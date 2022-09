Tragedia sacude a los Dallas Cowboys: el exjugador Gavin Escobar sufre accidente fatal mientras hacía escalada en el sur de California

Gavin Escobar, quien es bien recordado por los aficionados a la NFL como un ala cerrada de los Dallas Cowboys, murió tras sufrir un accidente mientras se encontraba escalando, se informó el jueves. Tenía 31 años.

De acuerdo con las autoridades, dos cuerpos fueron rescatados el miércoles, después de que se había recibido una llamada de auxilio alrededor del mediodía. Los dos hombres se encontraban escalando en Tahquitz Rock, cerca de la localidad de Idyllwild, en el condado de Riverside.

The two rock climbers were found dead Wednesday afternoon near Tahquitz Rock. https://t.co/7LJ8PAe8Tg — Palm Desert Patch (@PalmDesertPatch) September 29, 2022

Tahquitz Rock es una popular -y peligrosa- roca gigante en las montañas San Bernardino.

Las víctimas del accidente fueron identificadas el jueves como Escobar, quien apenas este febrero fue contratado como bombero en Long Beach, y Chelsea Walsh, de 33 años.

“Por siempre en nuestros corazones”, se lee en el mensaje de los Dallas Cowboys en su cuenta de Twitter. Forever in our hearts. 💙 pic.twitter.com/Pgp7vZ1ebB— Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 30, 2022

Escobar jugó para los Cowboys de 2013 a 2016 como el suplente de Jason Witten en la posición de ala cerrada, y también pasó por los Chiefs, Ravens, Browns y Dolphins antes de retirarse en 2019 como parte de la liga AAF. En la NFL tuvo 64 juegos, 30 recepciones y 8 touchdowns.

Cuando era estudiante en San Diego State, el nativo de Nueva York fue diagnosticado con cáncer testicular, al cual logró vencer para luego cumplir su objetivo de jugar en la NFL. Años después lo celebró con una foto con su familia. I've been cancer FREE for over 6 years now! @LoveYourMelon: Join the fight against #childhoodcancer & buy a beanie pic.twitter.com/0Yi4Jsv9dF— Gavin Escobar (@GavinEscobar89) January 6, 2016

El Departamento de Bomberos de Long Beach lamentó la tragedia, indicando que le sobreviven su esposa y dos hijos pequeños. It is with deep sadness that we announce the off-duty death of Long Beach Firefighter Gavin Escobar. Hired on February 5, 2022, Firefighter Escobar was assigned to Fire Station 3 on B-shift. pic.twitter.com/pOgBFnwH9f— Long Beach Fire (CA) (@LBFD) September 30, 2022

