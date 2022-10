Andrés García dice que ya no puede caminar y que le cuesta trabajo levantarse de una silla: “Me duele todo”

Andrés García vuelve encender las alarmas por su estado de salud al asegurar que ya no puede caminar y que inclusive le cuesta trabajo levantarse de una silla.

Desde hace algunos días el protagonista de la cinta ‘Pedro Navaja’ ha causado preocupación entre sus fanáticos debido al deteriorado estado en el que se encuentra y aún más tras asegurar que está viviendo sus últimos días debido a una serie de padecimientos entre los que se encuentra la cirrosis hepática, una condición en su sangre que le obliga a recibir transfusiones y recientemente dos caídas por las que presentó severas lesiones.

El actor de cine, teatro y televisión concedió una entrevista al programa ‘Despierta América’, y ahí habló nuevamente de la crisis de salud que enfrenta y que lo mantiene muy débil, motivo por el que incluso ya no puede caminar y le cuesta trabajo levantarse de una silla.

“Yo me caí por las escaleras. Sigo molido, me duele todo el cuerpo, toda la espalda, no puedo caminar ya. No me puedo casi ni parar de una silla”.

Andrés García