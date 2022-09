Cómo consultar tu puntaje de crédito en EE.UU. sin que se dañe

Los puntajes crediticios han dominado los gastos y las decisiones económicas de los estadounidenses, pero muy pocos saben realmente cómo opera ese número mágico, qué lo daña y qué se puede hacer para aumentarlo.

El primer modelo de calificación crediticia se creó en 1989 por FICO y actualmente es la más utilizada y aceptada. No obstante, aunque FICO proporciona el algoritmo para el puntaje de crédito, las tres principales agencias de crédito Equifax, Experian y TransUnion brindan datos para los informes de crédito.

Estos son los puntos clave para saber desde qué se toma en cuenta para tener un buen puntaje crediticio hasta cómo consultarlo sin que se dañe.

Qué se considera un buen puntaje de crédito

Según Experian, alrededor del 67% de los estadounidenses tienen un puntaje crediticio FICO de 670 o más, lo que los califica como “buenos”, “muy buenos” o “excepcionales”.

La puntuación de crédito se basa en una serie de factores. El historial de pagos es uno de los componentes más importantes: realizar los pagos a tiempo puede ayudar, mientras que la falta de pagos o la declaración de bancarrota perjudican el puntaje.

Las cuentas abiertas recientemente, la solicitud de nuevas cuentas y la antigüedad de sus cuentas también pueden afectar el puntaje de crédito.

Cuál es un buen puntaje de crédito por edad

No es necesario tener un puntaje de crédito “bueno” a una edad u otra. Pero si bien la edad no se usa para calcular los puntajes de crédito, los datos muestran que los promedios tienden a aumentar a medida que los titulares de créditos envejecen.

Según American Express, esto se debe a que las personas mayores simplemente han tenido más tiempo para establecer un crédito. Con una persona mayor, hay un historial de cuenta más largo, más pagos para pagar a tiempo de manera constante y, a menudo, un ingreso mayor.

Los jóvenes que verifican su puntaje de crédito pueden sorprenderse por un número bajo, pero eso no significa necesariamente que hayan hecho algo mal.

Solicitar mi informe de crédito dañará mi puntaje

No, solicitar un informe crediticio no afectará tu puntaje crediticio. Verificar su propio informe crediticio no es una consulta sobre un crédito nuevo, por lo que no tiene ningún efecto en el puntaje.

De hecho, revisar el informe crediticio regularmente puede ayudarte a verificar que la información que las compañías de informes crediticios comparten con los prestamistas sea precisa y esté actualizada.

Los clientes tienen derecho a un informe de crédito gratuito cada 12 meses de cada una de las tres principales empresas de informes.

Cómo verificas tu puntaje de crédito

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, es posible que pueda obtener un puntaje de crédito gratuito de una oficina de crédito o inscribiéndose en el sistema de monitoreo de crédito de una oficina.

Cómo mejorar tu puntaje de crédito

Los factores que pueden contribuir a una mala puntuación de crédito incluyen pagos atrasados de más de 30 días y tasa de utilización. La tasa de utilización es la cantidad que un consumidor debe, pero dividida por su límite de crédito.

Una tasa baja a menudo es una buena señal porque significa que está utilizando menos de su crédito disponible y lo está controlando al no gastar en exceso.

La forma más fácil de mejorar su puntaje de crédito es conocer y abordar los factores de riesgo y mantenerse al tanto de los pagos.

