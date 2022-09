Trump mandó a empleados demócratas de color a servir la comida durante una cena en la Casa Blanca, revela un nuevo libro

Durante los primeros años de su presidencia, Donald Trump confundió a un grupo de empleados demócratas del Congreso con camareros y les pidió que sirvieran la cena, revela un nuevo libro sobre el magnate.

En “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking de América”, escrito por la reportera del New York Times Maggie Haberman, se detalla que los asistentes, parte del personal del senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, eran un grupo racialmente diverso en la Casa Blanca en una recepción con Trump en 2017.

De acuerdo con Rolling Stone, quien revisó el libro de Haberman, en ese incidente Trump se enfrentó a los empleados y les preguntó: “¿Por qué no van a buscar? la comida”.

Pero el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, corrigió al entonces presidente y llamó a los camareros reales.

Otro hecho peculiar ocurrió durante esa reunión, cuando el magnate abandonó la sala en silencio después de decir que su pérdida del voto popular ante Hillary Clinton en 2016 fue debido a que los “ilegales” o inmigrantes indocumentados votaron.

Declaración con la cual Pelosi no estuvo de acuerdo y hubo una discrepancia entre ambos.

Donald Trump tiene un largo historial de comentarios racistas e incendiarios dirigidos tanto a latinos como con la comunidad negra.

Cabe recordar que en su momento promovió teorías de conspiración de que el expresidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos.

Además, se lanzó contra los inmigrantes de América Central y del Sur. Y antes había evidenciado su desdén por los países “agujeros de mierda” en África.

En el nuevo libro de Haberman, que estará disponible el próximo 4 de octubre, se revelan detalles internos del tiempo de Trump en la Casa Blanca, incluido un momento en el que les dijo a sus asistentes que no dejaría la Casa Blanca después de las elecciones de 2020.

Te puede interesar:

– Trump se lanza contra gobernador de Florida por robarle su idea sobre el manejo de inmigrantes y lo llama “falso”; DeSantis lo tacha de “imbécil”

– “Se da la vuelta y lo golpea en la cara”: dice Ted Cruz sobre Trump y explica cómo lo trata para evitar roces

– Exasesor de Trump: “A la mier** la votación. Vayamos directo a la violencia”