Trump se lanza contra gobernador de Florida por robarle su idea sobre el manejo de inmigrantes y lo llama “falso”; DeSantis lo tacha de “imbécil”

Ron DeSantis se ha convertido en el rival a vencer de Donald Trump después de que el alcalde de Florida se animara a trasladar a 50 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, desde San Antonio, Texas, hasta Martha’s Vineyard, acto que fue elogiado por los republicanos por oponerse a las políticas de inmigración de la administración Biden, sin embargo, su truco político ha provocado la furia de uno de sus aliados más cercanos, el exmandatario Donald Trump.



De acuerdo con Rolling Stone, el magnate ha acusado en privado a DeSantis de robar la atención, a través de su idea, para que pueda generar un impulso en las encuestas.



Tanto DeSantis como Trump son vistos como posibles candidatos rivales para la nominación presidencial dentro del Partido Republicano, pero solo uno de ellos ha logrado recaudar más fondos; según OpenSecrets, Ron recaudó $177 millones en los primeros meses del año, superando al exmandatario y rompiendo así récord de recaudación de fondos para gobernador.



De acuerdo con el medio antes citado, Trump ha llamado en privado a DeSantis “falso”, así como “desagradecido”.



El gobernador de Florida no se queda atrás y según el mismo medio, un exmiembro personal de DeSantis dio a conocer que el político ha tachado de “imbécil” a Trump, a quien además cataloga como una “personalidad de la televisión y un imbécil que no tiene porque postularse para presidente”.



En privado, DeSantis ha revelado a los donantes que “la única forma de vencer a Trump es atacarlo de frente. Dice que se volvería hacia Trump durante un debate y le diría: ‘¿Por qué no despidió a Fauci? Dijiste que lo harías”. construir el muro, pero no hay muro. ¿Por qué es eso?'”



DeSantis también supera a Trump por ocho puntos en su estado de origen compartido, según una encuesta de USA Today/Suffolk University de votantes republicanos registrados de Florida, lo que no le ha caído en gracia al magnate.

