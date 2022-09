Haití paralizado por huelga de transporte y masivas protestas

La huelga de tres días convocada en Haití por los sindicatos del transporte público en contra del aumento del precio de los combustibles y que concluyó este miércoles (28.09.2022) paralizó de nuevo Puerto Príncipe y otras ciudades, convertidas en escenario de masivas manifestaciones.

Pero no solo el transporte está paralizado en Haití desde el lunes pasado, sino también el resto de las actividades, con las instituciones públicas y las empresas privadas cerradas, lo que ha convertido a Puerto Príncipe en una ciudad muerta.

Tras el fin de la huelga, para el jueves y el viernes están previstas manifestaciones en todo el país, según el calendario anunciado por los sindicatos del transporte.

Another angle of protests in Gonaives, #Haiti today. pic.twitter.com/ukqZAAlsn5

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) September 28, 2022