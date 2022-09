Rihanna hará el show de medio tiempo del Super Bowl LVII en Arizona

La artista Rihanna confirmó en sus redes sociales que será la protagonista del Super Bowl LVII de la NFL que se celebrará en el estadio State Farm Stadium en Glendale , el próximo 12 de febrero de 2023.

La cantante, de hits como “Umbrella”, “Love the Way You Lie”, “Work”, entre otros, publicó en su Instagram una imagen de su mano con un balón de fútbol americano. Esto confirma el anunció de que será la protagonista del show de medio tiempo, uno de los eventos más importantes en la NFL durante el Super Bowl.

Este anuncio ocurre luego de ciertos rumores sobre los nombres de algunos artistas que estarían haciendo el show de medio tiempo. Uno de los que estuvo sobre la mesa, fue la cantante Taylor Swift.

La artista de Barbados, de 34 años de edad, será la primera vez que esté en el show de medio tiempo. La cantante no saca un álbum musical desde 2016, desde entonces ha estado más dedicada al sector de moda y maquillaje en el que tiene una marca llamada Fenty Beauty.

Rihanna será la primera artista en solitario que esté en el Half Time Show del Super Bowl desde 2017 cuando estuvo Lady Gaga. Desde entonces ha sido colaboraciones como Coldplay con Beyoncé y Bruno Mars, Maroon 5, Jennifer López y Shakira y los raperos Eminem, Snoop Dogg y Mary J Blige.

Rihanna se encargará del show del medio tiempo en el Super Bowl LVII 🏈 🎶 pic.twitter.com/yxFdJW2vCI — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 25, 2022

Esta será la primera presentación musical de la artista de Barbados en años y también desde que tuvo un bebé en mayo junto con el rapero conocido como ASAP Rocky.

Arizona volverá a ser la sede del Super Bowl desde 2015 cuando el partido se disputó entre los New England Patriots de Tom Brady y los Seattle Seahawks. Tom Brady y los Patriots ganaron el Super Bowl XLIX 28-24 sobre Seattle.

A partir de este año la NFL elige unilateralmente un solo sitio de alojamiento para cada juego, sin permitir que otras ciudades presenten ofertas; Luego, la ciudad elegida elabora una propuesta que se vota en las reuniones de propietarios de la liga.

Arizona fue el primer lugar elegido en este proceso; su propuesta fue aceptada por unanimidad el 23 de mayo de 2018.

