Neymar le responde a las personas que lo criticaron por pedir votos para Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil

El futbolista Neymar, estrella de la selección brasileña y del PSG francés, cuestionó este viernes los “ataques” sufridos por tener una opinión electoral “diferente”, tras pedir la víspera el voto para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las elecciones de este domingo.

“Hablan de democracia y un montón de cosas, pero cuando alguien tiene una opinión diferente es atacado por las propias personas que hablan de democracia. A ver quién lo entiende”, afirmó el delantero del Paris Saint Germain en sus redes sociales.

Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender 😂🤷🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) September 30, 2022

Neymar publicó el jueves un vídeo en su cuenta oficial de Tiktok, en el que aparece bailando sentado y cantando sonriente una canción de música urbana que pide el voto por Bolsonaro.

“Vota, vota y confirma. 22 es Bolsonaro“, dice la letra de la canción, que Neymar articula, aunque en el vídeo no se puede oír la voz del delantero.

Lula: banqueiros, empresários campeões nacionais, elite do funcionalismo público e intelectuais.

Bolsonaro: Neymar Jr

Nunca na história foi tão fácil escolher um lado 💚💛💙💚💛💙 pic.twitter.com/cec3OFoEj2 — Daniel Gonzalez (@DaniMYGonzalez) September 29, 2022

En las elecciones brasileñas, cada candidato tiene asignado un número, que el votante introduce en la urna electrónica, y el 22 es el que identifica al líder de la ultraderecha.

El vídeo fue difundido en la cuenta de Tiktok de Neymar, que cuenta con 8 millones de seguidores, y también en las redes de Bolsonaro, quien opta a la reelección y se enfrenta en las urnas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito en todas las encuestas.

“Reelección, hexa(campeón del mundo). Gracias, Neymar. ¡Brasil encima de todo! ¡Dios encima de todos!“, escribió Bolsonaro en Twitter. 🚨JUST IN💥Neymar records video for Jair Bolsonaro thanking him for visiting the Neymar Jr Institute:



“I would like to thank you very much for the distinguished visit. I really wanted to be together, but unfortunately I'm far away. Next time I will be together.”



🎥 Reproduction pic.twitter.com/1scDI3iy8X— MARCUS YAW MINTAH (@MARCUSYAWMINT90) September 29, 2022

El miércoles, Bolsonaro visitó el Instituto Neymar, regentado por el delantero del París Saint-Germain, ubicado en la ciudad de Santos.

