tormentas en vasos de agua ni veas cosas donde no las hay. Viene un cambio importante en tu vida, un suceso que tiene que ver con dos personas, podrías sentirte incomodo o incomoda al no saber qué decisión tomar. Estás en un mes de fiestas y reflexiones y andarás en perra logrando cuanto te propongas. Viene una persona de piel clara que te va a mover mucho el tapete sin embargo al principio la convivencia será algo complicada debido a la diferencia en sus caracteres y gustos, deja que el tiempo defina si vale o no la pena, no te has ideas tontas en la cabeza que hasta el momento desconoces. Cuídate de dolores en piernas y estomacales, no comas tantas porquerías en la calle. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que aprovecha cada oportunidad que se te presente. Es posible que te cambien de fecha una cita, no te molestes, será cuando tenga que ser, los tiempos de Dios son perfectos.

GÉMINIS

No necesitas bajarte de tu nivel por nadie y quien te lo pida no te merece, valora lo que eres y tienes o de lo contrario solo dejarás al descubierto tu falta de amor propio. Si tienes miedo a cometer los mismos errores o salir lastimado jamás lograrás concretar nada, atrévete y recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Días fuertes se aproximan en los cuales no sabrás qué camino elegir. Momento de poner todo en una balanza y saber qué decisión tomar. Cambios se aproximan con la llegada de una persona de tierras lejanas y la posibilidad de iniciar una relación a distancia, si ya sabes que no es lo tuyo pa que te haces menso o mensa. Ten cuidado con una persona de piel blanca que se encuentra en tu área de trabajo, te querrá llenar el buche de piedras al punto de que explotes por la manera en que se comportará contigo. Una amistad nueva se aproxima, la llegada de un mejor empleo y un cambio en tu físico en próximas fechas. Si tienes cierta desconfianza de una persona que te ronda has caso a esa percepción, tu sexto sentido te avisará con quien sí, con quien jamás y con quien posiblemente.

CÁNCER

Es posible que te lleguen ingresos extra en estos días, paga donde debes y no gastes más de lo que tienes. Compra de aparato electrónico. Te llama una persona importante para ti. Pon atención a señales que tengan que ver con el número 3 y 9 traerán sorpresas. Te espera la llegada de amistad de fueras e iniciarás una nueva aventura, se concretarán negocios, trabajo y amor. Ten cuidado con gastos innecesarios, podrías planear un viaje y se aproxima una compraventa. Cambias de humor demasiado pronto, problemas de bipolaridad se hacen evidentes. No descuides a tu familia pues podrías estar atendiendo a personas que al final solo te dejarán problemas y dolores de cabeza. Es importante que tomes en cuanta dos cuestiones la primera que quien te busque será quien merezca estar en tu vida y segundo que aprendas a valorar lo que eres, no bajes tu precio ni te pongas de oferta con nadie, quien te quiera pagará tu precio en incluso más así que no te amenses. El amor te vendrá bien a tu vida pues te pondrá de mejor humor y conocerás la felicidad completa, que dure lo que tenga que durar y se vaya cuando se tenga ir, nadie es indispensable y todos son reemplazables, aprende que no puedes poseer a nadie a la fuera y que todo en esta vida tiene un principio y un fin.

PISCIS

Serás víctima de un mal entendido y culparas a quien no debes, no seas tan duro con quien te da cariño. Si tu pareja comienza a desconfiar de tu fidelidad es momento que le pongas las cartas sobre la mesa. Probabilidad de que una persona que has conocido por Facebook o red social comience a sentir gran atracción por ti a pesar de no conocerte o haberte visto pocas veces. El amor se ve un terreno complicado, pero con el paso de los días se arreglará cualquier problema que pudo haber existido con tu pareja en caso de tener. En tus sueños se revelarán grandes cosas que están por pasar, pon mucha atención pues muchas de tus decisiones aparecerán ahí. Si tienes pareja podrías entrar en conflicto con tu pareja a causa de un mensaje o llamada que llegará. La llegada de una amistad en próximos días cambiará tu forma de ver la vida. Es importante que no temas a cambios y nuevas oportunidades, solo tú tienes el control de tu vida y solo a ti te corresponde salir de tu problema y trabas que se te puedan presentar en tu camino.

ACUARIO

La llegada de nuevas personas a tu vida se visualiza, grandes cambios pues muchas de ellas nos eran de tu agrado y a otras más les caerás algo pesado, no eres muy de muchas amistades, tienes pocas pero las que tienes valen oro. Te viene una fiesta o evento importante que te ayudará mucho a distraerte y conocer nuevas amistades, necesitas tener más confianza en ti y ser más seguro con lo que eres o tienes, has tenido oportunidades en el amor y las has dejado ir por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Tu familia te dará una sorpresa. Invitación a salir con amistades en puerta. No tardes en darle el sí a quien se lo merece. Una amistad se va de tu vida, pero entenderás que será lo mejor. Familiar caerá en cama, pero saldrá adelante en unos días. Cuida lo que saldrá de tu boca pues andarás de lengua suelta y dirás cosas de las que te arrepentirás el día de mañana. Podrías enfrentar problemas de salud debido a descuido.

CAPRICORNIO

Ten presente que en tu camino existirán ciertos obstáculos que te harán caer, pero otros que te darán las ganas y ánimos de comerte al mundo, tu signo es un signo con mucha fuerza, ten presente que de hoy en adelante quien te lastime se le triplicará el daño que te hagan, tienes ciertas energías que revertirán cualquier daño que sea lanzado en tu contra. Vienen días en los cuales deberás de cambiar mucho tu forma de ser para poder ser una persona agradable. Tiempos de reflexionar y poner en la mesa todo eso que te causa conflicto o no te permite avanzar, si la vida ha sido dura contigo ten presente que fue para enseñarte grandes lecciones que te harían madurar y prepararte para pruebas grandes, aprende de cada error y no te permitas volver a caer en dichas cuestiones, no te dejes menospreciar por nadie y no permitas que tus sueños se los lleve el demonio por cumplir los de los demás.

SAGITARIO

Muchos cambios en tu forma de ser pues estas madurando y has dejado de ser la persona que antes eras para convertirte en alguien que sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. No dejes que la monotonía en tus relaciones te chingue la vida, dale vuelta a la página y busca salir a flote y adelante en todo para que te demuestres a ti mismo de qué estás hecho. Disfruta tu noche y agradece a Dios las oportunidades. La llegada de una nueva amistad cambiará muchos de tus planes a futuro. Una persona de tu mismo signo tiene mucho interés en ti y ha apostado todo por ti, sin embargo, has estado demasiado ocupado en quien solo te da dolores de cabeza y te hace sufrir, entiende que eso no es vida, quien de verdad te merezca te buscará y estará a tu lado sin condiciones ni horarios. Vienen momentos de estabilidad emocional y de oportunidad de mucho crecimiento en distintas áreas de tu vida, este día se muestra perfecto para buscar encontrar esa paz familiar y hacer que cada sueño se convierta en una realidad.