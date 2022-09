Ricardo La Volpe habló sobre el posible sustituto de Héctor Herrera en la Selección de México

La Selección de México terminó su participación en la Fecha FIFA, es por este motivo que todos en el país están hablando sobre su actuación, jugadores y del futuro que tendrá el combinado nacional. Uno de ellos fue Ricardo La Volpe, quien explicó cual jugador que hace vida en la Liga MX puede ser el sustituto ideal para así ingresar a la plantilla de la escuadra azteca de cara al futuro.

Se trata de Luis Gerardo Chávez, quien ya ha contado con algunos minutos dentro de la Selección mexicana de fútbol, motivado a su buen andar dentro del Pachuca, playera que defiende dentro de la Liga MX.

Además, como si fuese poco, el mismo La Volpe habló sobre Chávez y la posibilidad que el mismo tenga espacio en el mediocampo azteca, ese en donde hace vida Edson Álvarez- del cual no habló, dejándolo como titular- y de Héctor Herrera, quien ya estuvo considerando su salida de El Tri tras un último baile en el Mundial de Qatar 2022.

“Encontró a un muchacho, muy buen jugador de Pachuca, Chávez. Lo que pasa es que Andrés Guardado, la edad, Héctor Herrera se fue a Estados Unidos, entonces, lo que le falta ahora a ‘Tata’ Martino son los pistones, los 2 que van y vienen, que generar, que te llegan”, dio a conocer el estratega en ESPN Argentina.

Por otro lado, al hablar sobre ‘Tata’ Martino y su forma de trabajar y lo que necesita enfatizó en lo que él realizaba cuando estaba al mando del equipo nacional, algo que el exentrenador del FC Barcelona nacido en Argentina no realiza.

“Martino no tiene el tiempo para trabajar otros sistemas. Yo hacía microciclos, lunes, martes y miércoles trabajaban conmigo, jueves y viernes se iban a sus clubes, con los jugadores del país. Hoy no existe eso, no se hace”, explicó La Volpe.

¿Quién es Luis Chávez, jugador del Pachuca de la Liga MX?

Luis Gerardo Chávez es un mediocampista que puede jugar como pivote, nacido en

Cihuatlán. En estos momentos cuenta con 26 años de edad y ha jugado 1.332′ minutos con el cuadro del Pachuca esto en 15 partidos de los 16 jugados en el Apertura 2022 de la Liga MX.

Chávez ha anotado dos tantos y ha entregado una asistencia a gol en el cuadro que marcha por lo momentos en la tercera posición de la tabla con 31 unidades recolectadas a lo largo del torneo azteca.

