Alexander Bublik asegura que la vida del tenista es aburrida y espera que su hijo no siga sus pasos

El tenista oriundo de Kazajistán, Alexander Bublik, aseguró esta semana que desde los dos años sus padres prácticamente le obligaron a jugar al tenis, por dicha razón no quiere que su hijo recién nacido siga sus pasos y se dedique a este deporte.

“En mi caso nunca tuve la opción de no ser tenista. Mi padre me dijo que jugara y mi madre lo apoyo, entonces no tuve más remedio que jugar“, relató el kazajo en entrevista realizada por Clay y reseñada por Punto de Break.

De igual forma declaró que en su momento no se le dio otra alternativa que no fuera el tenis, no se le preguntó si quería otra cosa. Dichos argumentos lo hacen querer otra vida para su hijo que apenas tiene 40 días de nacido.

“No quiero que mi hijo sea tenista, yo no tuve elección. Mi padre me dijo que jugara y mi madre lo apoyó, así que yo jugué. Solo tenía dos años, pero nunca se planteó la cuestión de si yo quería o no quería ser tenista”



La paternidad y el cambio de mentalidad de Alexander Bublik

Alexander Bublik es conocido por ser un tenista conflictivo, recientemente se le vio golpeando la pelota de mala manera con el mango de la raqueta en la final de un torneo en Metz. Sin embargo su mentalidad va cambiando poco a poco después de su paternidad.

“No sé de qué manera pueda cambiar mi vida el ser papá, si para bien o para mal, llevo 40 días de padre y te puedo decir que todo lo hago por el. Si me dicen que tengo que jugar en tierra batida desde las 11 de la mañana lo haría, tengo que dar el buen ejemplo para mi hijo”, continuó el kazajo en la entrevista.

La vida del tenista según Bublik

Para Alexander Bublik la vida del tenista es aburrida, sin embargo destaca que agradece todo lo que tiene ya que es conciente de que hay gente que lucha simplemente por tener agua potable. “No se trata de que no agradezca lo que tengo, simplemente no me gusta, es todo“.

Asegura que juega para él y para su familia y que si a la gente no le gusta es igual ya que a su juicio nada cambiará su manera de pensar y de actuar.

