Pronto se lanzarán nuevos y atractivos vehículos eléctricos

Los fabricantes de autos ofrecen nuevos modelos en todas las formas y tamaños

El Chevrolet Equinox EV saldrá a la venta en otoño de 2023.

La pandemia del coronavirus ha desacelerado el desarrollo y la producción de coches, pero los planes de los fabricantes de presentar los vehículos eléctricos (EV) continúan avanzando sin cesar. De hecho, decenas de modelos completamente eléctricos se presentarán a finales de 2024.

Entre las opciones, hay automóviles y un número creciente de SUV y camionetas. También habrá una gama más amplia de modelos híbridos enchufables, que pueden funcionar principalmente con energía eléctrica durante un tiempo, antes de que se active el motor de gasolina y el vehículo comience a funcionar de una manera más similar a un híbrido tradicional.

El lanzamiento de los nuevos modelos de EV y vehículos híbridos enchufables en diferentes segmentos es una buena noticia para los consumidores que buscan un vehículo de combustible alternativo que se adapte a sus necesidades.

A continuación te mostramos un resumen de algunos de los modelos que vale la pena ver en los próximos dos años. La lista está en orden alfabético por fabricante de automóviles. En la mayoría de los casos, los precios son aproximaciones.

Cadillac Lyriq

El Cadillac Lyriq de 2023 muestra un estilo de próxima generación para la marca y presenta una nueva plataforma eléctrica modular. Tiene aproximadamente el largo y el ancho del SUV Cadillac XT6. Sin embargo, el Lyriq tiene un perfil muy diferente: es 6 pulgadas más bajo y la distancia entre los ejes es 9 pulgadas más larga. La característica dominante de la cabina es una pantalla LED curva de 33 pulgadas, que se extiende desde el panel de instrumentos hasta donde tradicionalmente se coloca la pantalla de infoentretenimiento. Esto se basa en la presentación del Cadillac Escalade de 2021, que tiene una pantalla OLED curva de 38 pulgadas. El Lyriq inicial es un modelo de tracción trasera de 340 hp con una batería de 100 kWh, combinación que brinda una autonomía de 312 millas según la clasificación de la EPA. Posteriormente, saldrá una versión AWD de unos 500 hp.

Precio: entre $62,990 y $64,990

A la venta: el RWD saldrá en otoño de 2022 y el AWD, a principios de 2023

Chevrolet Blazer EV

El Blazer EV está fabricado a partir de la plataforma Ultium de GM que respalda los últimos modelos eléctricos del fabricante de automóviles. Este SUV de tamaño mediano estará a la altura de la competencia, en especial del Ford Mustang Mach-E, del Volkswagen ID.4 y del grupo Hyundai-Kia, en términos de precio, funcionalidad y autonomía. Estará disponible en varios modelos, comenzando inicialmente con el modelo 2LT por $47,595 con una autonomía aproximada de 293 millas. La versión deportiva RS tendrá una autonomía aproximada de 320 millas, y el modelo SS presumirá 557 hp y una autonomía aproximada de 290 millas. Un 1LT más económico estará disponible el año siguiente. La cabina está equipada con dos pantallas grandes: una pantalla del panel de instrumentos de 11 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 17.7 pulgadas. Las características y los servicios se pueden personalizar y actualizar mediante el software Ultifi de GM. El Blazer EV viene con FCW, AEB con detección de peatones, LKA, LDW y ACC. Super Cruise y otras características de ADAS serán opcionales.

Precio: entre $47,595 y $65,995

A la venta: verano de 2023

Chevrolet Equinox

Chevrolet continúa su ofensiva de productos eléctricos con el Equinox EV. Este pequeño SUV se ofrecerá en dos configuraciones: Las versiones de tracción delantera tienen 210 CV con una autonomía de entre 250 y 300 millas y las de tracción total tienen 290 CV con 280 millas de autonomía. Numerosos acabados ofrecen un gran confort y características prácticas, como una enorme pantalla de infoentretenimiento de 17.7 pulgadas. Destaca por su generosa lista de características de seguridad activa y la disponibilidad de la tecnología de asistencia al conductor manos libres Super Cruise. El Chevrolet Equinox EV 2024 sale a la venta en el otoño de 2023, empezando por el acabado 2RS de nivel superior.

Precio: $30,000-$48,000

A la venta: otoño de 2023

Chevrolet Silverado EV

El Silverado EV está fabricado a partir de la exclusiva plataforma Ultium solo para EV de General Motors, a diferencia de las populares camionetas Silverado de gasolina y diésel del mismo nombre. Comparte más características con la camioneta GMC Hummer EV, que en las versiones superiores incluyendo dirección en las cuatro ruedas y un sistema de suspensión neumática adaptable. Con un precio de $105,000, el modelo RST First Edition de primera clase está orientado tanto al rendimiento como al lujo, y GM afirma que alcanzará las 60 mph en menos de 4.5 segundos. Una versión de camioneta de trabajo (WT) de flotilla estará destinada más al remolque y a la carga y tendrá un precio inicial inferior a $40,000. GM señala que ambos modelos Silverado EV tendrán una autonomía de 400 millas.

Precio: entre $39,900 y $105,000

A la venta: primavera de 2023 (WT) y otoño de 2023 (RST)

DeLorean Alpha5

DeLorean vuelve al futuro con un concepto completamente nuevo de EV que presagia un modelo de producción. Este es un automóvil de cuatro asientos de alto rendimiento y con puertas de ala de gaviota, y se afirma que va de 0 a 88 mph en 4.35 segundos. Es curioso que el diseño de este automóvil nuevo no guarde ningún parecido con el original. Con el Tesla Cybertruck de gran demanda con producción en puerta, parecería que el mercado estaría listo para un automóvil nostálgico, de aspecto angular y sin pintar de DeLorean. En cambio, el concepto Alpha5 parece bastante moderno, incluso futurista, con un diseño pulido que toma prestado de algunos automóviles actuales y podría verse como si formara parte del catálogo de Lucid Motors. Se espera que sea un modelo de bajo volumen, con una producción de menos de 10,000 automóviles. La empresa ha mencionado que el modelo SUV llegará después.

Precio: $100,000 o más (aproximado)

A la venta: a finales de 2024

Fisker Ocean

Después de estar ausente durante casi una década, Fisker está listo para regresar al mercado automotriz con su nuevo vehículo eléctrico Ocean. Las características que probablemente generen revuelo son el techo solar opcional, la pantalla táctil central de 17 pulgadas que se puede girar tanto de manera horizontal como vertical y algo que Fisker llama “modo California”, en el cual se bajan todas las ventanas y el panel del techo se retrae con solo tocar un botón para crear una experiencia similar a la de un convertible.

El fabricante de automóviles anunció los precios en cuatro niveles de modelos: menos de $40,000 para la versión deportiva básica de tracción delantera y alrededor de $70,000 para los dos modelos superiores con tracción total. Las reservas están abiertas y Fisker afirma que el Ocean estará disponible a finales de 2022. Pero como hemos visto, esta fecha no es inamovible.

Precio: entre $37,499 y $68,999

A la venta: a finales de 2022

Honda Prologue

Honda lanzará su nuevo Prologue en 2024. Este SUV eléctrico está siendo desarrollado conjuntamente con General Motors. El fabricante de automóviles lo anuncia como un vehículo listo para la aventura con una larga distancia entre los ejes y voladizos cortos. Para superar las dificultades del trabajo presencial durante la pandemia, los diseñadores de Honda desarrollaron el estilo de forma remota con herramientas virtuales. Después del Prologue llegará una gran variedad de EV de Honda creados con su nueva arquitectura electrónica, además de los que se fabricaron a través de las asociaciones con GM y Sony.

Hyundai Ioniq 6

El Ioniq 6 está fabricado sobre la base de la arquitectura E-GMP que respalda los vehículos eléctricos Hyundai de última generación, como el Ioniq 5. Mide aproximadamente 8 pulgadas más que ese hatchback y es el primer sedán completamente eléctrico producido por el fabricante de automóviles. Comparte una opción de batería de 53 kWh o de 77.4 kWh de larga autonomía y se puede configurar con tracción trasera o en las cuatro ruedas. La configuración superior utiliza dos motores para una potencia combinada de 320 hp. Hyundai afirma que puede llegar de 0 a 60 mph en unos cinco segundos. Al igual que el Ioniq 5, cuenta con carga rápida de CC para lugares públicos. La cabina usa dos pantallas de 12 pulgadas que aparentemente se conectan, una para el panel de instrumentos y una pantalla táctil para el sistema de infoentretenimiento. El último paquete de asistencia a la conducción activa Hyundai SmartSense es estándar, con FCW, AEB con detección de peatones y ciclistas y ACC. Las características más avanzadas están disponibles en los modelos SEL y Limited.

Precio: entre $45,000 y $60,000 (aproximado)

A la venta: primavera de 2023

Indi One

La empresa emergente de automóviles eléctricos Indi EV, con sede en California, se prepara para lanzar su primer modelo, el Indi One. Este vehículo para cinco pasajeros desdibuja los límites entre un automóvil y un SUV, y todas las versiones están equipadas con tracción total. El modelo básico, de $45,000, cuenta con una batería de 75 kWh y se afirma que tiene una autonomía de 230 millas. La versión Premium, de $69,000, cuenta con una batería de 95 kWh y se afirma que tiene una autonomía de 300 millas. Indi señala que esta iteración produce 470 hp y puede pasar de 0 a 60 mph en 4.2 segundos. El modelo Premium también está equipado para los juegos de alta gama. El Indi One se producirá en Vernon, California, y la empresa tiene pensado comenzar a entregar vehículos a finales de 2023.

Precio: entre $45,000 y $69,000

A la venta: a finales de 2023

Jeep Recon

El Jeep Recon parece un Wrangler de nueva generación diseñado para competir con el Ford Bronco y el Land Rover Defender. Para prepararlo para la aventura, el Recon cuenta con bloqueo eléctrico del eje para mejorar la tracción, modos seleccionables por el conductor para ajustar las capacidades a diferentes entornos y protección de la parte baja de la carrocería. Al igual que el Wrangler, el Recon puede abrirse para disfrutar de una experiencia de conducción con viento. Tiene una capota eléctrica de un solo toque, además de puertas y ventanas laterales traseras desmontables.

Kia Niro

El Niro de segunda generación una vez más ofrece a los compradores tres modos de transporte eficientes, con modelos híbridos tradicionales, híbridos enchufables y totalmente eléctricos. El híbrido y el híbrido enchufable cuentan con un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros y propulsión eléctrica, acoplado a una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades, lo que produce potencias de 139 hp y 180 hp, respectivamente. Se estima que la versión enchufable puede recorrer hasta 33 millas con energía eléctrica. La versión EV alcanza los 201 hp, con una autonomía de conducción de 253 millas aproximadamente. Como en la primera generación, el Niro viene solo con tracción delantera. Dentro de la cabina, el Niro puede equiparse con pantallas dobles de 10.25 pulgadas para el panel de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento, así como una pantalla de visualización frontal. Las características estándar de seguridad activa incluyen la advertencia de colisión frontal, el frenado automático de emergencia con detección de peatones, la advertencia de punto ciego, la advertencia de tráfico cruzado trasero, la asistencia de centrado de carril y la asistencia de mantenimiento de carril.

Precio: entre $25,000 y $45,000

A la venta: verano de 2022

Land Rover Range Rover Sport

Este rediseñado SUV mediano de lujo sigue el camino que trazó su hermano mayor, el Range Rover, con una variedad de sistemas de transmisión que incluyen un híbrido, prestaciones prémium y un estilo ultraligero. El Range Rover Sport se lanza al mercado con dos motores con turbocargador de seis cilindros en línea que utilizan una configuración híbrida moderada, un híbrido enchufable fabricado a partir de ese mismo motor (con una supuesta autonomía de uso solo eléctrico de 48 millas) y un V8 biturbo. Todos utilizan una transmisión automática de 8 velocidades. Esta línea de vehículos tendrá una versión totalmente eléctrica en 2024. Dentro del interior minimalista, hay numerosas características disponibles que amarás, como sus asientos masajeadores, el sistema de audio prémium y la cancelación avanzada de ruido.

Precio: entre $83,000 y $121,500

A la venta: otoño de 2022

Lexus RZ

El RZ 450e es el primer vehículo eléctrico de batería de Lexus. Cuenta con la misma plataforma e-TNGA del Toyota bZ4X y su sistema de transmisión funciona con las mismas piezas que se usan en ese modelo. Con el tamaño de un Toyota Venza, el RZ dispone de dos motores (el delantero de 150 kW y el trasero de 80 kW) y viene exclusivamente con tracción total. El fabricante de automóviles calcula que la autonomía del RZ es de hasta 225 millas, una cifra considerablemente menor que la de muchos automóviles de la competencia. El interior de dos filas cuenta con una gran pantalla de infoentretenimiento de 14 pulgadas y está cubierto con un techo corredizo panorámico. El paquete Lexus Safety Sense+ 3.0 es estándar e incluye las últimas características de seguridad activa del fabricante de automóviles, además de varias innovaciones inteligentes mediante el monitoreo de la atención del conductor.

Precio: entre $55,000 y $70,000 (aproximado)

A la venta: a finales de 2022

Mercedes-Benz EQS SUV

El EQS SUV toma toda la riqueza y la maravilla de ingeniería que por mucho tiempo se vinculó con el sedán Mercedes-Benz S-Class y aplica ese concepto a un SUV eléctrico grande de tres filas de asientos. Viene en versión estándar con un diseño de un motor y tracción trasera, y con la actualización 4Matic que le otorga tracción total y dos motores. Ambas configuraciones tienen un cargador integrado de 9.6 kW y utilizan una batería de iones de litio de 107.8 kWh. Son compatibles con una potencia máxima de carga rápida de CC de 200 kW. El sistema MBUX Hyperscreen (opcional en el modelo básico, estándar en el 580 4Matic) está compuesto de tres pantallas debajo de una cubierta de vidrio compartida que se extiende por casi todo el ancho del vehículo. El EQS SUV ostenta un conjunto completo de características de seguridad activa, y muchas de ellas presumen una sofisticación adicional que están por encima del promedio.

Precio: entre $110,000 y $150,000 (aproximado)

A la venta: a finales de 2022

Nissan Ariya

El 2023 Ariya es el primer SUV eléctrico de Nissan y tiene un precio inicial de aproximadamente $46,000. Se presentará en versiones con batería estándar y de larga autonomía, y se podrá elegir entre tracción delantera o total. Las versiones de tracción delantera generan una potencia de 238 hp, mientras que los modelos AWD de doble motor producen hasta 389 hp. El modelo de tracción delantera, equipado con la batería de larga autonomía, tendrá una autonomía de conducción aproximada de hasta 300 millas. La cabina tiene una gran pantalla horizontal que sirve como tablero de instrumentos y como sistema de infoentretenimiento. El Ariya será compatible de manera inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Las características estándar de asistencia al conductor incluyen FCW, AEB con detección de peatones, BSW, RCTW, advertencia de cambio de carril y luces altas automáticas.

Precio: entre $45,950 y $58,950

A la venta: a finales de 2022

Polestar 3

Polestar se está preparando para expandir su línea de productos totalmente eléctricos con un SUV llamado Polestar 3. El 3 se fabricará en los Estados Unidos y con el tiempo ofrecerá un sistema de asistencia al conductor en carretera compatible con LiDAR. Se espera que se publiquen más detalles en octubre de 2022.

A la venta: a mediados de 2023

Subaru Solterra

El Solterra es el primer vehículo eléctrico de Subaru. Combina un sistema de transmisión eléctrica de 2 motores para formar un sistema simétrico de tracción total y cuenta con 8.3 pulgadas de distancia al suelo para los aventureros que el fin de semana deseen adentrarse en los senderos de tierra. La potencia conjunta de los motores es de 215 hp y 249 lb/ft de torque, con una autonomía de 228 millas. Subaru afirma que la batería se puede cargar al 80% de su capacidad en menos de 1 hora con la carga rápida de CC en lugares públicos. El Solterra contará con EyeSight, el paquete de características de seguridad activa de Subaru que incluye el frenado automático de emergencia, la advertencia de punto ciego, la advertencia de tráfico cruzado trasero, las funciones de asistencia de mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo. Asimismo, se incluirá una nueva característica llamada Asistente de salida segura para pasajeros (Safe Exit Assist), que alerta a los pasajeros si se detecta un vehículo que se aproxima cuando se sale del auto.

Precio: entre $44,995 y $51,995

A la venta: verano de 2022

Tesla Cybertruck

El modelo Tesla Cybertruck es una camioneta totalmente eléctrica. Además de ser una camioneta experimental con un diseño angular único, el diseño reemplaza la estructura tradicional de una camioneta con un “esqueleto externo” de acero inoxidable duro, similar al diseño de un avión, y vidrio extrafuerte para las ventanas. Tesla anunció un precio base de menos de $40,000, pero lo tomamos con pinzas en función del historial de frecuentes aumentos de precios de la compañía. La camioneta vendrá en tres versiones, con baterías de 250, 350 y 500 millas de autonomía. La versión de alta gama promete una aceleración de 0 a 60 mph en 2.9 segundos y viene acompañada de una capacidad de remolque de 14,000 libras. Se espera que el prototipo evolucione y disminuya ligeramente de tamaño.

Precio: entre $39,900 y $69,900

A la venta: se calcula que la entrega no será antes de 2023.

Más información sobre el modelo Tesla Cybertruck.

Tesla Roadster

La hoja de ruta de Tesla planea la expansión de la línea de productos exclusivamente eléctricos desde los modelos Model S, Model X y Model 3 hasta el modelo Cybertruck, la camioneta semirremolque y el modelo Roadster. El nombre es un guiño al vehículo Tesla original, un convertible eléctrico fabricado a partir de una plataforma Lotus. Este automóvil promete un rendimiento muy diferente de cualquier vehículo anterior, pero los adinerados entusiastas de la conducción deberán esperar aún más para que el modelo llegue a la etapa de producción. En 2017, cuando se dio a conocer inicialmente, Tesla comentó que tenía como objetivo fabricar el Roadster en 2020. Y como se dice ahora, ese plan se frustró al igual que el 2020. Otros modelos han tardado más en desarrollarse, lo que alarga los plazos a medida que la empresa enfrenta el desafío de expandir sus fábricas, crear baterías de próxima generación y diseñar una capacidad de conducción autónoma total más avanzada. El CEO de Tesla, Elon Musk, mencionó que el Roadster saldría al mercado en 2023, pero hace poco señaló que todos los productos nuevos presentan demoras debido a las restricciones de suministro. Lo más probable es que se lance en 2024.

Roadster es un nombre poco apropiado. Tiene cuatro asientos, un asiento trasero cómodo y un techo rígido parcialmente retráctil. Utiliza tres motores que impulsan las ruedas para ofrecer la prometida aceleración de tipo cohete, y el fabricante de automóviles afirma que puede pasar de 0 a 60 mph en 1.9 segundos. Además, tendrá 620 millas de autonomía.

Precio: entre $200,000 y $250,000

A la venta: en 2024

VinFast VF 8 y VF 9

Un VinFast VF 9 en una estación de carga pública de Electrify America.

Ha llegado una nueva empresa de vehículos eléctricos: VinFast. Su central se encuentra en Vietnam y proyecta invertir $4,000 millones en una planta de fabricación en Carolina del Norte. El fabricante de automóviles mostró dos SUV en el Auto Show de Nueva York de 2022, el VF 8 y el VF 9.

Ambos modelos tienen incorporado un sistema de tracción total de doble motor. La versión Eco cuenta con una potencia de 348 hp, mientras que la versión Plus tiene 402 hp. Las baterías estándar y de larga autonomía están disponibles en ambos modelos. VinFast sostiene que el VF 8 Eco con la batería estándar tiene una autonomía de conducción de aproximadamente 260 millas y un tiempo de aceleración de 0 a 60 mph de 5.8 segundos, mientras que los modelos equipados con la batería de larga autonomía ofrecen una autonomía de conducción de aproximadamente 292 millas y pasan de 0 a 60 mph en 5.3 segundos.

VinFast tiene una postura singular en cuanto a los precios, los cuales están orientados al uso que cada comprador vaya darle al vehículo: una suscripción para la batería además de los precios de compra del vehículo. La empresa lo explica así: “Al separar el precio de la batería del valor de adquisición del automóvil, VinFast asume todos los riesgos relacionados con la batería del vehículo y garantiza un precio adecuado para sus productos, a la vez que brinda tranquilidad a los clientes sobre la calidad de la batería durante su funcionamiento”.

La principal ventaja de cómo la empresa gestiona el tema de las baterías es que VinFast ofrece una garantía de batería de por vida que cubre todos los costos de mantenimiento y reparación, y que además reemplazará la batería sin costo alguno cuando la capacidad de carga baje del 70%. Esto aliviará algunas preocupaciones de los compradores.

Precios:

el VF 8 cuesta entre $40,700 y $48,000, el VF 9, entre $55,500 y $61,000

A la venta: a finales de 2022

Introducción a los vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos están produciendo algunos de los cambios más significativos que la industria automotriz haya visto en años. En el programa de televisión “Consumer 101”, el experto de Consumer Reports, Jake Fisher, explica al presentador Jack Rico por qué estos vehículos podrían no ser tan modernos como uno creería.

