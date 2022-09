Huracán Ian: Fuertes lluvias y vientos llegan a Florida, con más de 2.5 millones bajo órdenes de evacuación

Más de 2.5 millones de residentes de Florida estaban bajo algún tipo de advertencia o de órdenes de evacuación el martes cuando el huracán Ian, de Categoría 3, se acercó a la costa oeste del estado, después de dejar sin electricidad en toda Cuba.

El sur de Florida comenzó a sentir los primeros efectos de la tormenta el martes por la noche, con lluvia y fuertes vientos azotando la región, y amenazas de tornados que durarán toda la noche.

El huracán Ian se hallaba a 175 millas al suroeste de Naples, según el parte de las 11 p.m. EDT del Centro Nacional de Huracanes (NHC), con vientos de 120 mph y una velocidad de traslación de 10 mph.

En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Ian pase al oeste de los Cayos de Florida dentro de las próximas horas, y se acercará a la costa oeste de Florida dentro del área bajo aviso de huracán el miércoles. Se pronostica que el centro de Ian se moverá sobre el centro de Florida el miércoles por la noche y el jueves por la mañana y emergerá sobre el oeste del Atlántico para tarde el jueves.

The latest @NHC_Atlantic advisory shows updates to #Ian's location, strength and path.





Un aparente tornado en el aeropuerto North Perry en el condado de Broward causó “daños significativos” a varios aviones y hangares, dijo el alcalde Michael Udine en Twitter. Hay más reportes y alertas de tornados en otras áreas, como el que aparece en el tuit siguiente, en la carretera 41 entre Naples y Miami:





Hurricane Ian producing tornadoes in #SWFL this afternoon. This was shot along US 41 between Naples and Miami…





Los meteorólogos adelantaron la llegada del ojo del huracán Ian a tierra varias horas, hasta el miércoles por la tarde, y advirtieron que podría fortalecerse a un huracán de categoría 4.

The sun setting on Hurricane Ian as it continues its Florida approach.

Tampa y St. Petersburg parecían estar entre los objetivos más probables para el primer impacto directo de un gran huracán en Florida en un siglo. Pero la última proyección de trayectoria significa que ahora se espera que Ian golpee más al sur a lo largo de la costa.

The track for Ian continues to shift east. This has implications locally for impacts from surge and winds. Stay up to date with the local forecast, and heed the guidance from local officials.

Hay órdenes de evacuación obligatorias y voluntarias en ocho condados de Florida: Charlotte, Hillsborough, Levy, Lee, Manatee, Pasco, Pinellas y Sarasota.

Los pronósticos indican que Ian pasará al oeste de los Cayos de Florida el martes por la noche. Luego se acercará a la costa oeste de Florida como un huracán "extremadamente peligroso", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Key West has recorded its 3rd highest surge ever with the approach of #Ian.



This is what our remote cam captured shortly before it went off-line due to an overall network outage down there.

"La marejada ciclónica potencialmente mortal asociada con el huracán Ian es posible a lo largo de la costa oeste de Florida a partir del martes por la noche", dijo el martes el Centro Nacional de Huracanes. "Los residentes en estas áreas deben escuchar los consejos de los funcionarios locales". Life-threatening storm surge associated with Hurricane Ian is possible along the Florida west coast beginning late Tuesday. Residents in these areas should listen to advice from local officials.

El mayor riesgo de marejada ciclónica es desde Fort Myers hasta la región de la Bahía de Tampa. Se anticipa que ocurran inundaciones considerables en partes de Florida y en el sur de Georgia y Carolina del Sur.

El Aeropuerto Internacional de Tampa suspendió operaciones a las 5 p.m. del martes; el Aeropuerto Internacional de Orlando está programado para hacer lo mismo a las 10:30 a. m. del miércoles.

Los funcionarios de los condados de Hillsborough, Pinellas y Pasco ordenaron evacuaciones junto con una evacuación obligatoria de toda la instalación de la Base de la Fuerza Aérea MacDill. Here are the 11 PM EDT 9/27 Key Messages for Hurricane #Ian. Conditions are expected to continue to deteriorate across central and south Florida tonight.

Tampa Electric Co. también advirtió a los residentes que deberían esperar cortes de energía prolongados si decidían sobrellevar la tormenta. La compañía dijo que ya ha llamado a trabajadores en línea de lugares tan lejanos como Texas e Indiana para hacer frente a las potenciales interrupciones del servicio eléctrico.

Los colegios y universidades de todo el estado están tomando medidas para prepararse, incluidas las evacuaciones del campus, suspensiones de clases o el paso a clases en línea.

En el nivel K-12, más de 50 distritos escolares habían anunciado cierres el martes por la noche.

El huracán Ian azotó a Cuba con fuertes vientos, lluvias y marejadas ciclónicas que amenazaron la vida, dejando totalmente sin electricidad a la isla. Tocó tierra a las 4:30 a.m. ET del martes en la provincia cubana de Pinar del Río, donde las autoridades instalaron 55 refugios y evacuaron a unas 50,000 personas.