Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de septiembre de 2022

Leo

No te vayas tanto por la envoltura sino por el interior de las personas. Un amor de lejos empezará a quedar en el olvido. No te detengas por nadie y menos en cuestiones y metas personales. Oportunidad de emprender nuevo trabajo o negocio, recuerda que a ti se te dan las ventas y los medios de comunicación aprovecha lo que venga o ve pensando en la idea de iniciar un negocio propio. Podrías estar descuidando tus sueños por cumplir los de alguien más, no te atontes que siempre primero debes de ser tú, después tú y al final tú. Ten cuidado con tu corazón pues podrías dañarlo al poner tus ojos en la persona equivocada. Tienes muchos proyectos entre ellos cuestiones que tiene que ver con nueva casa o negocio, estas en una etapa en que los sueños se materializan solo no te dejes caer ni te detengas.

Virgo

Inicias ciclo muy perro, posibilidades de crecimiento laboral y visitas inesperadas, momento de preocuparte por tu forma de vestir y ver por tu cuerpo, estas subiendo de peso y te va a ser complicado bajar. Sé más sereno en tu vida y date la oportunidad de dar rienda suelta a tus sueños y deseos. Cambios en tu estado de ánimo podrías ir a buscar a quien se fue en tu pasado, si crees que existe la oportunidad de que ahora si se consolide eso que no se pudo, dale pa delante y que te valga. Si tienes pareja no te confundas y no busques maneras de estarse fregando cada 5 minutos mejor busquen momentos para ser felices. Ya no busques a quien no te busca, date tu lugar y sube tu precio que no naciste pa rogarle a nadie más que a tus padres. Cambia de actitud en tu trabajo y haz las cosas de buena gana, algunas veces parece que lo que haces es un sacrificio.

Libra

Siempre que busques encontrarás, pero estará en ti que lograr lo que quieras. Ya no te metas en camisa de once varas y toma las decisiones a la brevedad, tu mayor problema es darle muchas vueltas a lo que ya es evidente. No te metas en conversaciones ajenas pues puedes decir cosas que afecten a terceras personas y meterte en problemas. Te viene un dinero extra que te ayudará mucho en unas deudas. Momento de deshacerte de todo eso que te estorba, tienes muchas posibilidades de ser feliz pero las has desperdiciado por estar en tu trabajo o poniéndole atención a cosas que no te dejan nada. Se aproxima un viaje y la llegada de nuevas amistades, entre ellas aparece una persona de piel blanca que podría mover tu mundo, estará un tiempo contigo, pero no se ve algo estable y duradero pues hay muchos problemas del pasado que los van a separar.

Escorpio

Comienza a cuidarte más y ver por tu cuerpazo criminal, bien sabemos que lo que debe de importar en una persona son los sentimientos y no lo de afuera sin embargo en tu caso, sueles ser muy exigente al buscar pareja así que da lo mismo que solicitas. Ya no creas en chismes que llegan a tus oídos sean o no ciertos es tu vida y solo tú decides como vivirla. Si tu pareja se muestra indiferente, cuestiónala y no te quedes con duda, podría haber una situación que le está incomodando de tu persona. Siempre intenso, logrando metas y te vale lo que el mundo diga y piense, ten cuidado con cometer errores con tus amores, no seas de andar con más de una pareja o se te van a juntar y se va a armar la de Dios es padre. Cuídate de infecciones en garganta y estómago. Si tienes pareja dale la oportunidad de conocerte más no te guardes secretos, recuerda que las mentiras son como una bomba de tiempo.

Aries

Hay heridas que no han cicatrizado y eso se debe a que no dejas de tocarlas, ten presente que en esta vida todo tiene solución y que muchas veces el tiempo es la mejor arma. En estos días recordarás a una persona que se fue de tu vida y agradecerás el que eso haya ocurrido pues te darás cuenta de que tu vida mejoró mucho. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver chismes, no hables de más o podrías cometer una indiscreción. Pon en claro tus sentimientos y no dejes pasar ninguna oportunidad o te quedarás a vestir santos. Ya no seas tan desconfiado y abre tu corazón a nuevas oportunidades. Ten cuidado con abrir demasiado tu corazón a quien no te ha dado muestras de cariño o amor. Ve por eso que quieres, ya sean sueños o metas, no te frustres sino lo logras en corto tiempo, nadie dijo que sería fácil pero la constancia será la clave para que cumplas y lograr cualquier meta.

Tauro

Posibilidades de emprender un negocio que tiene que ver con comidas, se ve excelente panorama pues te dejará muy buenas ganancias, recuerda que lo tuyo son las ventas y negocios, vete por ese lado. Se aproximan cambios importantes en tu vida, tienes ganas de comerte al mundo, pero no sabes ni como iniciar, lo primero será liberarte de todo aquello que te oprime, incomoda, te hace sentir mal y te quita el sueño. Cambios en cuestión de madurez, te darás cuenta de que nadie es indispensable, familiar te dará una sorpresa. Momento de darte cuenta lo que vales y puedes lograr hacer, no vuelvas a caer en cuestiones del pasado que tanto trabajo te costaron salir de eso. Tienes un sexto sentido muy desarrollado que te avisa cuando una persona no es de confiar y puede dañarte, aprende hacerle caso pues en estos días estarás conviviendo con mucha persona falsa que no te ve con buenos ojos.

Géminis

Necesitas comenzar a ver por ti y darte cuenta de que no requieres de ningún bulto para ser feliz más que de tus ganas, fuerza y talento. La vida te pondrá a prueba y te hará que reacciones y valores las cosas pequeñas que tienes. No te culpes por errores que no cometiste y déjale a cada persona su responsabilidad. Cuidado con ser el plato de segunda mesa, tienes el poder de tener a quien te de tu gana, no pierdas esa oportunidad. Podrías deprimirte en estos días, pero eso se deberá a los cambios de clima, recuerda que a ti te afecta mucho el entorno y un día gris podría constituir para ti un retorno al pasado y extrañar a quien no quiso seguir su camino a tu lado. Si tienes pareja y está se ha alejado ten presente que tu carácter alguna vez no ayuda en mucho, ponte las pilas y mejor esas fallas que tienes, pero eso sí, exígele lo mismo a tu pareja.

Cancer

Ya no esperes nada de esa persona que te anda moviendo el tapete, a veces es mejor alejarse para que empiece a extrañarte. Si tienes ya pareja esta se notará algo celostina con ciertas amistades tuyas y actitudes sospechosas que mostrarás. Sueños reveladores, chisme por parte de una amistad muy querida y oportunidad de cambios en el área sentimental, te vas a hacer más fría o frío que de costumbre y eso se deberá a varias traiciones que te marcaron. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada de nuevas amistades, posibilidades de que comiences a desarrollar sentimientos fuertes por una amistad, no te confundas si esa amistad no te da motivos para que te enamores no lo hagas pues podrías salir lastimado o lastimada. Podrías sentirte algo triste en estos días y es normal, el invierno te mueve ciertas fibras que podrían hacerte caer en una bipolaridad muy perra.

Piscis

Ten cuidado con amistades nuevas pues podrían hacerte cometer un gran error al meterte en chismes. Es momento de ver al futuro y comenzar a trabajar en ese proyecto de negocio que siempre has tenido en mente, podrías necesitar mucho de una persona que físicamente se ha ido, pero desde otro universo conspira para que logres tu felicidad. Muchos proyectos comenzarás a cuajar, has pasado por una etapa muy complicada en la cual muchos proyectos se los llevó la fregada, el problema en tu caso es que sueles contar tus planes y la envidia y mala energía de las personas te los daña. Ponte ya las pilas en esas situaciones que no te dejan dormir pues solo así conseguirás lograr cada una de tus metas. Algunas ocasiones te deprimes por cada tontería que dejas mucho que desear, eres una persona fuerte pero tu talón de Aquiles siempre será tu familia, aprende a convivir más con ellos y a no dedicarle tanto tiempo a gente tonta que solo te busca cuando les da su gana o cuando necesitan algo de ti.

Acuario

Te llegará chisme de un ex amor, te darás cuenta como la vida le ha jodido la existencia. Si tienes pareja y esta se ha notado distante probablemente se deba a que se ha cansado de comer lo mismo, necesitan reinventarse y cambiar el modo de vivir y ver la vida, dejen de visitar los mismos lugares y de marcar tanto la rutina, solo así podrán salir adelante y rescatar la relación. Movimientos lunares y cambio de estación que traerá contigo una intensa movilidad en tus sentimientos, podrías comenzar a sentir algo por quien en el pasado ni te importaba y ahora que no te busca sientes la falta de ese ser. Cuida mucho lo que comes pues podrías subir un poco de peso en estas fechas. En el amor estarás en un tono confuso tienes miedo de salir lastimado o lastimada sin embargo una parte de ti quiere volver a ilusionarse en iniciar algo bello. Ya no te sientas mal ni pienses en lo que no fue o no se pudo dar, mejor piensa en las oportunidades que tienes para mejorar en esos aspectos en los cuales sueles cometer muchos errores.

Capricornio

Descubrirás las intenciones de una persona que quiere sobre pasarse contigo, ten cuidado. Amor de una noche se aproxima. Vienen cambios muy buenos pues iniciarás el mes de octubre con toda la intención de lograr tus metas y objetivos y si te lo propones los cumplirás a la brevedad. No te lastimes, ni flageles, ni hagas más daño por alguien de tu pasado que decidió irse y no continuar a tu lado. Next con lo que no sirve, momento de despojarte de cargas y karmas de tu pasado, si te dañaron ni pex la vida sigue, no gastes tus fuerzas y energías en dañar a esas personas ya el universo se encargará de darles lo que se merecen, si tienes una relación y a esta no se le ve mejoras, haz un cambio en la rutina y en la forma de convivir con tu pior es nada, quizás ahí este la clave. Traerás mucha suerte en juegos de azar, tus mejores días el viernes y sábado. Debes aprender a no dejarte manipular por quienes te rodean.

Sagitario

Días de muchos cambios la mayoría bastante buenos que tienen que ver con los dineros. Este día estará rodeado de buenos momentos, pero de pensamientos del pasado que podrían poner en duda lo que has hecho y logrado hasta el día de hoy. Es momento de creer en ti y de ir por todos esos sueños que has dejado en el olvido. Amores de una noche podrían aparecer, busca la oportunidad de tener estabilidad emocional en tu vida antes de dar el paso en una relación. Cuidado con caídas o golpes pues estarán a la orden del día. No te preocupes por personas que hablan a tus espaldas si lo hacen es porque no tienen el valor de enfrentarte. Recuerda que para tener sexo no se necesita una relación, solo hazlo responsablemente para que no vayas a cometer una pendejada. Cuidado con tu alimentación debes de mejorarla muchísimo mas si quieres ver resultados pronto.