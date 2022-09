Publican las primeras imágenes de la colisión del DART contra el asteroide Dimorphos

El asteroide vuela por el espacio en este vídeo en blanco y negro cuando, de repente, una enorme nube de escombros se esparce delante de él, lo que sólo significa una cosa: el impacto.

Los astrónomos han aplaudido estas primeras imágenes de la primera vez que la humanidad choca deliberadamente con un asteroide, diciendo que parece que hizo “mucho daño”.

Eso sería una buena noticia, porque el impactador DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA golpeó el asteroide Dimorphos a 23.500 kilómetros por hora este lunes (26.09.2022) por la noche con el objetivo de desviar su trayectoria.

Aunque Dimorphos está a 11 millones de kilómetros de distancia y no supone ninguna amenaza para la Tierra, se está utilizando como prueba histórica para que el mundo pueda estar preparado para defenderse si un futuro astroide se dirige hacia la Tierra.

Tras el impacto, los telescopios terrestres y el satélite del tamaño de una tostadora LICIACube, que se separó de DART hace unas semanas, revelaron las primeras imágenes de la colisión.

“En las imágenes de LICIACube, el penacho de lo que se desprendió de la superficie era bastante impresionante”, declaró a la AFP Antonella Barucci, del laboratorio LESIA del Observatorio de París.

Here are the first images taken by #LICIACube of #DARTmission impact on asteroid #Dimorphos.

Now weeks and months of hard work are now starting for scientists and technicians involved in this mission, so stay tuned because we will have a lot to tell! pic.twitter.com/kVz1WmcsL7

— LICIACube (@LICIACube) September 27, 2022