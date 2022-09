Dr. Dre se muestra entusiasmado tras enterarse de que Rihanna actuará en el Super Bowl

Dr. Dre, toda una leyenda del rap, se mostró muy contento al enterarse de que la cantante Rihanna se presentará durante el medio tiempo del Super Bowl LVII, que se llevará a cabo el 12 de febrero de 2023 en Glendale, Arizona.

En entrevista con Apple Music (una empresa que también patrocinará el show del medio tiempo), Dre -cuyo verdadero nombre es Andre Romelle Young– dijo: “Soy un súper fan de Rihanna. No puedo esperar a ver lo que va a hacer”. También le dio un consejo para esa noche: “Pon a la gente correcta a tu alrededor, y diviértete. Básicamente es eso, asegurarte de que tengas a la gente creativa correcta a tu alrededor. Ella podría querer ver a algunas de las personas con las que estuvimos en nuestro show”.

Con ello Dre se refiere a su actuación en el medio tiempo del Super Bowl este año, en la que compartió el escenario con estrellas como Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem y Kendrick Lamar. Emocionado, el rapper comentó: “No sé si alguna vez he estado tan nervioso antes. No sólo eso, no sé si alguna vez he esperado con más ansias un lunes por la mañana. Así que es la preparación y asegurarse de tener a las personas adecuadas a tu alrededor… Lo pasamos bien, aunque hay que depender de muchas cosas y de mucha gente. Estás hablando de al menos 3,000 personas de las que tienes que depender para que este programa salga bien durante 13 minutos. Así que es una cantidad extrema de presión, pero es divertido al mismo tiempo”.

