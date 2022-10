Te comentamos el gusto que comparten Tim Burton y Penélope Cruz por el arte del Museo del Prado

El cineasta Tim Burton se encuentra esta semana en España en el marco de la inauguración de una nueva exposición basada en su particular universo creativo, llamada ‘Tim Burton: Laberinto’. El director estadounidense, que se ha hospedado en la ciudad de Madrid, ha pasado por algunos platós de televisión para dar a conocer su lado más personal y extrovertido, también ha recibido una camiseta del Real Madrid en su visita al estadio Santiago Bernabéu y, además, no ha querido dejar escapar la oportunidad de disfrutar de las numerosas obras de arte que se hallan en el Museo del Prado.

En la pinacoteca madrileña, el artista no ha dudado en dejarse grabar por las cámaras delante de su obra favorita, la cual ha podido admirar por primera vez con sus propios ojos. Se trata del tríptico ‘El jardín de las delicias’, una de las pinturas más representativas del primer renacimiento, firmada por El Bosco. “Este es mi cuadro favorito del mundo entero. Siempre me ha inspirado y verlo me ha hecho muy feliz”, asegura el realizador californiano en el mencionado vídeo.

En una de las publicaciones que, de ese momento tan especial, circulan en las redes sociales, la oscarizada Penélope Cruz ha hecho acto de presencia con un comentario lleno de entusiasmo. Y es que la madrileña coincide plenamente con Tim Burton en la impresión que le ha dejado esta obra maestra de la pintura neerlandesa. “¡Y la mía!”, ha escrito junto a dos corazones rojos en el perfil de Instagram de la revista Fotogramas.

Que Penélope se haya pronunciado sobre su obra preferida con tanta espontaneidad no ha pasado desapercibido para los ‘community managers’ del propio Museo del Prado. Aprovechando la coyuntura con astucia, estos han propuesto a la madrileña que se pase algún día por las instalaciones para charlar largo y tendido sobre sus pinturas predilectas. “¿Te animas a venir y contarnos qué obras del museo te gustan?”, le han dirigido.