Las agencias de crédito dan marcha atrás y seguirán dando reportes de crédito gratuitos durante el 2023

El cambio ocurre después de que Consumer Reports presionara para que el servicio continuara

By Lisa L. Gill

Las tres principales agencias de crédito -Equifax, Experian y TransUnion- acordaron extender los reportes crediticios semanales y gratuitos hasta el 2023 inclusive, según un anuncio conjunto realizado por las compañías. La medida llega una semana después de que Consumer Reports solicitara a las agencias de crédito que extendieran ese beneficio indefinidamente. Puedes conseguir reportes de las tres agencias de crédito en annualcreditreport.com.

La Ley de Informe Justo de Crédito (Fair Credit Reporting Act, FCRA) exige que las personas tengan acceso gratuito a su reporte de crédito de cada una de las tres principales agencias de crédito una vez al año. Pero cuando comenzó la pandemia, las empresas ofrecieron en cambio el servicio anual de forma gratuita cada semana.

“Es una gran noticia para los consumidores”, dice Syed Ejaz, analista de políticas de CR que trabaja en temas de justicia financiera. Pero, dice, el sector puede hacer más para ayudar a la gente, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. “Los consumidores deberían poder consultar sus reportes crediticios sin coste alguno con la frecuencia que deseen y durante el tiempo que quieran, para poder comprobar fácilmente si hay errores que dañan su crédito”.

La Consumer Data Industry Association (Asociación de la Industria de Datos del Consumidor) no respondió inmediatamente cuando fue consultada por CR.

Los errores en los reportes de crédito están a punto de romper el récordL

Los reportes de crédito han estado durante mucho tiempo plagados de un alto índice de errores -cuentas que han sido pagadas pero que aún aparecen como abiertas, o cuentas reportadas como en proceso de cobranza que no lo están. De hecho, entre 2018 y 2021, se duplicó el número de quejas a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, siglas en inglés), la agencia federal que supervisa la industria de los reportes de crédito.

En lo que va de 2022, los errores en los reportes crediticios son la queja número 1 de los consumidores.

El año pasado, CR pidió a un panel de casi 6,000 voluntarios que revisaran sus reportes de crédito en busca de errores. En casi un tercio de los casos, los participantes encontraron al menos un error.

Y en una encuesta representativa a nivel nacional (PDF) de CR de enero de 2021, realizada a 2,223 adultos, el 12% de las personas que habían revisado alguna vez su reporte crediticio dijeron haber encontrado al menos un error.

“Nadie debería perder oportunidades como un apartamento o un trabajo, o pagar una tasa de interés más alta en un préstamo debido a un error en su reporte de crédito”, dice Ejaz. “Las agencias de crédito deben garantizar que los reportes crediticios sean precisos para que todo el mundo tenga más posibilidades de acceder a un crédito asequible y de construir una vida financieramente estable y un futuro seguro”.

Lee más sobre cómo reclamar y corregir errores en los reportes de crédito.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.