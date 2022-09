Gerardo Martino y una drástica alternativa para México en el Mundial de Qatar 2022

El ataque de El Tri es una de las mayores preocupaciones que rodea a la Selección Mexicana a dos meses del inicio del Mundial de Qatar 2022. La carencia de gol de los atacantes es un dolor de cabeza dentro del planteamiento de Gerardo Martino. Bajo estas circunstancias, el “Tata” buscar alternativas, aunque esto signifique sacrificar a sus delanteros centro de su esquema.

“Si fuera para jugar un partido puede ser que sí. Contra Gales jugó Chucky, en algunas pasajes de la primera Copa Oro de 2019 entró Vega y contra Paraguay jugó Piojo Alvarado. Es algo que no me disgusta, aunque haya uno o tres nueves. Entiendo que eso hace una diferencia, sí lo podemos hacer”, explicó Martino en conferencia de prensa.

Es una realidad preocupante. De los últimos seis partidos de El Tri, la Selección Mexicana ha convertido cinco goles. Pero solo uno de ellos vino de parte de sus “nueves”. El último gol de un delantero centro fue el 11 de junio ante Surinam y fue convertido por Henry Martín. Ante la sequía goleadora y las complicaciones físicas por el caso de Raúl Jiménez, Gerardo Martino se plantea prescindir de todos ellos.

¿Chicharito no es opción?

Es evidente que las opciones para que Javier Hernández asista a la Copa del Mundo son realmente nulas. Chicharito es el máximo goleador de la Selección Mexicana y no deja de ser curioso que, en medio de una sequía goleadora, el atacante de Los Ángeles Galaxy no sea tomado en cuenta. El ex jugador del Real Madrid acumula 17 goles en sus 30 partidos de esta temporada. A pesar de ello, el cambio de estrategia está por encima de un hipotético llamado al goleador histórico de los aztecas.

