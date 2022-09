¿Qué híbrido deberías comprar: Honda Accord o Toyota Camry?

Estos modelos populares ofrecen un excelente ahorro de combustible sin hacer concesiones

El Honda Accord Hybrid se enfrenta al Toyota Camry Hybrid.

By Jon Linkov

Los Honda Accord Hybrid y Toyota Camry Hybrid son tan increíblemente similares que parece que cada vez que un fabricante de automóviles avanza un poco, el otro responde rápidamente. Entonces, no es de extrañar que sean los únicos autos entre los 10 vehículos más investigados en ConsumerReports.org.

Está claro que los compradores aún aprecian estos sedanes por su historia de ser confiables, de bajo consumo de combustible, cómodos y asequibles.

Tanto el Honda Accord como el Toyota Camry son casi idénticos en cuanto a tamaño, rendimiento, comodidad de manejo e, incluso, ahorro de combustible. Tienen un precio muy similar y se diferencian por solo unos pocos puntos en nuestros puntajes en las pruebas de manejo. Aun así, hay algunas diferencias evidentes entre estos dos automóviles. Cada uno tiene fortalezas y debilidades que los compradores deben conocer antes de tomar una decisión de compra.

Para ayudar a agilizar ese proceso, analizamos a profundidad estos dos modelos y comparamos cómo les fue en las pruebas y encuestas de Consumer Reports. Luego, te orientamos para que sepas cómo elegir el que podría ser adecuado para ti.

El Honda Accord Hybrid tuvo un desempeño muy bueno en nuestras pruebas de faros delanteros.

Photo: Honda

Honda Accord Híbrido

Ventajas

El ahorro de combustible es lo primero que consideran la mayoría de los compradores, y algunos lo único que consideran, a la hora de comprar. El Accord tiene un excelente rendimiento de 47 mpg en general y su ahorro de combustible en la ciudad de 40 mpg supera al Camry Híbrido en 1 mpg.

El Accord tiene una de las cabinas con más clase del segmento de los sedanes medianos. Tiene buen aspecto y se destaca por ser silencioso, ya que minimiza muy bien el ruido de la carretera y del viento.

Esta generación del Accord Híbrido tiene un maletero que no solo es más grande que el de la generación anterior, sino que también puede almacenar más bolsas que el maletero del Camry. Además, la batería híbrida no ocupa espacio.

El elegante interior del Honda Accord Hybrid es uno de sus muchos puntos fuertes.

Photo: Honda

En nuestra prueba de faros delanteros, la combinación de faros LED de luz baja y faros halógenos de luz alta del Accord tuvo un desempeño mucho mejor que la del Camry. Nuestras pruebas demostraron que los faros LED de luz baja estándar tienen una luz blanca superbrillante que hace un muy buen trabajo al iluminar el camino por delante. Además, los faros automáticos de luz alta estándar permiten que el conductor aproveche las luces altas sin la necesidad de encenderlas y apagarlas constantemente.

El Accord se desempeñó muy bien deteniéndose de forma breve tanto en superficies secas como húmedas. El pedal del freno brinda una respuesta predecible y es fácil de modular.

Nos complace que integre como estándar el conjunto de características de seguridad de Honda Sensing, que incluye advertencia de colisión frontal (FCW), frenado automático de emergencia (AEB) con detección de peatones, asistencia para mantener el carril (LKA) y advertencia de salida del carril (LDW). El conjunto también incluye control de velocidad de crucero adaptativo (ACC), que mantiene una distancia seleccionada por el conductor con respecto al vehículo de adelante.

Honda brinda asistencia en la carretera gratuita durante tres años o 36,000 millas, lo que ocurra primero. El límite de Toyota es de dos años, pero con millas ilimitadas durante ese tiempo.

El maletero del Honda Accord Hybrid es más grande que el de las generaciones anteriores.

Photo: Honda

Desventajas

No todo es color de rosa con el Accord Híbrido. Sus controles no coinciden con la simplicidad de los del Camry. A pesar de las mejoras en el sistema de información y entretenimiento, incluida la incorporación de perillas para el volumen y la sintonización, todavía hay una curva de aprendizaje bastante pronunciada para que los conductores se familiaricen con él.

Además, el automóvil carga con el selector de marchas poco intuitivo de Honda, que es particularmente engorroso de usar durante las maniobras de estacionamiento. Se necesita analizarlo de forma minuciosa antes de presionar un botón o tirar de una palanca, y es difícil de operar con rapidez o al tacto.

El motor del Accord suele zumbar con fuerza cuando los conductores demandan mucha potencia, como al incorporarse a una autopista o subir una colina empinada.

El Honda también tiene una calificación de confiabilidad más baja que el Camry, lo que perjudica su puntaje general.

Finalmente, nos decepciona que la advertencia de punto ciego (BSW) y la advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTW) no sean parte del sistema Honda Sensing. No están disponibles en los modelos base o Sport, pero los modelos EX-L y Touring son estándar.

Toyota Camry Híbrido

Ventajas

El sedán mediano de Toyota es casi iguala al Accord en cuanto a ahorro de combustible. Al igual que el Accord, el Camry híbrido obtuvo un total impresionante de 47 mpg en el modelo LE que probamos. Sin embargo, el Toyota tuvo mejor desempeño en la prueba de carretera, con un rendimiento de 53 mpg frente a las 52 mpg del Honda.

El modelo LE del Camry usa una batería de iones de litio, lo que permite que ahorre más combustible que los modelos SE y XLE más prémium, que usan una batería de estilo más antiguo que es más pesada y almacena menos energía.

Pero no solo el millaje se destaca en el Camry. El nuevo Camry híbrido se maneja mejor que las versiones anteriores. Pasó por nuestra maniobra de evasión a 54 mph, más rápido que el Accord y una velocidad que está a la par con muchos sedanes deportivos y autos deportivos, como el Audi A4 y el Ford Mustang. Nuestros evaluadores disfrutaron de la combinación de agilidad y comodidad de manejo de la nueva plataforma del Camry (que también se utiliza en otros vehículos Toyota).

El Camry es muy silencioso, en particular cuando acelera en la carretera. El Accord es un poco más ruidoso en estas situaciones.

Nos gustan los controles simples y fáciles de usar del Camry. Tiene perillas físicas para ajustar el volumen de audio y sintonizar la estación deseada. Además, el híbrido viene con un sistema de control de clima automático.

El sistema Toyota Safety Sense-P estándar incluye FCW, AEB con detección de peatones y advertencia de salida del carril con dirección asistida.

Los híbridos del año de modelo 2022 estaban disponibles con tracción en las 4 ruedas, pero Toyota no ofrece esa función en el modelo 2023. Por lo tanto, los compradores que deseen el agarre adicional de AWD deben buscar algún modelo 2022 restante.

Finalmente, Toyota brinda mantenimiento programado gratuito, como cambio de aceite, durante dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. Honda no ofrece esto.

Además de ser simples y sencillos de leer, los controles del Toyota Camry Híbrido también son fáciles de alcanzar.

Photo: Toyota

Desventajas

Al igual que con el Accord, aunque nos complace ver que la FCW, AEB con detección de peatones y LDW vienen estándar como parte del paquete Toyota Safety Sense 2.5+, es frustrante que la BSW y la advertencia de tráfico cruzado trasero (RCTW) sean opcionales en algunos de los niveles de modelos inferiores. Esto significa que el Camry no obtiene todos los puntos de seguridad en su puntaje general.

Descubrimos que los faros LED de luz baja no hacen un trabajo particularmente bueno para iluminar el camino por delante. Los conductores querrán usar las luces altas tanto como puedan.

Aunque el espacio de carga del híbrido es el mismo que el del Camry convencional, no es tan amplio como el maletero del Accord.

Lo que el diseño da en apariencia, también lo quita. El Camry es bajo y tiene una línea de techo más baja que la última generación. Es similar a entrar en el Accord, pero en el Camry, los conductores más altos tendrán un espacio para la cabeza reducido, en particular si incluye el techo corredizo opcional. El asiento trasero también es menos espacioso que en el sedán de la generación anterior.

El Toyota Camry Híbrido tiene el mismo espacio disponible en el maletero que el auto normal: la batería no ocupa espacio.

Photo: Toyota

¿Cuál deberías comprar?

Conclusión: Con estos dos sedanes, la decisión se reduce a los detalles: simplemente tienen un puntaje MUY similar. En nuestras pruebas se encontraron solo unas pocas diferencias importantes: los controles del Camry son más fáciles de usar y dominar y tiene una transmisión ligeramente mejor. Sin embargo, el Honda tiene un maletero más grande y mejores faros estándar, y tuvo un desempeño un poco mejor en nuestras pruebas de frenado.

